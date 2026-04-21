ECHL Glance

The Associated Press

April 21, 2026, 10:11 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 72 46 20 3 3 98 231 175
Maine 72 42 21 6 3 93 223 177
Adirondack 72 37 24 10 1 85 213 216
Reading 72 36 26 8 2 82 199 205
Trois-Rivieres 72 35 30 3 4 77 207 203
Worcester 72 35 30 5 2 77 196 213
Norfolk 72 30 38 4 0 64 211 250
Greensboro 72 19 46 6 1 45 184 276

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 72 49 13 7 3 108 245 142
South Carolina 72 45 23 1 3 94 223 204
Atlanta 72 44 23 4 1 93 209 182
Savannah 72 35 33 3 1 74 209 208
Jacksonville 70 27 32 8 3 65 178 230
Orlando 71 29 37 4 1 63 181 223
Greenville 71 27 35 7 2 63 188 220

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 70 45 17 10 0 100 250 189
Toledo 72 43 17 7 5 98 253 198
Bloomington 72 38 30 2 3 79 228 222
Indy 72 33 28 10 1 79 183 193
Kalamazoo 72 36 30 3 3 78 228 246
Cincinnati 72 35 32 4 1 75 217 248
Iowa 72 24 40 5 3 56 188 252

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 72 55 12 3 2 115 255 159
Allen 72 43 23 6 0 92 268 209
Idaho 72 42 23 6 1 91 251 219
Tahoe 72 35 30 4 3 77 257 260
Utah 72 30 32 9 1 70 237 255
Rapid City 72 29 36 6 1 65 223 261
Tulsa 72 29 38 5 0 63 196 255
Wichita 72 25 35 7 4 62 198 239

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.

Idaho at Allen, 8:10 p.m.

Friday’s Games

Adirondack at Maine, 6 p.m.

Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.

Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.

Reading at Wheeling, 7:10 p.m.

Savannah at Florida, 7:30 p.m.

Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Idaho at Allen, 8:10 p.m.

Related News

Recommended

