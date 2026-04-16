JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Par Scores

Thursday
At El Caballero Country Club
Tarzana, Calif.
Purse: $3.8 million
Yardage: 6,679; Par: 72
First Round
|Chisato Iwai
|34-29—63
|-9
|Sei Young Kim
|33-32—65
|-7
|Patty Tavatanakit
|33-32—65
|-7
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-31—65
|-7
|Chella Choi
|31-35—66
|-6
|Lauren Coughlin
|34-32—66
|-6
|Manon De Roey
|32-34—66
|-6
|Nataliya Guseva
|33-33—66
|-6
|Polly Mack
|34-32—66
|-6
|Natasha Andrea Oon
|32-34—66
|-6
|Kum Kang Park
|34-32—66
|-6
|Jessica Porvasnik
|34-32—66
|-6
|Jasmine Suwannapura
|34-32—66
|-6
|Saki Baba
|35-32—67
|-5
|Celine Boutier
|34-33—67
|-5
|Camille Boyd
|35-32—67
|-5
|Anne Chen
|31-36—67
|-5
|Allisen Corpuz
|35-32—67
|-5
|Melanie Green
|32-35—67
|-5
|Hannah Green
|32-35—67
|-5
|Jin Hee Im
|33-34—67
|-5
|Minami Katsu
|33-34—67
|-5
|Pauline Roussin
|35-32—67
|-5
|Maja Stark
|32-35—67
|-5
|Miyu Yamashita
|33-34—67
|-5
|Jenny Bae
|33-35—68
|-4
|Robyn Choi
|33-35—68
|-4
|Karis Davidson
|33-35—68
|-4
|Aphrodite Deng
|36-32—68
|-4
|Jodi Ewart Shadoff
|36-32—68
|-4
|Gurleen Kaur
|34-34—68
|-4
|Hyo Joo Kim
|33-35—68
|-4
|Mi Hyang Lee
|35-33—68
|-4
|Yu Liu
|35-33—68
|-4
|Julia Lopez Ramirez
|36-32—68
|-4
|Bianca Pagdanganan
|34-34—68
|-4
|Paula Reto
|32-36—68
|-4
|Lilia Vu
|33-35—68
|-4
|Ina Yoon
|36-32—68
|-4
|Na Rin An
|35-34—69
|-3
|Peiyun Chien
|35-34—69
|-3
|Isabella Fierro
|35-34—69
|-3
|Ayaka Furue
|36-33—69
|-3
|Soo Bin Joo
|32-37—69
|-3
|Frida Kinhult
|36-33—69
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|35-34—69
|-3
|Jennifer Kupcho
|36-33—69
|-3
|Minjee Lee
|32-37—69
|-3
|Andrea Lee
|37-32—69
|-3
|Alison Lee
|35-34—69
|-3
|Ingrid Lindblad
|36-33—69
|-3
|Ruixin Liu
|37-32—69
|-3
|Yan Liu
|36-33—69
|-3
|Alexa Pano
|33-36—69
|-3
|Yuka Saso
|32-37—69
|-3
|Amy Yang
|34-35—69
|-3
|Ruoning Yin
|36-33—69
|-3
|Yuri Yoshida
|34-35—69
|-3
|Aditi Ashok
|37-33—70
|-2
|You Min Hwang
|35-35—70
|-2
|Akie Iwai
|36-34—70
|-2
|Gina Kim
|35-35—70
|-2
|Grace Kim
|37-33—70
|-2
|Ilhee Lee
|35-35—70
|-2
|Jeong Eun Lee5
|35-35—70
|-2
|Mary Liu
|37-33—70
|-2
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-34—70
|-2
|Hira Naveed
|36-34—70
|-2
|Anna Nordqvist
|35-35—70
|-2
|Pornanong Phatlum
|36-34—70
|-2
|Hae-Ran Ryu
|35-35—70
|-2
|Asterisk Talley
|35-35—70
|-2
|Lottie Woad
|34-36—70
|-2
|Jing Yan
|33-37—70
|-2
|Arpichaya Yubol
|34-36—70
|-2
|Caroline Canales
|37-34—71
|-1
|In Gee Chun
|37-34—71
|-1
|Gemma Dryburgh
|35-36—71
|-1
|Brooke Henderson
|36-35—71
|-1
|Yu-Sang Hou
|36-35—71
|-1
|Juniper Jang
|33-38—71
|-1
|Jin Young Ko
|36-35—71
|-1
|Stephanie Meadow
|37-34—71
|-1
|Yuna Nishimura
|36-35—71
|-1
|Cassie Porter
|36-35—71
|-1
|Bailey Tardy
|36-35—71
|-1
|Rose Zhang
|35-36—71
|-1
|Laetitia Beck
|34-38—72
|E
|Celine Borge
|36-36—72
|E
|Wei-Ling Hsu
|39-33—72
|E
|Megan Khang
|36-36—72
|E
|Aline Krauter
|33-39—72
|E
|Stephanie Kyriacou
|38-34—72
|E
|Caley McGinty
|38-34—72
|E
|Benedetta Moresco
|36-36—72
|E
|Azahara Munoz
|36-36—72
|E
|Nastasia Nadaud
|38-34—72
|E
|Kokona Sakurai
|36-36—72
|E
|Lizette Salas
|38-34—72
|E
|Sophia Schubert
|39-33—72
|E
|Gigi Stoll
|37-35—72
|E
|Chiara Tamburlini
|34-38—72
|E
|Albane Valenzuela
|36-36—72
|E
|Dewi Weber
|36-36—72
|E
|Yana Wilson
|34-38—72
|E
|Michelle Zhang
|36-36—72
|E
|Helen Briem
|37-36—73
|+1
|Hye Jin Choi
|36-37—73
|+1
|Perrine Delacour
|36-37—73
|+1
|Brianna Do
|36-37—73
|+1
|Esther Henseleit
|34-39—73
|+1
|Jiwon Jeon
|35-38—73
|+1
|MinJi Kang
|34-39—73
|+1
|Maude-Aimee Leblanc
|37-36—73
|+1
|Somi Lee
|36-37—73
|+1
|Jeongeun Lee6
|36-37—73
|+1
|Lucy Li
|37-36—73
|+1
|Ryann O’Toole
|36-37—73
|+1
|Hinako Shibuno
|36-37—73
|+1
|Jenny Shin
|36-37—73
|+1
|Kate Smith-Stroh
|37-36—73
|+1
|Riley Smyth
|37-36—73
|+1
|Linnea Strom
|35-38—73
|+1
|Carla Tejedo
|36-37—73
|+1
|Yani Tseng
|37-36—73
|+1
|Miranda Wang
|40-33—73
|+1
|Chanettee Wannasaen
|36-37—73
|+1
|Ssu-Chia Cheng
|37-37—74
|+2
|Erika Hara
|36-38—74
|+2
|Dongeun Lee
|39-35—74
|+2
|Leona Maguire
|38-36—74
|+2
|Carolina Melgrati
|36-38—74
|+2
|Yealimi Noh
|37-37—74
|+2
|Mimi Rhodes
|38-36—74
|+2
|Gabriela Ruffels
|40-34—74
|+2
|Lauren Walsh
|36-38—74
|+2
|Hailee Cooper
|41-35—76
|+4
|Emma McMyler
|39-37—76
|+4
|Yahui Zhang
|35-41—76
|+4
|Haeji Kang
|39-38—77
|+5
|Ana Belac
|40-38—78
|+6
|Briana Chacon
|41-37—78
|+6
|Isi Gabsa
|39-39—78
|+6
|Leah John
|40-40—80
|+8
