All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|New York
|13
|9
|.591
|—
|Tampa Bay
|12
|9
|.571
|½
|Baltimore
|10
|12
|.455
|3
|Boston
|8
|13
|.381
|4½
|Toronto
|8
|13
|.381
|4½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Cleveland
|13
|10
|.565
|—
|Detroit
|12
|10
|.545
|½
|Minnesota
|11
|11
|.500
|1½
|Chicago
|8
|14
|.364
|4½
|Kansas City
|7
|15
|.318
|5½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Athletics
|11
|11
|.500
|—
|Texas
|11
|11
|.500
|—
|Los Angeles
|11
|12
|.478
|½
|Seattle
|10
|13
|.435
|1½
|Houston
|8
|15
|.348
|3½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|15
|7
|.682
|—
|Miami
|10
|12
|.455
|5
|Washington
|10
|12
|.455
|5
|Philadelphia
|8
|13
|.381
|6½
|New York
|7
|15
|.318
|8
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Cincinnati
|14
|8
|.636
|—
|St. Louis
|13
|8
|.619
|½
|Pittsburgh
|13
|9
|.591
|1
|Chicago
|12
|9
|.571
|1½
|Milwaukee
|12
|9
|.571
|1½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|15
|6
|.714
|—
|San Diego
|15
|7
|.682
|½
|Arizona
|13
|9
|.591
|2½
|Colorado
|9
|13
|.409
|6½
|San Francisco
|9
|13
|.409
|6½
___
AMERICAN LEAGUE
Saturday’s Games
N.Y. Yankees 13, Kansas City 4
Cincinnati 5, Minnesota 4
Detroit 4, Boston 1
Athletics 7, Chicago White Sox 6, 11 innings
Tampa Bay 8, Pittsburgh 7, 13 innings
Cleveland 4, Baltimore 2
St. Louis 7, Houston 5
Seattle 7, Texas 3
Arizona 6, Toronto 2
San Diego 4, L.A. Angels 1
Sunday’s Games
Pittsburgh 6, Tampa Bay 3
N.Y. Yankees 7, Kansas City 0
Cleveland 8, Baltimore 4
St. Louis 7, Houston 5, 10 innings
Cincinnati 7, Minnesota 4, 10 innings
Seattle 5, Texas 2
Toronto 10, Arizona 4
Chicago White Sox 7, Athletics 4
San Diego 2, L.A. Angels 1
Detroit 6, Boston 2
Monday’s Games
Detroit (Flaherty 0-1) at Boston (Gray 2-1), 11:10 a.m.
Houston (Arrighetti 1-0) at Cleveland (Cecconi 0-2), 6:10 p.m.
Cincinnati (Lowder 2-1) at Tampa Bay (TBD), 6:40 p.m.
Baltimore (Bradish 1-2) at Kansas City (Lugo 1-1), 7:40 p.m.
Toronto (Cease 0-0) at L.A. Angels (Detmers 1-1), 9:38 p.m.
Athletics (Ginn 0-0) at Seattle (Hancock 2-1), 9:40 p.m.
Tuesday’s Games
Houston at Cleveland, 6:10 p.m.
Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 6:45 p.m.
Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Baltimore at Kansas City, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.
Toronto at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Seattle, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Saturday’s Games
Chicago Cubs 4, N.Y. Mets 2
Cincinnati 5, Minnesota 4
Milwaukee 5, Miami 2
San Francisco 7, Washington 6, 12 innings
Tampa Bay 8, Pittsburgh 7, 13 innings
Atlanta 3, Philadelphia 1
St. Louis 7, Houston 5
Arizona 6, Toronto 2
Colorado 4, L.A. Dodgers 3
San Diego 4, L.A. Angels 1
Sunday’s Games
Pittsburgh 6, Tampa Bay 3
Washington 3, San Francisco 0
Miami 5, Milwaukee 3
Chicago Cubs 2, N.Y. Mets 1, 10 innings
St. Louis 7, Houston 5, 10 innings
Cincinnati 7, Minnesota 4, 10 innings
Colorado 9, L.A. Dodgers 6
Toronto 10, Arizona 4
San Diego 2, L.A. Angels 1
Atlanta 4, Philadelphia 2
Monday’s Games
Cincinnati (Lowder 2-1) at Tampa Bay (TBD), 6:40 p.m.
St. Louis (McGreevy 1-1) at Miami (Meyer 1-0), 6:40 p.m.
Atlanta (Elder 2-1) at Washington (Irvin 1-2), 6:45 p.m.
Philadelphia (Nola 1-1) at Chicago Cubs (Rea 2-0), 7:40 p.m.
L.A. Dodgers (Wrobleski 2-0) at Colorado (Quintana 0-1), 8:40 p.m.
Tuesday’s Games
Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.
St. Louis at Miami, 6:40 p.m.
Atlanta at Washington, 6:45 p.m.
Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.
San Diego at Colorado, 8:40 p.m.
Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.
