World Tour Mutua Madrid Open Results

Thursday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Thursday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Alexander Blockx, Belgium, def. Casper Ruud (12), Norway, 6-4, 6-4.
Alexander Zverev (2), Germany, def. Flavio Cobolli (10), Italy, 6-1, 6-4.
Women’s Singles
Semifinals
Mirra Andreeva (9), Russia, def. Hailey Baptiste (30), United States, 6-4, 7-6 (8).
Marta Kostyuk (26), Ukraine, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-2, 1-6, 6-1.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (5), El Salvador, 6-3, 7-6 (3).
Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 4-6, 6-3, 10-6.
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Romain Arneodo and Valentin Vacherot, Monaco, 6-4, 3-6, 10-6.
Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, def. Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, 7-6 (6), 6-2.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.