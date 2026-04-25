Mitsubishi Electric Classic Tour Scores

Saturday
At TPC Sugarloaf
Duluth, Ga.
Purse: $2 million
Yardage: 7,205; Par: 72
Second Round
|Zach Johnson
|66-66—132
|Retief Goosen
|66-66—132
|Ben Crane
|66-69—135
|David Duval
|68-68—136
|George McNeill
|68-68—136
|Alex Cejka
|67-69—136
|Soren Kjeldsen
|70-66—136
|Rory Sabbatini
|70-67—137
|Thongchai Jaidee
|65-72—137
|Miguel Angel Jimenez
|69-68—137
|Ernie Els
|70-68—138
|Paul Stankowski
|67-71—138
|Shane Bertsch
|69-69—138
|Stewart Cink
|67-71—138
|Brandt Jobe
|70-68—138
|Stephen Ames
|74-65—139
|Darren Fichardt
|70-69—139
|Jerry Kelly
|67-72—139
|Timothy O’Neal
|67-72—139
|Scott Parel
|70-69—139
|Joe Durant
|69-71—140
|Matt Gogel
|70-70—140
|Fredrik Jacobson
|69-71—140
|Richard Green
|69-71—140
|Chris DiMarco
|71-70—141
|Tommy Gainey
|71-70—141
|Cameron Percy
|70-71—141
|John Rollins
|72-69—141
|Doug Barron
|73-69—142
|Tom Pernice
|73-69—142
|Kevin Sutherland
|73-69—142
|Y.E. Yang
|76-66—142
|Michael Wright
|70-72—142
|Stuart Appleby
|71-72—143
|Angel Cabrera
|74-69—143
|Tim Petrovic
|73-70—143
|Ryan Armour
|71-72—143
|Tag Ridings
|72-71—143
|Boo Weekley
|75-68—143
|K.J. Choi
|67-77—144
|Colin Montgomerie
|72-72—144
|Ken Duke
|75-69—144
|Harrison Frazar
|69-75—144
|Ricardo Gonzalez
|72-72—144
|Paul Goydos
|73-71—144
|Jay Haas
|72-72—144
|Jason Caron
|70-74—144
|Vaughn Taylor
|72-72—144
|Kirk Triplett
|75-69—144
|Steve Flesch
|72-73—145
|Dicky Pride
|73-72—145
|Mario Tiziani
|73-72—145
|Darren Clarke
|71-74—145
|Jeff Maggert
|70-75—145
|Bo Van Pelt
|74-71—145
|Scott McCarron
|75-71—146
|Brian Gay
|72-74—146
|Billy Andrade
|72-74—146
|Chad Campbell
|72-74—146
|Robert Karlsson
|72-74—146
|Lee Janzen
|71-75—146
|Mark Hensby
|82-65—147
|Charlie Wi
|74-73—147
|Ken Tanigawa
|75-73—148
|Woody Austin
|72-76—148
|Duffy Waldorf
|73-75—148
|Hiroyuki Fujita
|70-78—148
|Jose Maria Olazabal
|74-75—149
|David Morland
|72-77—149
|Kenny Perry
|76-73—149
|Greg Chalmers
|73-77—150
|John Senden
|72-79—151
|Heath Slocum
|73-78—151
|Steve Pate
|78-73—151
|Tim Herron
|73-79—152
|Bob Estes
|73-80—153
|Brett Quigley
|78-78—156
|Mark Calcavecchia
|81-80—161
