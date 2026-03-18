Sports on TV for Thursday, March 19

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, March 19
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Western at Adelaide
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPNU — Oklahoma at LSU
SECN — Kentucky at Mississippi
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:15 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TCU vs. Ohio St., First Round, Greenville, S.C.
12:40 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Troy vs. Nebraska, First Round, Oklahoma City
1:30 p.m.
TNT — NCAA Tournament: South Florida vs. Louisville, First Round, Buffalo, N.Y.
1:50 p.m.
TBS — NCAA Tournament: High Point vs. Wisconsin, First Round, Portland, Ore.
2:50 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Siena vs. Duke, First Round, Greenville, S.C.
3:15 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: McNeese St, vs. Vanderbilt, First Round, Oklahoma City
4:05 p.m.
TNT — NCAA Tournament: N. Dakota St. vs. Michigan St., First Round, Buffalo, N.Y.
4:25 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Hawaii vs. Arkansas, First Round, Portland, Ore.
6:50 p.m.
TNT — NCAA Tournament: VCU vs. North Carolina, First Round, Greenville, S.C.
7:10 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Howard vs. Michigan, First Round, Buffalo, N.Y.
7:25 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Texas vs. BYU, First Round, Portland, Ore.
7:35 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Saint Mary’s (Calif.), First Round, Oklahoma City
9:25 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Penn vs. Illinois, First Round, Greenville, S.C.
9:45 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Saint Louis vs. Georgia, First Round, Buffalo, N.Y.
10 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Kennesaw St. vs. Gonzaga, First Round, Portland, Ore.
10:10 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Idaho vs. Houston, First Round, Oklahoma City
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Samford vs. Southern U., First Four, Columbia, S.C.
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Arizona St. vs. Virginia, First Four, Iowa City, Iowa
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Rutgers at Ohio St.
8 p.m.
BTN — Penn at Maryland
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: First Round, Cleveland
7 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Second Round, Cleveland
GOLF
6 a.m.
FS1 — LIV Golf League: First Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
8 a.m.
FS2 — LIV Golf League: First Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, First Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, First Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
6 a.m. (Friday)
FS1 — LIV Golf League: Second Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
10:30 p.m.
NBATV — The Throne: Sunnyslope (Ariz.) vs. Christopher Columbus (Fla.), Quarterfinal, East Rutherford, N.J.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Exhibition: Philadelphia Prospects vs. Minnesota Prospects, Fort Myers, Fla.
7 p.m.
MLBN — Exhibition: Tampa Bay Prospects vs. N.Y. Mets Prospects, Port St. Lucie, Fla.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Orlando at Charlotte
RUGBY (MEN’S)
4:55 a.m.
FS2 — NRL: Canterbury-Bankstown at Canberra
SOCCER (MEN’S)
1:40 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Nottingham Forest at FC Midtjylland, Round of 16 – Leg 2
3:55 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Lille at Aston Villa FC, Round of 16 – Leg 2
7 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions League: Los Angeles Galaxy at Mount Pleasant FA, Round of 16 – Leg 2
9 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions League: FC Cincinnati at Tigres de la UANL, Round of 16 – Leg 2
SOCCER (WOMEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Dominican Republic vs. Canada, Final Round, Alajuela, Costa Rica
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP 1st Round; WTA 2nd Round
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at Indy
