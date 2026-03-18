Sports on TV for Thursday, March 19

The Associated Press

March 18, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, March 19

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Western at Adelaide

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ESPNU — Oklahoma at LSU

SECN — Kentucky at Mississippi

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TCU vs. Ohio St., First Round, Greenville, S.C.

12:40 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Troy vs. Nebraska, First Round, Oklahoma City

1:30 p.m.

TNT — NCAA Tournament: South Florida vs. Louisville, First Round, Buffalo, N.Y.

1:50 p.m.

TBS — NCAA Tournament: High Point vs. Wisconsin, First Round, Portland, Ore.

2:50 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Siena vs. Duke, First Round, Greenville, S.C.

3:15 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: McNeese St, vs. Vanderbilt, First Round, Oklahoma City

4:05 p.m.

TNT — NCAA Tournament: N. Dakota St. vs. Michigan St., First Round, Buffalo, N.Y.

4:25 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Hawaii vs. Arkansas, First Round, Portland, Ore.

6:50 p.m.

TNT — NCAA Tournament: VCU vs. North Carolina, First Round, Greenville, S.C.

7:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Howard vs. Michigan, First Round, Buffalo, N.Y.

7:25 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Texas vs. BYU, First Round, Portland, Ore.

7:35 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Saint Mary’s (Calif.), First Round, Oklahoma City

9:25 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Penn vs. Illinois, First Round, Greenville, S.C.

9:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Saint Louis vs. Georgia, First Round, Buffalo, N.Y.

10 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Kennesaw St. vs. Gonzaga, First Round, Portland, Ore.

10:10 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Idaho vs. Houston, First Round, Oklahoma City

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Samford vs. Southern U., First Four, Columbia, S.C.

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Arizona St. vs. Virginia, First Four, Iowa City, Iowa

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Rutgers at Ohio St.

8 p.m.

BTN — Penn at Maryland

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: First Round, Cleveland

7 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Second Round, Cleveland

GOLF

6 a.m.

FS1 — LIV Golf League: First Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

8 a.m.

FS2 — LIV Golf League: First Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, First Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, First Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

6 a.m. (Friday)

FS1 — LIV Golf League: Second Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

10:30 p.m.

NBATV — The Throne: Sunnyslope (Ariz.) vs. Christopher Columbus (Fla.), Quarterfinal, East Rutherford, N.J.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Exhibition: Philadelphia Prospects vs. Minnesota Prospects, Fort Myers, Fla.

7 p.m.

MLBN — Exhibition: Tampa Bay Prospects vs. N.Y. Mets Prospects, Port St. Lucie, Fla.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Orlando at Charlotte

RUGBY (MEN’S)

4:55 a.m.

FS2 — NRL: Canterbury-Bankstown at Canberra

SOCCER (MEN’S)

1:40 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Nottingham Forest at FC Midtjylland, Round of 16 – Leg 2

3:55 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Lille at Aston Villa FC, Round of 16 – Leg 2

7 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions League: Los Angeles Galaxy at Mount Pleasant FA, Round of 16 – Leg 2

9 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions League: FC Cincinnati at Tigres de la UANL, Round of 16 – Leg 2

SOCCER (WOMEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Dominican Republic vs. Canada, Final Round, Alajuela, Costa Rica

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP 1st Round; WTA 2nd Round

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at Indy

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Related News

