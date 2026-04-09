Masters Tournament Par Scores

The Associated Press

April 9, 2026, 7:36 PM

Thursday

At Augusta National

Augusta, Ga.

Yardage: 7,565; Par: 72

First Round

Sam Burns, United States 34-33—67 -5
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-33—67 -5
Jason Day, Australia 36-33—69 -3
Kurt Kitayama, United States 33-36—69 -3
Patrick Reed, United States 31-38—69 -3
Shane Lowry, Ireland 35-35—70 -2
Justin Rose, England 33-37—70 -2
Xander Schauffele, United States 35-35—70 -2
Scottie Scheffler, United States 33-37—70 -2
Jacob Bridgeman, United States 37-34—71 -1
Brian Campbell, United States 35-36—71 -1
Tommy Fleetwood, England 32-39—71 -1
Hao-Tong Li, China 37-34—71 -1
Aaron Rai, England 33-38—71 -1
Nick Taylor, Canada 35-36—71 -1
Gary Woodland, United States 33-38—71 -1
Keegan Bradley, United States 40-32—72 E
Michael Brennan, United States 36-36—72 E
Wyndham Clark, United States 36-36—72 E
Sergio Garcia, Spain 35-37—72 E
Ryan Gerard, United States 39-33—72 E
Chris Gotterup, United States 35-37—72 E
Ben Griffin, United States 37-35—72 E
Max Homa, United States 35-37—72 E
Brooks Koepka, United States 36-36—72 E
Hideki Matsuyama, Japan 37-35—72 E
Matthew McCarty, United States 36-36—72 E
Kristoffer Reitan, Norway 36-36—72 E
Adam Scott, Australia 38-34—72 E
Jordan Spieth, United States 34-38—72 E
Sam Stevens, United States 36-36—72 E
Justin Thomas, United States 34-38—72 E
Akshay Bhatia, United States 34-39—73 +1
Harris English, United States 38-35—73 +1
Russell Henley, United States 36-37—73 +1
Dustin Johnson, United States 36-37—73 +1
Jake Knapp, United States 35-38—73 +1
Sepp Straka, Austria 35-38—73 +1
Cameron Young, United States 40-33—73 +1
Ludvig Aberg, Sweden 35-39—74 +2
Ethan Fang, United States 36-38—74 +2
Matt Fitzpatrick, England 38-36—74 +2
Tyrrell Hatton, England 38-36—74 +2
Collin Morikawa, United States 38-36—74 +2
Jose Maria Olazabal, Spain 34-40—74 +2
Cameron Smith, Australia 36-38—74 +2
J.J. Spaun, United States 37-37—74 +2
Corey Conners, Canada 36-39—75 +3
Viktor Hovland, Norway 39-36—75 +3
Zach Johnson, United States 36-39—75 +3
Michael Kim, United States 37-38—75 +3
Si Woo Kim, South Korea 37-38—75 +3
Tom McKibbin, Northern Ireland 36-39—75 +3
Andrew Novak, United States 37-38—75 +3
Charl Schwartzel, South Africa 37-38—75 +3
Daniel Berger, United States 37-39—76 +4
Bryson DeChambeau, United States 36-40—76 +4
Jackson Herrington, United States 39-37—76 +4
Nicolai Hojgaard, Denmark 36-40—76 +4
Sungjae Im, South Korea 38-38—76 +4
John Keefer, United States 38-38—76 +4
Marco Penge, England 41-35—76 +4
Bubba Watson, United States 41-35—76 +4
Danny Willett, England 37-39—76 +4
Patrick Cantlay, United States 38-39—77 +5
Ryan Fox, New Zealand 41-36—77 +5
Harry Hall, England 37-40—77 +5
Mason Howell, United States 39-38—77 +5
Casey Jarvis, South Africa 38-39—77 +5
Maverick McNealy, United States 40-37—77 +5
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 38-39—77 +5
Alex Noren, Sweden 37-40—77 +5
Fred Couples, United States 34-44—78 +6
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-41—78 +6
Min Woo Lee, Australia 39-39—78 +6
Jon Rahm, Spain 40-38—78 +6
Angel Cabrera, Argentina 40-39—79 +7
Nicolas Echavarria, Colombia 37-42—79 +7
Max Greyserman, United States 38-41—79 +7
Brian Harman, United States 39-40—79 +7
Vijay Singh, Fiji 38-41—79 +7
Fifa Laopakdee, Thailand 40-40—80 +8
Robert MacIntyre, Scotland 39-41—80 +8
Carlos Ortiz, Mexico 43-37—80 +8
Sami Valimaki, Finland 37-43—80 +8
Brandon Holtz, United States 40-41—81 +9
Mateo Pulcini, Argentina 39-42—81 +9
Mike Weir, Canada 41-40—81 +9
Davis Riley, United States 42-40—82 +10
Naoyuki Kataoka, Japan 38-46—84 +12
Aldrich Potgieter, South Africa 44-40—84 +12

