Women’s College Basketball Scores

Friday, Mar. 6
EAST
Fairfield 69, Sacred Heart 53
Georgetown 62, Butler 58
Providence 69, DePaul 55
Quinnipiac 59, Manhattan 43
Rhode Island 71, Loyola Chicago 64
South Alabama 73, Marshall 58
St. John’s 53, Xavier 48
West Virginia 67, Arizona State 54
SOUTH
Chattanooga 76, Furman 65
Davidson 64, Saint Joseph’s 59
Duke 60, Clemson 46
George Mason 87, Dayton 85, OT
LSU 112, Oklahoma 78
Liberty 71, Delaware 64
Louisiana-Monroe 68, Old Dominion 67
Louisville 87, Syracuse 61
North Carolina 85, Virginia Tech 68
Notre Dame 81, North Carolina State 63
Ole Miss 89, Vanderbilt 78
Richmond 70, La Salle 51
Samford 57, East Tennessee State 48
South Carolina 87, Kentucky 64
MIDWEST
Iowa 64, Illinois 58
Lindenwood 82, Southern Indiana 79
Michigan 80, Oregon 58
Ohio State 60, Minnesota 55
South Dakota 61, Denver 50
Western Illinois 74, Southeast Missouri State 66
SOUTHWEST
Colorado 62, Baylor 53
Kansas State 74, Oklahoma State 73
St. Thomas 81, Oral Roberts 54
TCU 63, BYU 46
Texas 83, Alabama 60
FAR WEST
San Francisco 61, San Diego 52
UCLA 78, Washington 60
Washington State 82, Pacific 76
