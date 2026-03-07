Women’s College Basketball Scores

Live Radio
March 7, 2026, 12:00 AM

Friday, Mar. 6

EAST

Fairfield 69, Sacred Heart 53

Georgetown 62, Butler 58

Providence 69, DePaul 55

Quinnipiac 59, Manhattan 43

Rhode Island 71, Loyola Chicago 64

South Alabama 73, Marshall 58

St. John’s 53, Xavier 48

West Virginia 67, Arizona State 54

SOUTH

Chattanooga 76, Furman 65

Davidson 64, Saint Joseph’s 59

Duke 60, Clemson 46

George Mason 87, Dayton 85, OT

LSU 112, Oklahoma 78

Liberty 71, Delaware 64

Louisiana-Monroe 68, Old Dominion 67

Louisville 87, Syracuse 61

North Carolina 85, Virginia Tech 68

Notre Dame 81, North Carolina State 63

Ole Miss 89, Vanderbilt 78

Richmond 70, La Salle 51

Samford 57, East Tennessee State 48

South Carolina 87, Kentucky 64

MIDWEST

Iowa 64, Illinois 58

Lindenwood 82, Southern Indiana 79

Michigan 80, Oregon 58

Ohio State 60, Minnesota 55

South Dakota 61, Denver 50

Western Illinois 74, Southeast Missouri State 66

SOUTHWEST

Colorado 62, Baylor 53

Kansas State 74, Oklahoma State 73

St. Thomas 81, Oral Roberts 54

TCU 63, BYU 46

Texas 83, Alabama 60

FAR WEST

San Francisco 61, San Diego 52

UCLA 78, Washington 60

Washington State 82, Pacific 76

___

