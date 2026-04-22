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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

April 22, 2026, 1:30 AM

All Times EDT

Sunday’s Games

Everett 10, Eugene 4

Vancouver 5, Spokane 2

Tri-City 16, Hillsboro 3

Tuesday’s Games

Eugene 5, Hillsboro 3

Vancouver 16, Tri-City 3

Everett 5, Spokane 2

Wednesday’s Games

Eugene at Hillsboro, 9:05 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Eugene at Hillsboro, 2:05 p.m.

Spokane at Everett, 3:05 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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