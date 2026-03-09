Live Radio
Sports on TV for Tuesday, March 10

The Associated Press

March 9, 2026, 12:04 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 10

BASEBALL

6 a.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Czech Republic vs. Japan, Pool C, Tokyo

9 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Italy vs. U.S., Pool B, Houston

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Pittsburgh vs. Stanford, First Round, Charlotte, N.C.

4:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Syracuse vs. SMU, First Round, Charlotte, N.C.

5 p.m.

NBCSN — Big Ten Tournament: Maryland vs. Oregon, First Round, Chicago

PEACOCK — Big Ten Tournament: Maryland vs. Oregon, First Round, Chicago

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Virginia Tech vs. Wake Forest, First Round, Charlotte, N.C.

CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Championship, Washington

ESPN — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

ESPN2 — Northeast Tournament: Mercyhurst vs. LIU Brooklyn, Championship

ESPNU — Southland Tournament: TBD vs. Stephen F. Austin, Semifinal, Lake Charles, La.

7:30 p.m.

NBCSN — Big Ten Tournament: Penn St. vs. Northwestern, First Round, Chicago

PEACOCK — Big Ten Tournament: Penn St. vs. Northwestern, First Round, Chicago

9 p.m.

ESPN — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

ESPN2 — Metro Atlantic Tournament: Sienna vs. Merrimack, Championship, Atlantic City, N.J.

ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho

11:30 p.m.

ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

4 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

9:30 p.m.

CBSSN — Mountain West Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

SECN — Duke at South Carolina

8 p.m.

SECN — Samford at Alabama

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Atlanta vs. Toronto, Dunedin, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: Arizona vs. L.A. Dodgers, Phoenix

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Boston at San Antonio

PEACOCK — Boston at San Antonio

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Minnesota at L.A. Lakers

PEACOCK — Minnesota at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — N.Y. Islanders at St. Louis

TRUTV — N.Y. Islanders at St. Louis

10 p.m.

TNT — Edmonton at Colorado

TRUTV — Edmonton at Colorado

PARALYMPICS

4 a.m.

USA — Women’s Super Combined: Super-G

5:10 a.m.

USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying

6:45 a.m.

USA — Men’s Super Combined: Super-G

7:15 a.m.

USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals

8:35 a.m.

USA — U.S. vs. China (Group Stage)

10:30 a.m.

USA — Men’s & Women’s Super Combined: Slalom

11 a.m.

USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals

4 a.m. (Wednesday)

USA — Men’s & Women’s Super Combined: Slalom

4:45 a.m. (Wednesday)

USA — M&W 10km Classic (Sitting)

6 a.m. (Wednesday)

USA — U.S. vs. South Korea (Mixed Team)

6:30 a.m. (Wednesday)

USA — M&W 10km Classic (Standing/Vision Impaired)

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Bayern at Atalanta, Round of 16 – Leg 1

7 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions League: CF América at Philadelphia Union, Round of 16 – Leg 1

8:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Cruz Azul at CF Monterrey, Round of 16 – Leg 1

10:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Alajuelense at Los Angeles FC, Round of 16 – Leg 1

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA Round of 16; WTA Doubles Quarterfinals; ATP Doubles 2nd Round

