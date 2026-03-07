Sports on TV for Sunday, March 8

(All times Eastern)
Sunday, March 8
AHL HOCKEY
4 p.m.
NHLN — Texas at Chicago
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:05 a.m.
FS2 — AFL: Collingwood at St. Kilda
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla. (Taped)
Noon
FS1 — NHRA: AMALIE Motor Oil NHRA Gatornationals, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla.
3:30 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
BASEBALL
6 a.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Australia vs. Japan, Pool C, Tokyo
Noon
FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Netherlands vs. Dominican Republic, Pool D, Miami
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Cuba, Pool A, San Juan, Puerto Rico
7 p.m.
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Panama vs. Canada, Pool A, San Juan, Puerto Rico
8 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Brazil vs. Mexico, Pool B, Houston
6 a.m. (Monday)
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Australia, Pool C, Tokyo
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: U.S. Open, Indianapolis
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Penn St. at Rutgers
CBS — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, St. Louis
CBSSN — Patriot League Tournament: Boston U. at Navy, Semifinal
ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.
2 p.m.
CBSSN — Patriot League Tournament: Colgate at Lehigh, Semifinal
ESPN2 — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.
3 p.m.
FOX — Illinois at Maryland
4 p.m.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.
4:30 p.m.
CBS — Michigan St. at Michigan
5 p.m.
FOX — Iowa at Nebraska
5:30 p.m.
CBS — Michigan St. at Michigan
6:30 p.m.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.
8:30 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Oregon St., Quarterfinal, Las Vegas
9 p.m.
CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.
11 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Santa Clara, Quarterfinal, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Southern Tournament: Samford vs. Chattanooga, Championship, Asheville, N.C.
1 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Duluth, Ga.
2:15 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
2:30 p.m.
NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
3 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.
4 p.m.
CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.
ESPN2 — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Henrico, Va.
5 p.m.
ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.
NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
6 p.m.
ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — 2026 Elevate the Stage: Auburn, Clemson, Georgia, and Pittsburgh, Huntsville, Ala.
6 p.m.
SECN — LSU at Florida
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPNU — NCAA Women’s Ice Hockey Selection Special
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ESPNU — Syracuse at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Texas at South Carolina
2 p.m.
SECN — LSU at Tennessee
4 p.m.
SECN — Missouri at Florida
6 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
4 p.m.
ESPNEWS — Ivy League Tournament: Championships, New York
4:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championships, College Park, Pa.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Championships, Blacksburg, Va.
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
2:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Final Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Final Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: San Francisco vs. Chicago Cubs, Mesa, Ariz.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Boston at Cleveland
3:30 p.m.
ABC — New York at L.A. Lakers
8 p.m.
NBC — Houston at San Antonio
PEACOCK — Houston at San Antonio
10 p.m.
NBCSN — Charlotte at Phoenix
PEACOCK — Charlotte at Phoenix
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Maine at Osceola
NHL HOCKEY
2 p.m.
TNT — Minnesota at Colorado
TRUTV — Minnesota at Colorado
4:30 p.m.
TNT — Boston at Pittsburgh
TRUTV — Boston at Pittsburgh
7 p.m.
ESPN — Detroit at New Jersey
9:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Vegas
PARALYMPICS
5 a.m.
CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)
6:20 a.m.
CNBC — Men’s & Women’s Snowboard Cross: Finals
7:55 a.m.
CNBC — M&W 12.5km Indiv. (Standing/Vision Impaired)
9:45 a.m.
CNBC — U.S. vs. Italy (Mixed Doubles)
11:15 a.m.
CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)
12:30 p.m.
NBC — Daytime: Paralympics Coverage
5 a.m. (Monday)
USA — Men’s & Women’s Super-G
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Southampton at Fulham, Fifth Round
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 3rd Round
