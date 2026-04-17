Live Radio
Home » Sports » JM Eagle LA Championship…

JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Par Scores

The Associated Press

April 17, 2026, 10:42 PM

Friday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

Second Round

Sei Young Kim 65-65—130 -14
Chisato Iwai 63-68—131 -13
Ina Yoon 68-64—132 -12
Melanie Green 67-68—135 -9
Jin Hee Im 67-68—135 -9
Jessica Porvasnik 66-69—135 -9
Jenny Bae 68-68—136 -8
Hannah Green 67-69—136 -8
Minami Katsu 67-69—136 -8
Suvichaya Vinijchaitham 65-71—136 -8
Allisen Corpuz 67-70—137 -7
Jasmine Suwannapura 66-71—137 -7
Patty Tavatanakit 65-72—137 -7
Jing Yan 70-67—137 -7
Frida Kinhult 69-69—138 -6
Mi Hyang Lee 68-70—138 -6
Alison Lee 69-69—138 -6
Anna Nordqvist 70-68—138 -6
Kum Kang Park 66-72—138 -6
Chella Choi 66-73—139 -5
Jodi Ewart Shadoff 68-71—139 -5
Akie Iwai 70-69—139 -5
Gurleen Kaur 68-71—139 -5
Jennifer Kupcho 69-70—139 -5
Yu Liu 68-71—139 -5
Polly Mack 66-73—139 -5
Dewi Weber 72-67—139 -5
Miyu Yamashita 67-72—139 -5
Saki Baba 67-73—140 -4
Peiyun Chien 69-71—140 -4
Manon De Roey 66-74—140 -4
Aphrodite Deng 68-72—140 -4
Ayaka Furue 69-71—140 -4
Soo Bin Joo 69-71—140 -4
Megan Khang 72-68—140 -4
Yan Liu 69-71—140 -4
Hae-Ran Ryu 70-70—140 -4
Asterisk Talley 70-70—140 -4
Celine Boutier 67-74—141 -3
Camille Boyd 67-74—141 -3
Robyn Choi 68-73—141 -3
Isabella Fierro 69-72—141 -3
Nataliya Guseva 66-75—141 -3
Wei-Ling Hsu 72-69—141 -3
You Min Hwang 70-71—141 -3
Lucy Li 73-68—141 -3
Ingrid Lindblad 69-72—141 -3
Mary Liu 70-71—141 -3
Hira Naveed 70-71—141 -3
Alexa Pano 69-72—141 -3
Paula Reto 68-73—141 -3
Lottie Woad 70-71—141 -3
Na Rin An 69-73—142 -2
Aditi Ashok 70-72—142 -2
Lauren Coughlin 66-76—142 -2
Karis Davidson 68-74—142 -2
Grace Kim 70-72—142 -2
Jin Young Ko 71-71—142 -2
Dongeun Lee 74-68—142 -2
Ilhee Lee 70-72—142 -2
Azahara Munoz 72-70—142 -2
Ryann O’Toole 73-69—142 -2
Pornanong Phatlum 70-72—142 -2
Maja Stark 67-75—142 -2
Lilia Vu 68-74—142 -2
In Gee Chun 71-72—143 -1
Brooke Henderson 71-72—143 -1
Esther Henseleit 73-70—143 -1
Nanna Koerstz Madsen 69-74—143 -1
Aline Krauter 72-71—143 -1
Andrea Lee 69-74—143 -1
Somi Lee 73-70—143 -1
Jeong Eun Lee5 70-73—143 -1
Bianca Pagdanganan 68-75—143 -1
Mimi Rhodes 74-69—143 -1
Yani Tseng 73-70—143 -1
Amy Yang 69-74—143 -1
Yuri Yoshida 69-74—143 -1
Arpichaya Yubol 70-73—143 -1
Celine Borge 72-72—144 E
Helen Briem 73-71—144 E
Erika Hara 74-70—144 E
Yu-Sang Hou 71-73—144 E
Jiwon Jeon 73-71—144 E
Gina Kim 70-74—144 E
Ruixin Liu 69-75—144 E
Carolina Lopez-Chacarra Coto 70-74—144 E
Leona Maguire 74-70—144 E
Carolina Melgrati 74-70—144 E
Yuna Nishimura 71-73—144 E
Yealimi Noh 74-70—144 E
Natasha Andrea Oon 66-78—144 E
Cassie Porter 71-73—144 E
Pauline Roussin 67-77—144 E
Sophia Schubert 72-72—144 E
Kate Smith-Stroh 73-71—144 E
Gigi Stoll 72-72—144 E
Chiara Tamburlini 72-72—144 E
Albane Valenzuela 72-72—144 E
Ruoning Yin 69-75—144 E
Gemma Dryburgh 71-74—145 +1
Jeongeun Lee6 73-72—145 +1
Stephanie Meadow 71-74—145 +1
Nastasia Nadaud 72-73—145 +1
Hinako Shibuno 73-72—145 +1
Bailey Tardy 71-74—145 +1
Laetitia Beck 72-74—146 +2
Anne Chen 67-79—146 +2
Perrine Delacour 73-73—146 +2
Benedetta Moresco 72-74—146 +2
Jenny Shin 73-73—146 +2
Carla Tejedo 73-73—146 +2
Caroline Canales 71-76—147 +3
Gabriela Ruffels 74-73—147 +3
Kokona Sakurai 72-75—147 +3
Riley Smyth 73-74—147 +3
Yana Wilson 72-75—147 +3
Juniper Jang 71-77—148 +4
Maude-Aimee Leblanc 73-75—148 +4
Julia Lopez Ramirez 68-80—148 +4
Lizette Salas 72-76—148 +4
Chanettee Wannasaen 73-75—148 +4
Michelle Zhang 72-76—148 +4
Rose Zhang 71-77—148 +4
Hailee Cooper 76-73—149 +5
Brianna Do 73-76—149 +5
MinJi Kang 73-76—149 +5
Yuka Saso 69-80—149 +5
Lauren Walsh 74-75—149 +5
Miranda Wang 73-76—149 +5
Yahui Zhang 76-73—149 +5
Ana Belac 78-72—150 +6
Linnea Strom 73-77—150 +6
Stephanie Kyriacou 72-79—151 +7
Ssu-Chia Cheng 74-78—152 +8
Isi Gabsa 78-74—152 +8
Caley McGinty 72-80—152 +8
Briana Chacon 78-76—154 +10
Haeji Kang 77-77—154 +10
Emma McMyler 76-79—155 +11
Leah John 80-79—159 +15
Hye Jin Choi 73-WD
Hyo Joo Kim 68-WD
Minjee Lee 69-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up