Texas Children’s Houston Open Par Scores

Thursday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,475; Par: 70
First Round
|Paul Waring
|33-30—63
|-7
|Gary Woodland
|32-32—64
|-6
|Michael Brennan
|33-32—65
|-5
|Sam Burns
|32-33—65
|-5
|Tom Hoge
|32-33—65
|-5
|Zecheng Dou
|34-32—66
|-4
|Stephan Jaeger
|34-32—66
|-4
|Kurt Kitayama
|31-35—66
|-4
|Marco Penge
|33-33—66
|-4
|Matt Wallace
|34-32—66
|-4
|Adrien Dumont De Chassart
|33-34—67
|-3
|Austin Eckroat
|33-34—67
|-3
|Tony Finau
|34-33—67
|-3
|Rickie Fowler
|32-35—67
|-3
|Cole Hammer
|34-33—67
|-3
|Rico Hoey
|33-34—67
|-3
|Sungjae Im
|34-33—67
|-3
|John Keefer
|33-34—67
|-3
|Matt Kuchar
|32-35—67
|-3
|Taylor Moore
|34-33—67
|-3
|Chad Ramey
|34-33—67
|-3
|Kevin Roy
|32-35—67
|-3
|Matti Schmid
|34-33—67
|-3
|Adam Scott
|35-32—67
|-3
|Alex Smalley
|35-32—67
|-3
|Sam Stevens
|36-31—67
|-3
|Jackson Suber
|32-35—67
|-3
|Jesper Svensson
|34-33—67
|-3
|Sahith Theegala
|32-35—67
|-3
|Jhonattan Vegas
|31-36—67
|-3
|Bronson Burgoon
|34-34—68
|-2
|Ricky Castillo
|34-34—68
|-2
|Eric Cole
|34-34—68
|-2
|Jason Day
|34-34—68
|-2
|Patrick Fishburn
|35-33—68
|-2
|Steven Fisk
|33-35—68
|-2
|Chris Gotterup
|34-34—68
|-2
|Lee Hodges
|33-35—68
|-2
|Rasmus Hojgaard
|34-34—68
|-2
|Nicolai Hojgaard
|32-36—68
|-2
|Beau Hossler
|31-37—68
|-2
|Kyoung-Hoon Lee
|34-34—68
|-2
|Min Woo Lee
|34-34—68
|-2
|Denny McCarthy
|34-34—68
|-2
|Mac Meissner
|33-35—68
|-2
|Keith Mitchell
|32-36—68
|-2
|Thorbjorn Olesen
|32-36—68
|-2
|Matthieu Pavon
|31-37—68
|-2
|Seamus Power
|34-34—68
|-2
|Adrien Saddier
|32-36—68
|-2
|Adam Schenk
|33-35—68
|-2
|Jimmy Stanger
|35-33—68
|-2
|Michael Thorbjornsen
|35-33—68
|-2
|Karl Vilips
|36-32—68
|-2
|Danny Walker
|31-37—68
|-2
|Vince Whaley
|33-35—68
|-2
|Danny Willett
|34-34—68
|-2
|Aaron Wise
|35-33—68
|-2
|Christiaan Bezuidenhout
|36-33—69
|-1
|Daniel Brown
|36-33—69
|-1
|Brian Campbell
|34-35—69
|-1
|Luke Clanton
|36-33—69
|-1
|Brice Garnett
|34-35—69
|-1
|Harry Hall
|34-35—69
|-1
|Jeffrey Kang
|34-35—69
|-1
|Chris Kirk
|33-36—69
|-1
|Jake Knapp
|35-34—69
|-1
|Shane Lowry
|34-35—69
|-1
|William Mouw
|33-36—69
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen
|32-37—69
|-1
|Pontus Nyholm
|35-34—69
|-1
|Aldrich Potgieter
|34-35—69
|-1
|Sam Ryder
|35-34—69
|-1
|Jordan L. Smith
|33-36—69
|-1
|Sudarshan Yellamaraju
|34-35—69
|-1
|Zachary Bauchou
|35-35—70
|E
|Davis Chatfield
|34-36—70
|E
|Pierceson Coody
|33-37—70
|E
|Max Greyserman
|35-35—70
|E
|Ben Griffin
|34-36—70
|E
|Emiliano Grillo
|34-36—70
|E
|Billy Horschel
|33-37—70
|E
|Mark Hubbard
|34-36—70
|E
|Tom Kim
|35-35—70
|E
|Patton Kizzire
|33-37—70
|E
|Hao-Tong Li
|35-35—70
|E
|John Parry
|32-38—70
|E
|Andrew Putnam
|34-36—70
|E
|Neal Shipley
|35-35—70
|E
|Erik Van Rooyen
|34-36—70
|E
|Dylan Wu
|35-35—70
|E
|Will Zalatoris
|35-35—70
|E
|Harris English
|35-36—71
|+1
|Garrick Higgo
|35-36—71
|+1
|Joe Highsmith
|35-36—71
|+1
|Charley Hoffman
|34-37—71
|+1
|Mackenzie Hughes
|34-37—71
|+1
|Takumi Kanaya
|37-34—71
|+1
|Hank Lebioda
|37-34—71
|+1
|Trey Mullinax
|35-36—71
|+1
|J.T. Poston
|33-38—71
|+1
|Casey Russell
|33-38—71
|+1
|Adam Svensson
|37-34—71
|+1
|Kevin Yu
|37-34—71
|+1
|Nick Dunlap
|36-36—72
|+2
|Nicolas Echavarria
|34-38—72
|+2
|Ryan Fox
|36-36—72
|+2
|Doug Ghim
|36-36—72
|+2
|Max McGreevy
|36-36—72
|+2
|Davis Riley
|37-35—72
|+2
|Patrick Rodgers
|36-36—72
|+2
|Isaiah Salinda
|35-37—72
|+2
|Davis Thompson
|36-36—72
|+2
|Alejandro Tosti
|36-36—72
|+2
|Chandler Blanchet
|37-36—73
|+3
|David Ford
|34-39—73
|+3
|Mason Howell
|36-37—73
|+3
|Seonghyeon Kim
|34-39—73
|+3
|Chandler Phillips
|37-36—73
|+3
|Rafael Campos
|39-35—74
|+4
|Wyndham Clark
|40-34—74
|+4
|Ryan Gerard
|37-37—74
|+4
|Peter Malnati
|39-35—74
|+4
|A.J. Ewart
|36-39—75
|+5
|Kensei Hirata
|36-39—75
|+5
|Brooks Koepka
|37-38—75
|+5
|Christo Lamprecht
|38-37—75
|+5
|Taylor Pendrith
|38-37—75
|+5
|Kristoffer Reitan
|37-38—75
|+5
|Gordon Sargent
|39-36—75
|+5
|Justin Lower
|41-35—76
|+6
|John VanDerLaan
|36-40—76
|+6
|Kris Ventura
|34-42—76
|+6
|Lucas Glover
|36-41—77
|+7
|David Lipsky
|36-41—77
|+7
