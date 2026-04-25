Live Radio
Mitsubishi Electric Classic Tour Scores

The Associated Press

April 25, 2026, 6:10 PM

Saturday

At TPC Sugarloaf

Duluth, Ga.

Purse: $2 million

Yardage: 7,205; Par: 72

Second Round

Zach Johnson 66-66—132
Retief Goosen 66-66—132
Ben Crane 66-69—135
David Duval 68-68—136
George McNeill 68-68—136
Alex Cejka 67-69—136
Soren Kjeldsen 70-66—136
Rory Sabbatini 70-67—137
Thongchai Jaidee 65-72—137
Miguel Angel Jimenez 69-68—137
Ernie Els 70-68—138
Paul Stankowski 67-71—138
Shane Bertsch 69-69—138
Stewart Cink 67-71—138
Brandt Jobe 70-68—138
Stephen Ames 74-65—139
Darren Fichardt 70-69—139
Jerry Kelly 67-72—139
Timothy O’Neal 67-72—139
Scott Parel 70-69—139
Joe Durant 69-71—140
Matt Gogel 70-70—140
Fredrik Jacobson 69-71—140
Richard Green 69-71—140
Chris DiMarco 71-70—141
Tommy Gainey 71-70—141
Cameron Percy 70-71—141
John Rollins 72-69—141
Doug Barron 73-69—142
Tom Pernice 73-69—142
Kevin Sutherland 73-69—142
Y.E. Yang 76-66—142
Michael Wright 70-72—142
Stuart Appleby 71-72—143
Angel Cabrera 74-69—143
Tim Petrovic 73-70—143
Ryan Armour 71-72—143
Tag Ridings 72-71—143
Boo Weekley 75-68—143
K.J. Choi 67-77—144
Colin Montgomerie 72-72—144
Ken Duke 75-69—144
Harrison Frazar 69-75—144
Ricardo Gonzalez 72-72—144
Paul Goydos 73-71—144
Jay Haas 72-72—144
Jason Caron 70-74—144
Vaughn Taylor 72-72—144
Kirk Triplett 75-69—144
Steve Flesch 72-73—145
Dicky Pride 73-72—145
Mario Tiziani 73-72—145
Darren Clarke 71-74—145
Jeff Maggert 70-75—145
Bo Van Pelt 74-71—145
Scott McCarron 75-71—146
Brian Gay 72-74—146
Billy Andrade 72-74—146
Chad Campbell 72-74—146
Robert Karlsson 72-74—146
Lee Janzen 71-75—146
Mark Hensby 82-65—147
Charlie Wi 74-73—147
Ken Tanigawa 75-73—148
Woody Austin 72-76—148
Duffy Waldorf 73-75—148
Hiroyuki Fujita 70-78—148
Jose Maria Olazabal 74-75—149
David Morland 72-77—149
Kenny Perry 76-73—149
Greg Chalmers 73-77—150
John Senden 72-79—151
Heath Slocum 73-78—151
Steve Pate 78-73—151
Tim Herron 73-79—152
Bob Estes 73-80—153
Brett Quigley 78-78—156
Mark Calcavecchia 81-80—161

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up