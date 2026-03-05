World Baseball Classic Glance

All Times GMT
GROUP A
|W
|L
|Pct.
|Canada
|0
|0
|.000
|Colombia
|0
|0
|.000
|Cuba
|0
|0
|.000
|Panama
|0
|0
|.000
|Puerto Rico
|0
|0
|.000
GROUP B
|W
|L
|Pct.
|Brazil
|0
|0
|.000
|Britain
|0
|0
|.000
|Italy
|0
|0
|.000
|Mexico
|0
|0
|.000
|United States
|0
|0
|.000
GROUP C
|W
|L
|Pct.
|South Korea
|1
|0
|1.000
|Australia
|1
|0
|1.000
|Japan
|0
|0
|.000
|Taiwan
|0
|1
|.000
|Czech Republic
|0
|1
|.000
GROUP D
|W
|L
|Pct.
|Dominican Republic
|0
|0
|.000
|Israel
|0
|0
|.000
|Netherlands
|0
|0
|.000
|Nicaragua
|0
|0
|.000
|Venezuela
|0
|0
|.000
Thursday, March 5
Australia 3, Taiwan 0
South Korea 11, Czech Republic 4
Friday, March 6
Australia at Czech Republic, 0300 GMT
Japan at Taiwan, 1000 GMT
Cuba at Panama, 1600 GMT
Netherlands at Venezuela, 1700 GMT
Mexico at Britain, 1800 GMT
Puerto Rico at Colombia, 2300 GMT
Saturday, March 7
Nicaragua at Dominican Republic, 0000 GMT
United States at Brazil, 0100 GMT
Taiwan at Czech Republic, 0300 GMT
South Korea at Japan, 1000 GMT
Colombia at Canada, 1600 GMT
Nicaragua at Netherlands, 1700 GMT
Brazil at Italy, 1800 GMT
Sunday, March 8
Israel at Venezuela, 0000 GMT
Britain at United States, 0100 GMT
Taiwan at South Korea, 0300 GMT
Australia at Japan, 1000 GMT
Colombia at Cuba, 1600 GMT
Netherlands at Dominican Republic, 1600 GMT
Britain at Italy, 1700 GMT
Monday, March 9
Brazil at Mexico, 0000 GMT
South Korea at Australia, 1000 GMT
Colombia at Panama, 1600 GMT
Dominican Republic at Israel, 1600 GMT
Brazil at Britain, 1700 GMT
Venezuela at Nicaragua, 2300 GMT
Cuba at Puerto Rico, 2300 GMT
Tuesday, March 10
Mexico at United States, 0000 GMT
Czech Republic at Japan, 1000 GMT
Canada at Puerto Rico, 2300 GMT
Israel at Netherlands, 2300 GMT
Wednesday, March 11
Italy at United States, 0100 GMT
Canada at Cuba, 1900 GMT
Italy at Mexico, 2300 GMT
Thursday, March 12
Dominican Republic at Venezuela, 0000 GMT
Friday, March 13
Pool C Runner-Up at Pool D Winner, 2230 GMT
Saturday, March 14
Pool A Runner-Up at Pool B Winner, 0000 GMT
Pool B Runner-Up at Pool A Winner, 1900 GMT
Sunday, March 15
Pool D Runner-Up at Pool C Winner, 0100 GMT
Monday, March 16
Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 0000 GMT
Tuesday, March 17
Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 0000 GMT
Wednesday, March 18
Finalist 2 at Finalist 1, 0000 GMT
