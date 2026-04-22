All Times EDT Sunday’s Games Everett 10, Eugene 4 Vancouver 5, Spokane 2 Tri-City 16, Hillsboro 3 Tuesday’s Games Eugene…

All Times EDT

Sunday’s Games

Everett 10, Eugene 4

Vancouver 5, Spokane 2

Tri-City 16, Hillsboro 3

Tuesday’s Games

Eugene 5, Hillsboro 3

Vancouver 16, Tri-City 3

Everett 5, Spokane 2

Wednesday’s Games

Eugene at Hillsboro, 9:05 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Eugene at Hillsboro, 2:05 p.m.

Spokane at Everett, 3:05 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

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