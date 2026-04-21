All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|72
|46
|20
|3
|3
|98
|231
|175
|Maine
|72
|42
|21
|6
|3
|93
|223
|177
|Adirondack
|72
|37
|24
|10
|1
|85
|213
|216
|Reading
|72
|36
|26
|8
|2
|82
|199
|205
|Trois-Rivieres
|72
|35
|30
|3
|4
|77
|207
|203
|Worcester
|72
|35
|30
|5
|2
|77
|196
|213
|Norfolk
|72
|30
|38
|4
|0
|64
|211
|250
|Greensboro
|72
|19
|46
|6
|1
|45
|184
|276
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|72
|49
|13
|7
|3
|108
|245
|142
|South Carolina
|72
|45
|23
|1
|3
|94
|223
|204
|Atlanta
|72
|44
|23
|4
|1
|93
|209
|182
|Savannah
|72
|35
|33
|3
|1
|74
|209
|208
|Jacksonville
|70
|27
|32
|8
|3
|65
|178
|230
|Orlando
|71
|29
|37
|4
|1
|63
|181
|223
|Greenville
|71
|27
|35
|7
|2
|63
|188
|220
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|70
|45
|17
|10
|0
|100
|250
|189
|Toledo
|72
|43
|17
|7
|5
|98
|253
|198
|Bloomington
|72
|38
|30
|2
|3
|79
|228
|222
|Indy
|72
|33
|28
|10
|1
|79
|183
|193
|Kalamazoo
|72
|36
|30
|3
|3
|78
|228
|246
|Cincinnati
|72
|35
|32
|4
|1
|75
|217
|248
|Iowa
|72
|24
|40
|5
|3
|56
|188
|252
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|72
|55
|12
|3
|2
|115
|255
|159
|Allen
|72
|43
|23
|6
|0
|92
|268
|209
|Idaho
|72
|42
|23
|6
|1
|91
|251
|219
|Tahoe
|72
|35
|30
|4
|3
|77
|257
|260
|Utah
|72
|30
|32
|9
|1
|70
|237
|255
|Rapid City
|72
|29
|36
|6
|1
|65
|223
|261
|Tulsa
|72
|29
|38
|5
|0
|63
|196
|255
|Wichita
|72
|25
|35
|7
|4
|62
|198
|239
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Idaho at Allen, 8:10 p.m.
Friday’s Games
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.
Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.
Reading at Wheeling, 7:10 p.m.
Savannah at Florida, 7:30 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Idaho at Allen, 8:10 p.m.
