Women’s College Basketball Scores

Thursday, Mar. 5
EAST
Binghamton 45, Bryant 44
Central Connecticut 60, New Haven 50
Drexel 70, Hofstra 56
Fairleigh Dickinson 61, St. Francis (PA) 39
LIU 79, Wagner 71
La Salle 59, Saint Louis 51
Maine 77, New Hampshire 58
Manhattan 64, Marist 55
Maryland-Eastern Shore 56, Delaware State 48
Mercyhurst 72, Le Moyne 66
Monmouth 83, Towson 77
Oregon 73, Maryland 68
Sacred Heart 47, Saint Peter’s 34
Saint Joseph’s 66, Duquesne 45
Stonehill 69, Chicago State 61
Syracuse 70, California 59
UMBC 66, NJIT 65
Vermont 55, Albany 40
SOUTH
Alabama 76, Tennessee 64
Alabama A&M 64, Southern University 61
Arkansas-Pine Bluff 66, Alcorn State 61
Austin Peay 45, Eastern Kentucky 41
Campbell 69, Hampton 51
Charleston 66, Stony Brook 43
Chattanooga 66, Western Carolina 47
Clemson 63, Virginia 50
East Tennessee State 62, UNC Greensboro 50
Florida A&M 66, Bethune-Cookman 60
Florida International 80, Middle Tennessee 78, 2OT
Furman 66, Mercer 45
Grambling State 68, Alabama State 50
High Point 71, USC Upstate 53
Howard 74, Norfolk State 59
Jacksonville 86, West Georgia 77
Kentucky 76, Georgia 61
Longwood 72, UNC Asheville 58
Louisiana Tech 88, New Mexico State 47
Louisiana-Monroe 89, Southern Miss 72
Mississippi Valley State 66, Jackson State 50
Missouri State 65, Western Kentucky 38
Morgan State 64, Coppin State 54
North Carolina A&T 55, UNC Wilmington 46
North Carolina Central 67, South Carolina State 41
Ole Miss 73, Auburn 57
Radford 86, Charleston Southern 67
Samford 59, Wofford 57
Southeast Missouri State 60, Morehead State 55
Stetson 70, Florida Gulf Coast 63
Virginia Tech 62, Georgia Tech 54
William & Mary 70, Elon 59
Winthrop 64, Gardner-Webb 52
MIDWEST
Arizona State 77, Iowa State 68
Belmont 83, Valparaiso 63
Bradley 82, Evansville 61
Dayton 62, George Washington 54
Drake 73, Illinois State 55
Illinois 71, Michigan State 69
Loyola Chicago 61, St. Bonaventure 59
Murray State 78, UIC 76
North Dakota State 87, Omaha 37
Northern Iowa 92, Indiana State 73
Notre Dame 69, Miami (FL) 54
Ohio State 83, Indiana 59
South Dakota State 75, Kansas City 61
Southern Indiana 72, SIU Edwardsville 44
SOUTHWEST
California Baptist 76, Abilene Christian 69, OT
Central Arkansas 67, North Alabama 56
Kansas State 58, Texas Tech 51
Oklahoma 82, Florida 64
Sam Houston 71, UTEP 59
South Alabama 69, Texas State 59
Tarleton State 65, UT Arlington 54
Texas Southern 111, Prairie View A&M 64
FAR WEST
BYU 70, Utah 52
Cal State Northridge 82, Cal State Bakersfield 47
Colorado 55, Kansas 48
Hawai’i 89, UC Riverside 56
San Diego 66, Saint Mary’s 62
UC Davis 59, Long Beach State 56
UC Irvine 85, Cal Poly 65
UC San Diego 77, Cal State Fullerton 69
Utah Valley 74, Southern Utah 53
Washington 76, USC 64
Washington State 80, Seattle 58
