Masters Tournament Par Scores

Thursday
At Augusta National
Augusta, Ga.
Yardage: 7,565; Par: 72
First Round
|Sam Burns, United States
|34-33—67
|-5
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|34-33—67
|-5
|Jason Day, Australia
|36-33—69
|-3
|Kurt Kitayama, United States
|33-36—69
|-3
|Patrick Reed, United States
|31-38—69
|-3
|Shane Lowry, Ireland
|35-35—70
|-2
|Justin Rose, England
|33-37—70
|-2
|Xander Schauffele, United States
|35-35—70
|-2
|Scottie Scheffler, United States
|33-37—70
|-2
|Jacob Bridgeman, United States
|37-34—71
|-1
|Brian Campbell, United States
|35-36—71
|-1
|Tommy Fleetwood, England
|32-39—71
|-1
|Hao-Tong Li, China
|37-34—71
|-1
|Aaron Rai, England
|33-38—71
|-1
|Nick Taylor, Canada
|35-36—71
|-1
|Gary Woodland, United States
|33-38—71
|-1
|Keegan Bradley, United States
|40-32—72
|E
|Michael Brennan, United States
|36-36—72
|E
|Wyndham Clark, United States
|36-36—72
|E
|Sergio Garcia, Spain
|35-37—72
|E
|Ryan Gerard, United States
|39-33—72
|E
|Chris Gotterup, United States
|35-37—72
|E
|Ben Griffin, United States
|37-35—72
|E
|Max Homa, United States
|35-37—72
|E
|Brooks Koepka, United States
|36-36—72
|E
|Hideki Matsuyama, Japan
|37-35—72
|E
|Matthew McCarty, United States
|36-36—72
|E
|Kristoffer Reitan, Norway
|36-36—72
|E
|Adam Scott, Australia
|38-34—72
|E
|Jordan Spieth, United States
|34-38—72
|E
|Sam Stevens, United States
|36-36—72
|E
|Justin Thomas, United States
|34-38—72
|E
|Akshay Bhatia, United States
|34-39—73
|+1
|Harris English, United States
|38-35—73
|+1
|Russell Henley, United States
|36-37—73
|+1
|Dustin Johnson, United States
|36-37—73
|+1
|Jake Knapp, United States
|35-38—73
|+1
|Sepp Straka, Austria
|35-38—73
|+1
|Cameron Young, United States
|40-33—73
|+1
|Ludvig Aberg, Sweden
|35-39—74
|+2
|Ethan Fang, United States
|36-38—74
|+2
|Matt Fitzpatrick, England
|38-36—74
|+2
|Tyrrell Hatton, England
|38-36—74
|+2
|Collin Morikawa, United States
|38-36—74
|+2
|Jose Maria Olazabal, Spain
|34-40—74
|+2
|Cameron Smith, Australia
|36-38—74
|+2
|J.J. Spaun, United States
|37-37—74
|+2
|Corey Conners, Canada
|36-39—75
|+3
|Viktor Hovland, Norway
|39-36—75
|+3
|Zach Johnson, United States
|36-39—75
|+3
|Michael Kim, United States
|37-38—75
|+3
|Si Woo Kim, South Korea
|37-38—75
|+3
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|36-39—75
|+3
|Andrew Novak, United States
|37-38—75
|+3
|Charl Schwartzel, South Africa
|37-38—75
|+3
|Daniel Berger, United States
|37-39—76
|+4
|Bryson DeChambeau, United States
|36-40—76
|+4
|Jackson Herrington, United States
|39-37—76
|+4
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|36-40—76
|+4
|Sungjae Im, South Korea
|38-38—76
|+4
|John Keefer, United States
|38-38—76
|+4
|Marco Penge, England
|41-35—76
|+4
|Bubba Watson, United States
|41-35—76
|+4
|Danny Willett, England
|37-39—76
|+4
|Patrick Cantlay, United States
|38-39—77
|+5
|Ryan Fox, New Zealand
|41-36—77
|+5
|Harry Hall, England
|37-40—77
|+5
|Mason Howell, United States
|39-38—77
|+5
|Casey Jarvis, South Africa
|38-39—77
|+5
|Maverick McNealy, United States
|40-37—77
|+5
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|38-39—77
|+5
|Alex Noren, Sweden
|37-40—77
|+5
|Fred Couples, United States
|34-44—78
|+6
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|37-41—78
|+6
|Min Woo Lee, Australia
|39-39—78
|+6
|Jon Rahm, Spain
|40-38—78
|+6
|Angel Cabrera, Argentina
|40-39—79
|+7
|Nicolas Echavarria, Colombia
|37-42—79
|+7
|Max Greyserman, United States
|38-41—79
|+7
|Brian Harman, United States
|39-40—79
|+7
|Vijay Singh, Fiji
|38-41—79
|+7
|Fifa Laopakdee, Thailand
|40-40—80
|+8
|Robert MacIntyre, Scotland
|39-41—80
|+8
|Carlos Ortiz, Mexico
|43-37—80
|+8
|Sami Valimaki, Finland
|37-43—80
|+8
|Brandon Holtz, United States
|40-41—81
|+9
|Mateo Pulcini, Argentina
|39-42—81
|+9
|Mike Weir, Canada
|41-40—81
|+9
|Davis Riley, United States
|42-40—82
|+10
|Naoyuki Kataoka, Japan
|38-46—84
|+12
|Aldrich Potgieter, South Africa
|44-40—84
|+12
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.