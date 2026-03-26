Texas Children’s Houston Open Par Scores

The Associated Press

March 26, 2026, 8:30 PM

Thursday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,475; Par: 70

First Round

Paul Waring 33-30—63 -7
Gary Woodland 32-32—64 -6
Michael Brennan 33-32—65 -5
Sam Burns 32-33—65 -5
Tom Hoge 32-33—65 -5
Zecheng Dou 34-32—66 -4
Stephan Jaeger 34-32—66 -4
Kurt Kitayama 31-35—66 -4
Marco Penge 33-33—66 -4
Matt Wallace 34-32—66 -4
Adrien Dumont De Chassart 33-34—67 -3
Austin Eckroat 33-34—67 -3
Tony Finau 34-33—67 -3
Rickie Fowler 32-35—67 -3
Cole Hammer 34-33—67 -3
Rico Hoey 33-34—67 -3
Sungjae Im 34-33—67 -3
John Keefer 33-34—67 -3
Matt Kuchar 32-35—67 -3
Taylor Moore 34-33—67 -3
Chad Ramey 34-33—67 -3
Kevin Roy 32-35—67 -3
Matti Schmid 34-33—67 -3
Adam Scott 35-32—67 -3
Alex Smalley 35-32—67 -3
Sam Stevens 36-31—67 -3
Jackson Suber 32-35—67 -3
Jesper Svensson 34-33—67 -3
Sahith Theegala 32-35—67 -3
Jhonattan Vegas 31-36—67 -3
Bronson Burgoon 34-34—68 -2
Ricky Castillo 34-34—68 -2
Eric Cole 34-34—68 -2
Jason Day 34-34—68 -2
Patrick Fishburn 35-33—68 -2
Steven Fisk 33-35—68 -2
Chris Gotterup 34-34—68 -2
Lee Hodges 33-35—68 -2
Rasmus Hojgaard 34-34—68 -2
Nicolai Hojgaard 32-36—68 -2
Beau Hossler 31-37—68 -2
Kyoung-Hoon Lee 34-34—68 -2
Min Woo Lee 34-34—68 -2
Denny McCarthy 34-34—68 -2
Mac Meissner 33-35—68 -2
Keith Mitchell 32-36—68 -2
Thorbjorn Olesen 32-36—68 -2
Matthieu Pavon 31-37—68 -2
Seamus Power 34-34—68 -2
Adrien Saddier 32-36—68 -2
Adam Schenk 33-35—68 -2
Jimmy Stanger 35-33—68 -2
Michael Thorbjornsen 35-33—68 -2
Karl Vilips 36-32—68 -2
Danny Walker 31-37—68 -2
Vince Whaley 33-35—68 -2
Danny Willett 34-34—68 -2
Aaron Wise 35-33—68 -2
Christiaan Bezuidenhout 36-33—69 -1
Daniel Brown 36-33—69 -1
Brian Campbell 34-35—69 -1
Luke Clanton 36-33—69 -1
Brice Garnett 34-35—69 -1
Harry Hall 34-35—69 -1
Jeffrey Kang 34-35—69 -1
Chris Kirk 33-36—69 -1
Jake Knapp 35-34—69 -1
Shane Lowry 34-35—69 -1
William Mouw 33-36—69 -1
Rasmus Neergaard-Petersen 32-37—69 -1
Pontus Nyholm 35-34—69 -1
Aldrich Potgieter 34-35—69 -1
Sam Ryder 35-34—69 -1
Jordan L. Smith 33-36—69 -1
Sudarshan Yellamaraju 34-35—69 -1
Zachary Bauchou 35-35—70 E
Davis Chatfield 34-36—70 E
Pierceson Coody 33-37—70 E
Max Greyserman 35-35—70 E
Ben Griffin 34-36—70 E
Emiliano Grillo 34-36—70 E
Billy Horschel 33-37—70 E
Mark Hubbard 34-36—70 E
Tom Kim 35-35—70 E
Patton Kizzire 33-37—70 E
Hao-Tong Li 35-35—70 E
John Parry 32-38—70 E
Andrew Putnam 34-36—70 E
Neal Shipley 35-35—70 E
Erik Van Rooyen 34-36—70 E
Dylan Wu 35-35—70 E
Will Zalatoris 35-35—70 E
Harris English 35-36—71 +1
Garrick Higgo 35-36—71 +1
Joe Highsmith 35-36—71 +1
Charley Hoffman 34-37—71 +1
Mackenzie Hughes 34-37—71 +1
Takumi Kanaya 37-34—71 +1
Hank Lebioda 37-34—71 +1
Trey Mullinax 35-36—71 +1
J.T. Poston 33-38—71 +1
Casey Russell 33-38—71 +1
Adam Svensson 37-34—71 +1
Kevin Yu 37-34—71 +1
Nick Dunlap 36-36—72 +2
Nicolas Echavarria 34-38—72 +2
Ryan Fox 36-36—72 +2
Doug Ghim 36-36—72 +2
Max McGreevy 36-36—72 +2
Davis Riley 37-35—72 +2
Patrick Rodgers 36-36—72 +2
Isaiah Salinda 35-37—72 +2
Davis Thompson 36-36—72 +2
Alejandro Tosti 36-36—72 +2
Chandler Blanchet 37-36—73 +3
David Ford 34-39—73 +3
Mason Howell 36-37—73 +3
Seonghyeon Kim 34-39—73 +3
Chandler Phillips 37-36—73 +3
Rafael Campos 39-35—74 +4
Wyndham Clark 40-34—74 +4
Ryan Gerard 37-37—74 +4
Peter Malnati 39-35—74 +4
A.J. Ewart 36-39—75 +5
Kensei Hirata 36-39—75 +5
Brooks Koepka 37-38—75 +5
Christo Lamprecht 38-37—75 +5
Taylor Pendrith 38-37—75 +5
Kristoffer Reitan 37-38—75 +5
Gordon Sargent 39-36—75 +5
Justin Lower 41-35—76 +6
John VanDerLaan 36-40—76 +6
Kris Ventura 34-42—76 +6
Lucas Glover 36-41—77 +7
David Lipsky 36-41—77 +7

Related News

Recommended

