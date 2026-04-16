JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Scores

Thursday
At El Caballero Country Club
Tarzana, Calif.
Purse: $3.8 million
Yardage: 6,679; Par: 72
First Round
|Chisato Iwai
|34-29—63
|Sei Young Kim
|33-32—65
|Patty Tavatanakit
|33-32—65
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-31—65
|Chella Choi
|31-35—66
|Lauren Coughlin
|34-32—66
|Manon De Roey
|32-34—66
|Nataliya Guseva
|33-33—66
|Polly Mack
|34-32—66
|Natasha Andrea Oon
|32-34—66
|Kum Kang Park
|34-32—66
|Jessica Porvasnik
|34-32—66
|Jasmine Suwannapura
|34-32—66
|Saki Baba
|35-32—67
|Celine Boutier
|34-33—67
|Camille Boyd
|35-32—67
|Anne Chen
|31-36—67
|Allisen Corpuz
|35-32—67
|Melanie Green
|32-35—67
|Hannah Green
|32-35—67
|Jin Hee Im
|33-34—67
|Minami Katsu
|33-34—67
|Pauline Roussin
|35-32—67
|Maja Stark
|32-35—67
|Miyu Yamashita
|33-34—67
|Jenny Bae
|33-35—68
|Robyn Choi
|33-35—68
|Karis Davidson
|33-35—68
|Aphrodite Deng
|36-32—68
|Jodi Ewart Shadoff
|36-32—68
|Gurleen Kaur
|34-34—68
|Hyo Joo Kim
|33-35—68
|Mi Hyang Lee
|35-33—68
|Yu Liu
|35-33—68
|Julia Lopez Ramirez
|36-32—68
|Bianca Pagdanganan
|34-34—68
|Paula Reto
|32-36—68
|Lilia Vu
|33-35—68
|Ina Yoon
|36-32—68
|Na Rin An
|35-34—69
|Peiyun Chien
|35-34—69
|Isabella Fierro
|35-34—69
|Ayaka Furue
|36-33—69
|Soo Bin Joo
|32-37—69
|Frida Kinhult
|36-33—69
|Nanna Koerstz Madsen
|35-34—69
|Jennifer Kupcho
|36-33—69
|Minjee Lee
|32-37—69
|Andrea Lee
|37-32—69
|Alison Lee
|35-34—69
|Ingrid Lindblad
|36-33—69
|Ruixin Liu
|37-32—69
|Yan Liu
|36-33—69
|Alexa Pano
|33-36—69
|Yuka Saso
|32-37—69
|Amy Yang
|34-35—69
|Ruoning Yin
|36-33—69
|Yuri Yoshida
|34-35—69
|Aditi Ashok
|37-33—70
|You Min Hwang
|35-35—70
|Akie Iwai
|36-34—70
|Gina Kim
|35-35—70
|Grace Kim
|37-33—70
|Ilhee Lee
|35-35—70
|Jeong Eun Lee5
|35-35—70
|Mary Liu
|37-33—70
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-34—70
|Hira Naveed
|36-34—70
|Anna Nordqvist
|35-35—70
|Pornanong Phatlum
|36-34—70
|Hae-Ran Ryu
|35-35—70
|Asterisk Talley
|35-35—70
|Lottie Woad
|34-36—70
|Jing Yan
|33-37—70
|Arpichaya Yubol
|34-36—70
|Caroline Canales
|37-34—71
|In Gee Chun
|37-34—71
|Gemma Dryburgh
|35-36—71
|Brooke Henderson
|36-35—71
|Yu-Sang Hou
|36-35—71
|Juniper Jang
|33-38—71
|Jin Young Ko
|36-35—71
|Stephanie Meadow
|37-34—71
|Yuna Nishimura
|36-35—71
|Cassie Porter
|36-35—71
|Bailey Tardy
|36-35—71
|Rose Zhang
|35-36—71
|Laetitia Beck
|34-38—72
|Celine Borge
|36-36—72
|Wei-Ling Hsu
|39-33—72
|Megan Khang
|36-36—72
|Aline Krauter
|33-39—72
|Stephanie Kyriacou
|38-34—72
|Caley McGinty
|38-34—72
|Benedetta Moresco
|36-36—72
|Azahara Munoz
|36-36—72
|Nastasia Nadaud
|38-34—72
|Kokona Sakurai
|36-36—72
|Lizette Salas
|38-34—72
|Sophia Schubert
|39-33—72
|Gigi Stoll
|37-35—72
|Chiara Tamburlini
|34-38—72
|Albane Valenzuela
|36-36—72
|Dewi Weber
|36-36—72
|Yana Wilson
|34-38—72
|Michelle Zhang
|36-36—72
|Helen Briem
|37-36—73
|Hye Jin Choi
|36-37—73
|Perrine Delacour
|36-37—73
|Brianna Do
|36-37—73
|Esther Henseleit
|34-39—73
|Jiwon Jeon
|35-38—73
|MinJi Kang
|34-39—73
|Maude-Aimee Leblanc
|37-36—73
|Somi Lee
|36-37—73
|Jeongeun Lee6
|36-37—73
|Lucy Li
|37-36—73
|Ryann O’Toole
|36-37—73
|Hinako Shibuno
|36-37—73
|Jenny Shin
|36-37—73
|Kate Smith-Stroh
|37-36—73
|Riley Smyth
|37-36—73
|Linnea Strom
|35-38—73
|Carla Tejedo
|36-37—73
|Yani Tseng
|37-36—73
|Miranda Wang
|40-33—73
|Chanettee Wannasaen
|36-37—73
|Ssu-Chia Cheng
|37-37—74
|Erika Hara
|36-38—74
|Dongeun Lee
|39-35—74
|Leona Maguire
|38-36—74
|Carolina Melgrati
|36-38—74
|Yealimi Noh
|37-37—74
|Mimi Rhodes
|38-36—74
|Gabriela Ruffels
|40-34—74
|Lauren Walsh
|36-38—74
|Hailee Cooper
|41-35—76
|Emma McMyler
|39-37—76
|Yahui Zhang
|35-41—76
|Haeji Kang
|39-38—77
|Ana Belac
|40-38—78
|Briana Chacon
|41-37—78
|Isi Gabsa
|39-39—78
|Leah John
|40-40—80
