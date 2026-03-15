Sports on TV for Monday, March 16

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, March 16
BASEBALL
8 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic: Venezuela vs. Italy, Semifinal, Miami
COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Michigan at Ohio St.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Navy at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Texas A&M at LSU
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Toronto vs. Miami, Jupiter, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: Milwaukee vs. L.A. Dodgers, Phoenix
8 p.m.
MLBN — Spring Training: Chicago White Sox vs. Texas, Surprise, Ariz.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Orlando at Atlanta
PEACOCK — Orlando at Atlanta
9:30 p.m.
NBCSN — L.A. Lakers at Houston
PEACOCK — L.A. Lakers at Houston
10 p.m.
PEACOCK — San Antonio at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Boston at New Jersey
9:30 p.m.
ESPN — Pittsburgh at Colorado
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Brentford FC
