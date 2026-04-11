All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|68
|44
|18
|3
|3
|94
|218
|163
|Maine
|68
|40
|19
|6
|3
|89
|213
|165
|Adirondack
|67
|36
|22
|8
|1
|81
|197
|193
|Reading
|68
|36
|23
|7
|2
|81
|193
|190
|Trois-Rivieres
|68
|32
|29
|3
|4
|71
|185
|192
|Worcester
|67
|30
|30
|5
|2
|67
|175
|205
|Norfolk
|67
|28
|35
|4
|0
|60
|197
|232
|Greensboro
|67
|18
|42
|6
|1
|43
|173
|254
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|69
|46
|13
|7
|3
|102
|233
|139
|South Carolina
|69
|43
|22
|1
|3
|90
|211
|196
|Atlanta
|69
|42
|22
|4
|1
|89
|197
|171
|Savannah
|69
|34
|31
|3
|1
|72
|202
|198
|Jacksonville
|67
|27
|31
|8
|1
|63
|166
|213
|Greenville
|67
|26
|33
|7
|1
|60
|178
|204
|Orlando
|68
|27
|36
|4
|1
|59
|172
|213
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|65
|41
|16
|10
|0
|92
|230
|173
|Toledo
|68
|40
|16
|7
|5
|92
|235
|186
|Cincinnati
|68
|35
|29
|4
|0
|74
|207
|232
|Kalamazoo
|67
|33
|28
|3
|3
|72
|212
|230
|Indy
|67
|31
|27
|9
|1
|72
|169
|179
|Bloomington
|66
|34
|29
|2
|3
|69
|209
|211
|Iowa
|67
|22
|39
|4
|2
|50
|172
|233
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|69
|54
|11
|2
|2
|112
|249
|151
|Idaho
|70
|40
|23
|6
|1
|87
|240
|215
|Allen
|68
|40
|23
|5
|0
|85
|254
|199
|Tahoe
|69
|33
|30
|3
|3
|72
|244
|249
|Utah
|70
|29
|32
|8
|1
|67
|231
|249
|Wichita
|68
|25
|32
|6
|4
|61
|184
|219
|Rapid City
|68
|27
|35
|5
|1
|60
|209
|246
|Tulsa
|68
|27
|36
|5
|0
|59
|182
|237
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Bloomington 8, Greenville 5
Friday’s Games
Adirondack 4, Trois-Rivieres 3
Reading 3, Wheeling 2
Worcester 5, Greensboro 4
Orlando 4, Atlanta 3
Cincinnati 4, Toledo 3
Maine 6, Norfolk 3
Florida 4, South Carolina 1
Fort Wayne 5, Kalamazoo 1
Indy 2, Iowa 1
Kansas City 5, Wichita 2
Tulsa 3, Idaho 1
Allen 6, Tahoe 2
Utah 6, Rapid City 3
Savannah at Jacksonville, ppd
Saturday’s Games
Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.
Fort Wayne at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Norfolk at Maine, 6 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Indy at Iowa, 7 p.m.
Savannah at Orlando, 7 p.m.
South Carolina at Florida, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
Wheeling at Reading, 7 p.m.
Worcester at Greensboro, 7 p.m.
Bloomington at Greenville, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.
Tahoe at Allen, 8:10 p.m.
Rapid City at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Cincinnati at Kalamazoo, 3 p.m.
Norfolk at Maine, 3 p.m.
Orlando at Jacksonville, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 3 p.m.
Wheeling at Reading, 3 p.m.
Worcester at Greensboro, 3 p.m.
Allen at Wichita, 3:05 p.m.
Bloomington at Greenville, 3:05 p.m.
Indy at Iowa, 4 p.m.
Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Rapid City at Utah, 5:10 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.