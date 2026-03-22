World Tour Miami Open Results

Sunday
At Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
MIAMI GARDENS (AP) _ Results Sunday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Jiri Lehecka (21), Czechia, def. Ethan Quinn, United States, 6-3, 7-6 (6).
Taylor Fritz (6), United States, def. Reilly Opelka, United States, 6-3, 6-4.
Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, def. Rafael Jodar, Spain, 7-5, 6-4.
Sebastian Korda (32), United States, def. Carlos Alcaraz (1), Spain, 6-3, 5-7, 6-4.
Tommy Paul (22), United States, def. Raphael Collignon, Belgium, 6-2, 3-6, 7-6 (5).
Martin Landaluce, Spain, def. Karen Khachanov (14), Russia, 6-3, 7-6 (2).
Valentin Vacherot (24), Monaco, def. Matteo Berrettini, Italy, 7-6 (5), 6-4.
Arthur Fils (28), France, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6-0, 6-1.
Women’s Singles
Round of 32
Jessica Pegula (5), United States, def. Leylah Fernandez (26), Canada, 6-2, 6-2.
Jelena Ostapenko (25), Latvia, def. Jasmine Paolini (7), Italy, 5-7, 6-2, 7-5.
Jaqueline Cristian (34), Romania, def. Ekaterina Alexandrova (11), Russia, 6-3, 4-6, 7-6 (5).
Talia Gibson, Australia, def. Iva Jovic (18), United States, 6-2, 6-2.
Hailey Baptiste, United States, def. Elina Svitolina (9), Ukraine, 6-3, 7-5.
Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Marta Kostyuk (27), Ukraine, 6-3, 6-4.
Zheng Qinwen (23), China, def. Madison Keys (15), United States, 4-6, 6-2, 6-4.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Caty McNally, United States, 6-4, 6-2.
Men’s Doubles
Round of 32
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Lucas Miedler, Austria, and Francisco Cabral, Portugal, 6-4, 5-7, 10-5.
Albano Olivetti and Theo Arribage, France, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, 6-4, 7-6 (2).
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (4), Britain, def. Andre Goransson, Sweden, and Alex Michelsen, United States, 6-3, 6-2.
Santiago Gonzalez, Mexico, and David Pel, Netherlands, def. Fernando Romboli, Brazil, and Luciano Darderi, Italy, 6-7 (3), 6-2, 10-8.
Alejandro Tabilo, Chile, and Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Marcelo Demoliner, Brazil, and Martin Damm Jr, United States, 3-6, 6-3, 10-6.
Evan King, United States, and John Peers, Australia, def. Marcelo Melo, Brazil, and Alexander Zverev, Germany, 4-6, 7-6 (5), 10-4.
Simone Bolelli and Andrea Vavassori (7), Italy, def. Rajeev Ram, United States, and Romain Arneodo, Monaco, 5-7, 7-6 (2), 13-11.
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (3), Britain, def. Alex de Minaur and Rinky Hijikata, Australia, 6-2, 6-3.
Women’s Doubles
Round of 32
Sofia Kenin, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, and Antonia Ruzic, Croatia, 6-1, 6-3.
Marie Bouzkova and Tereza Valentova, Czechia, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Desirae Krawczyk, United States, 5-7, 7-6 (2), 10-5.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (3), Brazil, def. Linda Noskova, Czechia, and Diana Shnaider, Russia, 6-3, 6-1.
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Janice Tjen, Indonesia, 6-3, 6-4.
Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, 7-6 (7), 6-3.
Jessica Pegula, United States, and Storm Hunter, Australia, def. Magda Linette, Poland, and Ann Li, United States, 6-2, 6-2.
Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Sorana Cirstea and Jaqueline Cristian, Romania, 6-1, 7-5.
Ekaterina Alexandrova, Russia, and Fanny Stollar, Hungary, def. Sloane Stephens and Alycia Parks, United States, 6-2, 6-2.
Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, def. Venus Williams, United States, and Leylah Fernandez, Canada, 3-6, 6-3, 13-11.
Women’s Doubles
Round of 16
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-3, 6-0.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.