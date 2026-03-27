Texas Children’s Houston Open Scores

Friday At Memorial Park Golf Course Houston Purse: $9.9 million Yardage: 7,475; Par: 70 Second Round Gary Woodland 64-63—127 Nicolai…
Friday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,475; Par: 70
Second Round
|Gary Woodland
|64-63—127
|Nicolai Hojgaard
|68-62—130
|Jackson Suber
|67-63—130
|Jason Day
|68-63—131
|Min Woo Lee
|68-63—131
|Sam Stevens
|67-65—132
|Michael Thorbjornsen
|68-64—132
|Zecheng Dou
|66-67—133
|Adam Scott
|67-66—133
|Karl Vilips
|68-65—133
|Jeffrey Kang
|69-65—134
|Jake Knapp
|69-65—134
|Keith Mitchell
|68-66—134
|Chad Ramey
|67-67—134
|Sam Ryder
|69-65—134
|Sahith Theegala
|67-67—134
|Jhonattan Vegas
|67-67—134
|Matt Wallace
|66-68—134
|Paul Waring
|63-71—134
|Adrien Dumont De Chassart
|67-68—135
|Rico Hoey
|67-68—135
|Rasmus Hojgaard
|68-67—135
|Beau Hossler
|68-67—135
|Stephan Jaeger
|66-69—135
|John Keefer
|67-68—135
|Tom Kim
|70-65—135
|Max McGreevy
|72-63—135
|Pontus Nyholm
|69-66—135
|Aldrich Potgieter
|69-66—135
|Alex Smalley
|67-68—135
|Vince Whaley
|68-67—135
|Sudarshan Yellamaraju
|69-66—135
|Michael Brennan
|65-71—136
|Bronson Burgoon
|68-68—136
|Ricky Castillo
|68-68—136
|Austin Eckroat
|67-69—136
|Tony Finau
|67-69—136
|Harry Hall
|69-67—136
|Takumi Kanaya
|71-65—136
|Chris Kirk
|69-67—136
|Shane Lowry
|69-67—136
|Denny McCarthy
|68-68—136
|Thorbjorn Olesen
|68-68—136
|Matti Schmid
|67-69—136
|Jimmy Stanger
|68-68—136
|Christiaan Bezuidenhout
|69-68—137
|Sam Burns
|65-72—137
|Harris English
|71-66—137
|Steven Fisk
|68-69—137
|Brice Garnett
|69-68—137
|Chris Gotterup
|68-69—137
|Emiliano Grillo
|70-67—137
|Sungjae Im
|67-70—137
|Kurt Kitayama
|66-71—137
|Mac Meissner
|68-69—137
|William Mouw
|69-68—137
|Andrew Putnam
|70-67—137
|Davis Riley
|72-65—137
|Jesper Svensson
|67-70—137
|Luke Clanton
|69-69—138
|Eric Cole
|68-70—138
|Ben Griffin
|70-68—138
|Garrick Higgo
|71-67—138
|Lee Hodges
|68-70—138
|Tom Hoge
|65-73—138
|Matt Kuchar
|67-71—138
|Peter Malnati
|74-64—138
|John Parry
|70-68—138
|Matthieu Pavon
|68-70—138
|Kevin Roy
|67-71—138
|Adrien Saddier
|68-70—138
|Jordan L. Smith
|69-69—138
|Erik Van Rooyen
|70-68—138
|Danny Walker
|68-70—138
|Danny Willett
|68-70—138
|Pierceson Coody
|70-WD
Missed Cut
|Nick Dunlap
|72-67—139
|Cole Hammer
|67-72—139
|Joe Highsmith
|71-68—139
|Mason Howell
|73-66—139
|Mackenzie Hughes
|71-68—139
|Hank Lebioda
|71-68—139
|Taylor Moore
|67-72—139
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69-70—139
|Marco Penge
|66-73—139
|J.T. Poston
|71-68—139
|Adam Svensson
|71-68—139
|Kevin Yu
|71-68—139
|Will Zalatoris
|70-69—139
|Rickie Fowler
|67-73—140
|Ryan Gerard
|74-66—140
|Doug Ghim
|72-68—140
|Charley Hoffman
|71-69—140
|Billy Horschel
|70-70—140
|Hao-Tong Li
|70-70—140
|Seamus Power
|68-72—140
|Neal Shipley
|70-70—140
|Davis Thompson
|72-68—140
|Nicolas Echavarria
|72-69—141
|Patrick Fishburn
|68-73—141
|Mark Hubbard
|70-71—141
|Christo Lamprecht
|75-66—141
|Kyoung-Hoon Lee
|68-73—141
|Aaron Wise
|68-73—141
|Daniel Brown
|69-73—142
|Davis Chatfield
|70-72—142
|Wyndham Clark
|74-68—142
|A.J. Ewart
|75-67—142
|David Ford
|73-69—142
|Isaiah Salinda
|72-70—142
|Alejandro Tosti
|72-70—142
|Dylan Wu
|70-72—142
|Zachary Bauchou
|70-73—143
|Ryan Fox
|72-71—143
|Gordon Sargent
|75-68—143
|Adam Schenk
|68-75—143
|Max Greyserman
|70-74—144
|Kensei Hirata
|75-69—144
|Patton Kizzire
|70-74—144
|Brooks Koepka
|75-69—144
|Trey Mullinax
|71-73—144
|Kristoffer Reitan
|75-69—144
|Patrick Rodgers
|72-72—144
|John VanDerLaan
|76-68—144
|Kris Ventura
|76-68—144
|Brian Campbell
|69-76—145
|Rafael Campos
|74-71—145
|David Lipsky
|77-68—145
|Casey Russell
|71-74—145
|Seonghyeon Kim
|73-73—146
|Chandler Blanchet
|73-74—147
|Taylor Pendrith
|75-72—147
|Chandler Phillips
|73-74—147
|Lucas Glover
|77-73—150
|Justin Lower
|76-77—153
