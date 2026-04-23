All Times EDT
Tuesday’s Games
Eugene 5, Hillsboro 3
Vancouver 16, Tri-City 3
Everett 5, Spokane 2
Wednesday’s Games
Eugene 6, Hillsboro 3
Vancouver 2, Tri-City 0
Everett 7, Spokane 5
Thursday’s Games
Eugene at Hillsboro, 2:05 p.m.
Spokane at Everett, 3:05 p.m.
Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
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