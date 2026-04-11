ECHL Glance

The Associated Press

April 11, 2026, 12:03 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 68 44 18 3 3 94 218 163
Maine 68 40 19 6 3 89 213 165
Adirondack 67 36 22 8 1 81 197 193
Reading 68 36 23 7 2 81 193 190
Trois-Rivieres 68 32 29 3 4 71 185 192
Worcester 67 30 30 5 2 67 175 205
Norfolk 67 28 35 4 0 60 197 232
Greensboro 67 18 42 6 1 43 173 254

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 69 46 13 7 3 102 233 139
South Carolina 69 43 22 1 3 90 211 196
Atlanta 69 42 22 4 1 89 197 171
Savannah 69 34 31 3 1 72 202 198
Jacksonville 67 27 31 8 1 63 166 213
Greenville 67 26 33 7 1 60 178 204
Orlando 68 27 36 4 1 59 172 213

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 65 41 16 10 0 92 230 173
Toledo 68 40 16 7 5 92 235 186
Cincinnati 68 35 29 4 0 74 207 232
Kalamazoo 67 33 28 3 3 72 212 230
Indy 67 31 27 9 1 72 169 179
Bloomington 66 34 29 2 3 69 209 211
Iowa 67 22 39 4 2 50 172 233

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 69 54 11 2 2 112 249 151
Idaho 70 40 23 6 1 87 240 215
Allen 68 40 23 5 0 85 254 199
Tahoe 69 33 30 3 3 72 244 249
Utah 70 29 32 8 1 67 231 249
Wichita 68 25 32 6 4 61 184 219
Rapid City 68 27 35 5 1 60 209 246
Tulsa 68 27 36 5 0 59 182 237

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Bloomington 8, Greenville 5

Friday’s Games

Adirondack 4, Trois-Rivieres 3

Reading 3, Wheeling 2

Worcester 5, Greensboro 4

Orlando 4, Atlanta 3

Cincinnati 4, Toledo 3

Maine 6, Norfolk 3

Florida 4, South Carolina 1

Fort Wayne 5, Kalamazoo 1

Indy 2, Iowa 1

Kansas City 5, Wichita 2

Tulsa 3, Idaho 1

Allen 6, Tahoe 2

Utah 6, Rapid City 3

Savannah at Jacksonville, ppd

Saturday’s Games

Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.

Fort Wayne at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Norfolk at Maine, 6 p.m.

Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.

Indy at Iowa, 7 p.m.

Savannah at Orlando, 7 p.m.

South Carolina at Florida, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.

Wheeling at Reading, 7 p.m.

Worcester at Greensboro, 7 p.m.

Bloomington at Greenville, 7:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.

Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.

Tahoe at Allen, 8:10 p.m.

Rapid City at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Savannah, 3 p.m.

Cincinnati at Kalamazoo, 3 p.m.

Norfolk at Maine, 3 p.m.

Orlando at Jacksonville, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 3 p.m.

Wheeling at Reading, 3 p.m.

Worcester at Greensboro, 3 p.m.

Allen at Wichita, 3:05 p.m.

Bloomington at Greenville, 3:05 p.m.

Indy at Iowa, 4 p.m.

Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.

Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Rapid City at Utah, 5:10 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

