Texas Children’s Houston Open Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 8:13 PM

Friday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,475; Par: 70

Second Round

Gary Woodland 64-63—127
Nicolai Hojgaard 68-62—130
Jackson Suber 67-63—130
Jason Day 68-63—131
Min Woo Lee 68-63—131
Sam Stevens 67-65—132
Michael Thorbjornsen 68-64—132
Zecheng Dou 66-67—133
Adam Scott 67-66—133
Karl Vilips 68-65—133
Jeffrey Kang 69-65—134
Jake Knapp 69-65—134
Keith Mitchell 68-66—134
Chad Ramey 67-67—134
Sam Ryder 69-65—134
Sahith Theegala 67-67—134
Jhonattan Vegas 67-67—134
Matt Wallace 66-68—134
Paul Waring 63-71—134
Adrien Dumont De Chassart 67-68—135
Rico Hoey 67-68—135
Rasmus Hojgaard 68-67—135
Beau Hossler 68-67—135
Stephan Jaeger 66-69—135
John Keefer 67-68—135
Tom Kim 70-65—135
Max McGreevy 72-63—135
Pontus Nyholm 69-66—135
Aldrich Potgieter 69-66—135
Alex Smalley 67-68—135
Vince Whaley 68-67—135
Sudarshan Yellamaraju 69-66—135
Michael Brennan 65-71—136
Bronson Burgoon 68-68—136
Ricky Castillo 68-68—136
Austin Eckroat 67-69—136
Tony Finau 67-69—136
Harry Hall 69-67—136
Takumi Kanaya 71-65—136
Chris Kirk 69-67—136
Shane Lowry 69-67—136
Denny McCarthy 68-68—136
Thorbjorn Olesen 68-68—136
Matti Schmid 67-69—136
Jimmy Stanger 68-68—136
Christiaan Bezuidenhout 69-68—137
Sam Burns 65-72—137
Harris English 71-66—137
Steven Fisk 68-69—137
Brice Garnett 69-68—137
Chris Gotterup 68-69—137
Emiliano Grillo 70-67—137
Sungjae Im 67-70—137
Kurt Kitayama 66-71—137
Mac Meissner 68-69—137
William Mouw 69-68—137
Andrew Putnam 70-67—137
Davis Riley 72-65—137
Jesper Svensson 67-70—137
Luke Clanton 69-69—138
Eric Cole 68-70—138
Ben Griffin 70-68—138
Garrick Higgo 71-67—138
Lee Hodges 68-70—138
Tom Hoge 65-73—138
Matt Kuchar 67-71—138
Peter Malnati 74-64—138
John Parry 70-68—138
Matthieu Pavon 68-70—138
Kevin Roy 67-71—138
Adrien Saddier 68-70—138
Jordan L. Smith 69-69—138
Erik Van Rooyen 70-68—138
Danny Walker 68-70—138
Danny Willett 68-70—138
Pierceson Coody 70-WD

Missed Cut

Nick Dunlap 72-67—139
Cole Hammer 67-72—139
Joe Highsmith 71-68—139
Mason Howell 73-66—139
Mackenzie Hughes 71-68—139
Hank Lebioda 71-68—139
Taylor Moore 67-72—139
Rasmus Neergaard-Petersen 69-70—139
Marco Penge 66-73—139
J.T. Poston 71-68—139
Adam Svensson 71-68—139
Kevin Yu 71-68—139
Will Zalatoris 70-69—139
Rickie Fowler 67-73—140
Ryan Gerard 74-66—140
Doug Ghim 72-68—140
Charley Hoffman 71-69—140
Billy Horschel 70-70—140
Hao-Tong Li 70-70—140
Seamus Power 68-72—140
Neal Shipley 70-70—140
Davis Thompson 72-68—140
Nicolas Echavarria 72-69—141
Patrick Fishburn 68-73—141
Mark Hubbard 70-71—141
Christo Lamprecht 75-66—141
Kyoung-Hoon Lee 68-73—141
Aaron Wise 68-73—141
Daniel Brown 69-73—142
Davis Chatfield 70-72—142
Wyndham Clark 74-68—142
A.J. Ewart 75-67—142
David Ford 73-69—142
Isaiah Salinda 72-70—142
Alejandro Tosti 72-70—142
Dylan Wu 70-72—142
Zachary Bauchou 70-73—143
Ryan Fox 72-71—143
Gordon Sargent 75-68—143
Adam Schenk 68-75—143
Max Greyserman 70-74—144
Kensei Hirata 75-69—144
Patton Kizzire 70-74—144
Brooks Koepka 75-69—144
Trey Mullinax 71-73—144
Kristoffer Reitan 75-69—144
Patrick Rodgers 72-72—144
John VanDerLaan 76-68—144
Kris Ventura 76-68—144
Brian Campbell 69-76—145
Rafael Campos 74-71—145
David Lipsky 77-68—145
Casey Russell 71-74—145
Seonghyeon Kim 73-73—146
Chandler Blanchet 73-74—147
Taylor Pendrith 75-72—147
Chandler Phillips 73-74—147
Lucas Glover 77-73—150
Justin Lower 76-77—153

