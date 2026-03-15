Sports on TV for Monday, March 16

The Associated Press

March 15, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 16

BASEBALL

8 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic: Venezuela vs. Italy, Semifinal, Miami

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Michigan at Ohio St.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Navy at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Texas A&M at LSU

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Toronto vs. Miami, Jupiter, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: Milwaukee vs. L.A. Dodgers, Phoenix

8 p.m.

MLBN — Spring Training: Chicago White Sox vs. Texas, Surprise, Ariz.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Orlando at Atlanta

PEACOCK — Orlando at Atlanta

9:30 p.m.

NBCSN — L.A. Lakers at Houston

PEACOCK — L.A. Lakers at Houston

10 p.m.

PEACOCK — San Antonio at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Boston at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Pittsburgh at Colorado

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Brentford FC

