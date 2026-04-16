JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

The Associated Press

April 16, 2026, 10:46 PM

Thursday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

First Round

Chisato Iwai 34-29—63
Sei Young Kim 33-32—65
Patty Tavatanakit 33-32—65
Suvichaya Vinijchaitham 34-31—65
Chella Choi 31-35—66
Lauren Coughlin 34-32—66
Manon De Roey 32-34—66
Nataliya Guseva 33-33—66
Polly Mack 34-32—66
Natasha Andrea Oon 32-34—66
Kum Kang Park 34-32—66
Jessica Porvasnik 34-32—66
Jasmine Suwannapura 34-32—66
Saki Baba 35-32—67
Celine Boutier 34-33—67
Camille Boyd 35-32—67
Anne Chen 31-36—67
Allisen Corpuz 35-32—67
Melanie Green 32-35—67
Hannah Green 32-35—67
Jin Hee Im 33-34—67
Minami Katsu 33-34—67
Pauline Roussin 35-32—67
Maja Stark 32-35—67
Miyu Yamashita 33-34—67
Jenny Bae 33-35—68
Robyn Choi 33-35—68
Karis Davidson 33-35—68
Aphrodite Deng 36-32—68
Jodi Ewart Shadoff 36-32—68
Gurleen Kaur 34-34—68
Hyo Joo Kim 33-35—68
Mi Hyang Lee 35-33—68
Yu Liu 35-33—68
Julia Lopez Ramirez 36-32—68
Bianca Pagdanganan 34-34—68
Paula Reto 32-36—68
Lilia Vu 33-35—68
Ina Yoon 36-32—68
Na Rin An 35-34—69
Peiyun Chien 35-34—69
Isabella Fierro 35-34—69
Ayaka Furue 36-33—69
Soo Bin Joo 32-37—69
Frida Kinhult 36-33—69
Nanna Koerstz Madsen 35-34—69
Jennifer Kupcho 36-33—69
Minjee Lee 32-37—69
Andrea Lee 37-32—69
Alison Lee 35-34—69
Ingrid Lindblad 36-33—69
Ruixin Liu 37-32—69
Yan Liu 36-33—69
Alexa Pano 33-36—69
Yuka Saso 32-37—69
Amy Yang 34-35—69
Ruoning Yin 36-33—69
Yuri Yoshida 34-35—69
Aditi Ashok 37-33—70
You Min Hwang 35-35—70
Akie Iwai 36-34—70
Gina Kim 35-35—70
Grace Kim 37-33—70
Ilhee Lee 35-35—70
Jeong Eun Lee5 35-35—70
Mary Liu 37-33—70
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-34—70
Hira Naveed 36-34—70
Anna Nordqvist 35-35—70
Pornanong Phatlum 36-34—70
Hae-Ran Ryu 35-35—70
Asterisk Talley 35-35—70
Lottie Woad 34-36—70
Jing Yan 33-37—70
Arpichaya Yubol 34-36—70
Caroline Canales 37-34—71
In Gee Chun 37-34—71
Gemma Dryburgh 35-36—71
Brooke Henderson 36-35—71
Yu-Sang Hou 36-35—71
Juniper Jang 33-38—71
Jin Young Ko 36-35—71
Stephanie Meadow 37-34—71
Yuna Nishimura 36-35—71
Cassie Porter 36-35—71
Bailey Tardy 36-35—71
Rose Zhang 35-36—71
Laetitia Beck 34-38—72
Celine Borge 36-36—72
Wei-Ling Hsu 39-33—72
Megan Khang 36-36—72
Aline Krauter 33-39—72
Stephanie Kyriacou 38-34—72
Caley McGinty 38-34—72
Benedetta Moresco 36-36—72
Azahara Munoz 36-36—72
Nastasia Nadaud 38-34—72
Kokona Sakurai 36-36—72
Lizette Salas 38-34—72
Sophia Schubert 39-33—72
Gigi Stoll 37-35—72
Chiara Tamburlini 34-38—72
Albane Valenzuela 36-36—72
Dewi Weber 36-36—72
Yana Wilson 34-38—72
Michelle Zhang 36-36—72
Helen Briem 37-36—73
Hye Jin Choi 36-37—73
Perrine Delacour 36-37—73
Brianna Do 36-37—73
Esther Henseleit 34-39—73
Jiwon Jeon 35-38—73
MinJi Kang 34-39—73
Maude-Aimee Leblanc 37-36—73
Somi Lee 36-37—73
Jeongeun Lee6 36-37—73
Lucy Li 37-36—73
Ryann O’Toole 36-37—73
Hinako Shibuno 36-37—73
Jenny Shin 36-37—73
Kate Smith-Stroh 37-36—73
Riley Smyth 37-36—73
Linnea Strom 35-38—73
Carla Tejedo 36-37—73
Yani Tseng 37-36—73
Miranda Wang 40-33—73
Chanettee Wannasaen 36-37—73
Ssu-Chia Cheng 37-37—74
Erika Hara 36-38—74
Dongeun Lee 39-35—74
Leona Maguire 38-36—74
Carolina Melgrati 36-38—74
Yealimi Noh 37-37—74
Mimi Rhodes 38-36—74
Gabriela Ruffels 40-34—74
Lauren Walsh 36-38—74
Hailee Cooper 41-35—76
Emma McMyler 39-37—76
Yahui Zhang 35-41—76
Haeji Kang 39-38—77
Ana Belac 40-38—78
Briana Chacon 41-37—78
Isi Gabsa 39-39—78
Leah John 40-40—80

