Live Radio
Home » Sports » JM Eagle LA Championship…

JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Par Scores

The Associated Press

April 16, 2026, 10:46 PM

Thursday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

First Round

Chisato Iwai 34-29—63 -9
Sei Young Kim 33-32—65 -7
Patty Tavatanakit 33-32—65 -7
Suvichaya Vinijchaitham 34-31—65 -7
Chella Choi 31-35—66 -6
Lauren Coughlin 34-32—66 -6
Manon De Roey 32-34—66 -6
Nataliya Guseva 33-33—66 -6
Polly Mack 34-32—66 -6
Natasha Andrea Oon 32-34—66 -6
Kum Kang Park 34-32—66 -6
Jessica Porvasnik 34-32—66 -6
Jasmine Suwannapura 34-32—66 -6
Saki Baba 35-32—67 -5
Celine Boutier 34-33—67 -5
Camille Boyd 35-32—67 -5
Anne Chen 31-36—67 -5
Allisen Corpuz 35-32—67 -5
Melanie Green 32-35—67 -5
Hannah Green 32-35—67 -5
Jin Hee Im 33-34—67 -5
Minami Katsu 33-34—67 -5
Pauline Roussin 35-32—67 -5
Maja Stark 32-35—67 -5
Miyu Yamashita 33-34—67 -5
Jenny Bae 33-35—68 -4
Robyn Choi 33-35—68 -4
Karis Davidson 33-35—68 -4
Aphrodite Deng 36-32—68 -4
Jodi Ewart Shadoff 36-32—68 -4
Gurleen Kaur 34-34—68 -4
Hyo Joo Kim 33-35—68 -4
Mi Hyang Lee 35-33—68 -4
Yu Liu 35-33—68 -4
Julia Lopez Ramirez 36-32—68 -4
Bianca Pagdanganan 34-34—68 -4
Paula Reto 32-36—68 -4
Lilia Vu 33-35—68 -4
Ina Yoon 36-32—68 -4
Na Rin An 35-34—69 -3
Peiyun Chien 35-34—69 -3
Isabella Fierro 35-34—69 -3
Ayaka Furue 36-33—69 -3
Soo Bin Joo 32-37—69 -3
Frida Kinhult 36-33—69 -3
Nanna Koerstz Madsen 35-34—69 -3
Jennifer Kupcho 36-33—69 -3
Minjee Lee 32-37—69 -3
Andrea Lee 37-32—69 -3
Alison Lee 35-34—69 -3
Ingrid Lindblad 36-33—69 -3
Ruixin Liu 37-32—69 -3
Yan Liu 36-33—69 -3
Alexa Pano 33-36—69 -3
Yuka Saso 32-37—69 -3
Amy Yang 34-35—69 -3
Ruoning Yin 36-33—69 -3
Yuri Yoshida 34-35—69 -3
Aditi Ashok 37-33—70 -2
You Min Hwang 35-35—70 -2
Akie Iwai 36-34—70 -2
Gina Kim 35-35—70 -2
Grace Kim 37-33—70 -2
Ilhee Lee 35-35—70 -2
Jeong Eun Lee5 35-35—70 -2
Mary Liu 37-33—70 -2
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-34—70 -2
Hira Naveed 36-34—70 -2
Anna Nordqvist 35-35—70 -2
Pornanong Phatlum 36-34—70 -2
Hae-Ran Ryu 35-35—70 -2
Asterisk Talley 35-35—70 -2
Lottie Woad 34-36—70 -2
Jing Yan 33-37—70 -2
Arpichaya Yubol 34-36—70 -2
Caroline Canales 37-34—71 -1
In Gee Chun 37-34—71 -1
Gemma Dryburgh 35-36—71 -1
Brooke Henderson 36-35—71 -1
Yu-Sang Hou 36-35—71 -1
Juniper Jang 33-38—71 -1
Jin Young Ko 36-35—71 -1
Stephanie Meadow 37-34—71 -1
Yuna Nishimura 36-35—71 -1
Cassie Porter 36-35—71 -1
Bailey Tardy 36-35—71 -1
Rose Zhang 35-36—71 -1
Laetitia Beck 34-38—72 E
Celine Borge 36-36—72 E
Wei-Ling Hsu 39-33—72 E
Megan Khang 36-36—72 E
Aline Krauter 33-39—72 E
Stephanie Kyriacou 38-34—72 E
Caley McGinty 38-34—72 E
Benedetta Moresco 36-36—72 E
Azahara Munoz 36-36—72 E
Nastasia Nadaud 38-34—72 E
Kokona Sakurai 36-36—72 E
Lizette Salas 38-34—72 E
Sophia Schubert 39-33—72 E
Gigi Stoll 37-35—72 E
Chiara Tamburlini 34-38—72 E
Albane Valenzuela 36-36—72 E
Dewi Weber 36-36—72 E
Yana Wilson 34-38—72 E
Michelle Zhang 36-36—72 E
Helen Briem 37-36—73 +1
Hye Jin Choi 36-37—73 +1
Perrine Delacour 36-37—73 +1
Brianna Do 36-37—73 +1
Esther Henseleit 34-39—73 +1
Jiwon Jeon 35-38—73 +1
MinJi Kang 34-39—73 +1
Maude-Aimee Leblanc 37-36—73 +1
Somi Lee 36-37—73 +1
Jeongeun Lee6 36-37—73 +1
Lucy Li 37-36—73 +1
Ryann O’Toole 36-37—73 +1
Hinako Shibuno 36-37—73 +1
Jenny Shin 36-37—73 +1
Kate Smith-Stroh 37-36—73 +1
Riley Smyth 37-36—73 +1
Linnea Strom 35-38—73 +1
Carla Tejedo 36-37—73 +1
Yani Tseng 37-36—73 +1
Miranda Wang 40-33—73 +1
Chanettee Wannasaen 36-37—73 +1
Ssu-Chia Cheng 37-37—74 +2
Erika Hara 36-38—74 +2
Dongeun Lee 39-35—74 +2
Leona Maguire 38-36—74 +2
Carolina Melgrati 36-38—74 +2
Yealimi Noh 37-37—74 +2
Mimi Rhodes 38-36—74 +2
Gabriela Ruffels 40-34—74 +2
Lauren Walsh 36-38—74 +2
Hailee Cooper 41-35—76 +4
Emma McMyler 39-37—76 +4
Yahui Zhang 35-41—76 +4
Haeji Kang 39-38—77 +5
Ana Belac 40-38—78 +6
Briana Chacon 41-37—78 +6
Isi Gabsa 39-39—78 +6
Leah John 40-40—80 +8

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up