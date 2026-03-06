Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 12:00 AM

Thursday, Mar. 5

EAST

Binghamton 45, Bryant 44

Central Connecticut 60, New Haven 50

Drexel 70, Hofstra 56

Fairleigh Dickinson 61, St. Francis (PA) 39

LIU 79, Wagner 71

La Salle 59, Saint Louis 51

Maine 77, New Hampshire 58

Manhattan 64, Marist 55

Maryland-Eastern Shore 56, Delaware State 48

Mercyhurst 72, Le Moyne 66

Monmouth 83, Towson 77

Oregon 73, Maryland 68

Sacred Heart 47, Saint Peter’s 34

Saint Joseph’s 66, Duquesne 45

Stonehill 69, Chicago State 61

Syracuse 70, California 59

UMBC 66, NJIT 65

Vermont 55, Albany 40

SOUTH

Alabama 76, Tennessee 64

Alabama A&M 64, Southern University 61

Arkansas-Pine Bluff 66, Alcorn State 61

Austin Peay 45, Eastern Kentucky 41

Campbell 69, Hampton 51

Charleston 66, Stony Brook 43

Chattanooga 66, Western Carolina 47

Clemson 63, Virginia 50

East Tennessee State 62, UNC Greensboro 50

Florida A&M 66, Bethune-Cookman 60

Florida International 80, Middle Tennessee 78, 2OT

Furman 66, Mercer 45

Grambling State 68, Alabama State 50

High Point 71, USC Upstate 53

Howard 74, Norfolk State 59

Jacksonville 86, West Georgia 77

Kentucky 76, Georgia 61

Longwood 72, UNC Asheville 58

Louisiana Tech 88, New Mexico State 47

Louisiana-Monroe 89, Southern Miss 72

Mississippi Valley State 66, Jackson State 50

Missouri State 65, Western Kentucky 38

Morgan State 64, Coppin State 54

North Carolina A&T 55, UNC Wilmington 46

North Carolina Central 67, South Carolina State 41

Ole Miss 73, Auburn 57

Radford 86, Charleston Southern 67

Samford 59, Wofford 57

Southeast Missouri State 60, Morehead State 55

Stetson 70, Florida Gulf Coast 63

Virginia Tech 62, Georgia Tech 54

William & Mary 70, Elon 59

Winthrop 64, Gardner-Webb 52

MIDWEST

Arizona State 77, Iowa State 68

Belmont 83, Valparaiso 63

Bradley 82, Evansville 61

Dayton 62, George Washington 54

Drake 73, Illinois State 55

Illinois 71, Michigan State 69

Loyola Chicago 61, St. Bonaventure 59

Murray State 78, UIC 76

North Dakota State 87, Omaha 37

Northern Iowa 92, Indiana State 73

Notre Dame 69, Miami (FL) 54

Ohio State 83, Indiana 59

South Dakota State 75, Kansas City 61

Southern Indiana 72, SIU Edwardsville 44

SOUTHWEST

California Baptist 76, Abilene Christian 69, OT

Central Arkansas 67, North Alabama 56

Kansas State 58, Texas Tech 51

Oklahoma 82, Florida 64

Sam Houston 71, UTEP 59

South Alabama 69, Texas State 59

Tarleton State 65, UT Arlington 54

Texas Southern 111, Prairie View A&M 64

FAR WEST

BYU 70, Utah 52

Cal State Northridge 82, Cal State Bakersfield 47

Colorado 55, Kansas 48

Hawai’i 89, UC Riverside 56

San Diego 66, Saint Mary’s 62

UC Davis 59, Long Beach State 56

UC Irvine 85, Cal Poly 65

UC San Diego 77, Cal State Fullerton 69

Utah Valley 74, Southern Utah 53

Washington 76, USC 64

Washington State 80, Seattle 58

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

