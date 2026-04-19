Baseball Glance

The Associated Press

April 19, 2026, 10:46 PM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
New York 13 9 .591
Tampa Bay 12 9 .571 ½
Baltimore 10 12 .455 3
Boston 8 13 .381
Toronto 8 13 .381

Central Division

W L Pct GB
Cleveland 13 10 .565
Detroit 12 10 .545 ½
Minnesota 11 11 .500
Chicago 8 14 .364
Kansas City 7 15 .318

West Division

W L Pct GB
Athletics 11 11 .500
Texas 11 11 .500
Los Angeles 11 12 .478 ½
Seattle 10 13 .435
Houston 8 15 .348

___

East Division

W L Pct GB
Atlanta 15 7 .682
Miami 10 12 .455 5
Washington 10 12 .455 5
Philadelphia 8 13 .381
New York 7 15 .318 8

Central Division

W L Pct GB
Cincinnati 14 8 .636
St. Louis 13 8 .619 ½
Pittsburgh 13 9 .591 1
Chicago 12 9 .571
Milwaukee 12 9 .571

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 15 6 .714
San Diego 15 7 .682 ½
Arizona 13 9 .591
Colorado 9 13 .409
San Francisco 9 13 .409

___

AMERICAN LEAGUE

Saturday’s Games

N.Y. Yankees 13, Kansas City 4

Cincinnati 5, Minnesota 4

Detroit 4, Boston 1

Athletics 7, Chicago White Sox 6, 11 innings

Tampa Bay 8, Pittsburgh 7, 13 innings

Cleveland 4, Baltimore 2

St. Louis 7, Houston 5

Seattle 7, Texas 3

Arizona 6, Toronto 2

San Diego 4, L.A. Angels 1

Sunday’s Games

Pittsburgh 6, Tampa Bay 3

N.Y. Yankees 7, Kansas City 0

Cleveland 8, Baltimore 4

St. Louis 7, Houston 5, 10 innings

Cincinnati 7, Minnesota 4, 10 innings

Seattle 5, Texas 2

Toronto 10, Arizona 4

Chicago White Sox 7, Athletics 4

San Diego 2, L.A. Angels 1

Detroit 6, Boston 2

Monday’s Games

Detroit (Flaherty 0-1) at Boston (Gray 2-1), 11:10 a.m.

Houston (Arrighetti 1-0) at Cleveland (Cecconi 0-2), 6:10 p.m.

Cincinnati (Lowder 2-1) at Tampa Bay (TBD), 6:40 p.m.

Baltimore (Bradish 1-2) at Kansas City (Lugo 1-1), 7:40 p.m.

Toronto (Cease 0-0) at L.A. Angels (Detmers 1-1), 9:38 p.m.

Athletics (Ginn 0-0) at Seattle (Hancock 2-1), 9:40 p.m.

Tuesday’s Games

Houston at Cleveland, 6:10 p.m.

Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 6:45 p.m.

Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Baltimore at Kansas City, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.

Toronto at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Seattle, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

Saturday’s Games

Chicago Cubs 4, N.Y. Mets 2

Cincinnati 5, Minnesota 4

Milwaukee 5, Miami 2

San Francisco 7, Washington 6, 12 innings

Tampa Bay 8, Pittsburgh 7, 13 innings

Atlanta 3, Philadelphia 1

St. Louis 7, Houston 5

Arizona 6, Toronto 2

Colorado 4, L.A. Dodgers 3

San Diego 4, L.A. Angels 1

Sunday’s Games

Pittsburgh 6, Tampa Bay 3

Washington 3, San Francisco 0

Miami 5, Milwaukee 3

Chicago Cubs 2, N.Y. Mets 1, 10 innings

St. Louis 7, Houston 5, 10 innings

Cincinnati 7, Minnesota 4, 10 innings

Colorado 9, L.A. Dodgers 6

Toronto 10, Arizona 4

San Diego 2, L.A. Angels 1

Atlanta 4, Philadelphia 2

Monday’s Games

Cincinnati (Lowder 2-1) at Tampa Bay (TBD), 6:40 p.m.

St. Louis (McGreevy 1-1) at Miami (Meyer 1-0), 6:40 p.m.

Atlanta (Elder 2-1) at Washington (Irvin 1-2), 6:45 p.m.

Philadelphia (Nola 1-1) at Chicago Cubs (Rea 2-0), 7:40 p.m.

L.A. Dodgers (Wrobleski 2-0) at Colorado (Quintana 0-1), 8:40 p.m.

Tuesday’s Games

Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.

St. Louis at Miami, 6:40 p.m.

Atlanta at Washington, 6:45 p.m.

Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.

San Diego at Colorado, 8:40 p.m.

Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.

