Sports on TV for Tuesday, March 10

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, March 10
BASEBALL
6 a.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Czech Republic vs. Japan, Pool C, Tokyo
9 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Italy vs. U.S., Pool B, Houston
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Pittsburgh vs. Stanford, First Round, Charlotte, N.C.
4:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Syracuse vs. SMU, First Round, Charlotte, N.C.
5 p.m.
NBCSN — Big Ten Tournament: Maryland vs. Oregon, First Round, Chicago
PEACOCK — Big Ten Tournament: Maryland vs. Oregon, First Round, Chicago
7 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Virginia Tech vs. Wake Forest, First Round, Charlotte, N.C.
CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Championship, Washington
ESPN — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
ESPN2 — Northeast Tournament: Mercyhurst vs. LIU Brooklyn, Championship
ESPNU — Southland Tournament: TBD vs. Stephen F. Austin, Semifinal, Lake Charles, La.
7:30 p.m.
NBCSN — Big Ten Tournament: Penn St. vs. Northwestern, First Round, Chicago
PEACOCK — Big Ten Tournament: Penn St. vs. Northwestern, First Round, Chicago
9 p.m.
ESPN — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
ESPN2 — Metro Atlantic Tournament: Sienna vs. Merrimack, Championship, Atlantic City, N.J.
ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho
11:30 p.m.
ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
4 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
9:30 p.m.
CBSSN — Mountain West Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
SECN — Duke at South Carolina
8 p.m.
SECN — Samford at Alabama
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Atlanta vs. Toronto, Dunedin, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: Arizona vs. L.A. Dodgers, Phoenix
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Boston at San Antonio
PEACOCK — Boston at San Antonio
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Minnesota at L.A. Lakers
PEACOCK — Minnesota at L.A. Lakers
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — N.Y. Islanders at St. Louis
TRUTV — N.Y. Islanders at St. Louis
10 p.m.
TNT — Edmonton at Colorado
TRUTV — Edmonton at Colorado
PARALYMPICS
4 a.m.
USA — Women’s Super Combined: Super-G
5:10 a.m.
USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying
6:45 a.m.
USA — Men’s Super Combined: Super-G
7:15 a.m.
USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals
8:35 a.m.
USA — U.S. vs. China (Group Stage)
10:30 a.m.
USA — Men’s & Women’s Super Combined: Slalom
11 a.m.
USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals
4 a.m. (Wednesday)
USA — Men’s & Women’s Super Combined: Slalom
4:45 a.m. (Wednesday)
USA — M&W 10km Classic (Sitting)
6 a.m. (Wednesday)
USA — U.S. vs. South Korea (Mixed Team)
6:30 a.m. (Wednesday)
USA — M&W 10km Classic (Standing/Vision Impaired)
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Bayern at Atalanta, Round of 16 – Leg 1
7 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions League: CF América at Philadelphia Union, Round of 16 – Leg 1
8:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Cruz Azul at CF Monterrey, Round of 16 – Leg 1
10:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Alajuelense at Los Angeles FC, Round of 16 – Leg 1
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA Round of 16; WTA Doubles Quarterfinals; ATP Doubles 2nd Round
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.