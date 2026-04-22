All Times EDT
Sunday’s Games
Everett 10, Eugene 4
Vancouver 5, Spokane 2
Tri-City 16, Hillsboro 3
Tuesday’s Games
Eugene 5, Hillsboro 3
Vancouver 16, Tri-City 3
Everett 5, Spokane 2
Wednesday’s Games
Eugene at Hillsboro, 9:05 p.m.
Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Eugene at Hillsboro, 2:05 p.m.
Spokane at Everett, 3:05 p.m.
Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.