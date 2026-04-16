All Times EDT Tuesday’s Games Spokane 5, Vancouver 3 Tri-City 7, Hillsboro 1 Eugene 7, Everett 1 Wednesday’s Games Hillsboro…

All Times EDT

Tuesday’s Games

Spokane 5, Vancouver 3

Tri-City 7, Hillsboro 1

Eugene 7, Everett 1

Wednesday’s Games

Hillsboro 8, Tri-City 4

Eugene 6, Everett 5, 10 innings

Vancouver 14, Spokane 6

Thursday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Friday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

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