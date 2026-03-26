Sports on TV for Friday, March 27

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, March 27
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
9:30 p.m.
FS2 — AFL: Brisbane at St. Kilda
AUTO RACING
2:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
10:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
2 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — Al Ahly Ly vs. APR
4:30 p.m.
NBATV — Johannesburg Giants vs. DAR City
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Miami at Clemson
ESPNU — Tennessee at Vanderbilt
SECN — Oklahoma at Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7:10 p.m.
CBS — NCAA Tournament: St. John’s vs. Duke, Sweet Sixteen, Washington
7:35 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Alabama vs. Michigan, Sweet Sixteen, Chicago
TRUTV — NCAA Tournament: Alabama vs. Michigan, Sweet Sixteen, Chicago
9:45 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Michigan St. vs. UConn, Sweet Sixteen, Washington
10:10 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Tennessee vs. Iowa St., Sweet Sixteen, Chicago
TRUTV — NCAA Tournament: Tennessee vs. Iowa St., Sweet Sixteen, Chicago
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Notre Dame vs. Vanderbilt, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas
5 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: North Carolina vs. UConn, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas
7:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Minnesota vs. UCLA, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Duke vs. LSU, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Minnesota St. (Mankato) vs. W. Michigan, Regional Semifinal, Loveland, Colo.
5:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Bentley vs. Michigan, Regional Semifinal, Albany, N.Y.
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Penn St. vs. Minn. Duluth, Regional Semifinal, Albany, N.Y.
COLLEGE SOFTBALL
1:30 p.m.
ACCN — Stanford at Duke
5 p.m.
BTN — Maryland at Wisconsin
6 p.m.
SECN — Mississippi at Tennessee
7 p.m.
BTN — Oregon at Northwestern
ESPN2 — Florida at Arkansas
9 p.m.
FS1 — UCLA at Nebraska
FIGURE SKATING
1 p.m.
USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India
11 a.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Second Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Second Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
10 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, First Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif. (Taped)
4 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India
HORSE RACING
1:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
5 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Athletics at Toronto (7:05 p.m.)
8:10 p.m.
APPLE TV — L.A. Angels at Houston
9:40 p.m.
APPLE TV — Cleveland at Seattle
10 p.m.
MLBN — Arizona at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Miami at Cleveland
10 p.m.
NBATV — Dallas at Portland
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Detroit at Buffalo
RUGBY (MEN’S)
4:55 a.m.
FS2 — NRL: Dolphins at Brisbane
SOCCER (MEN’S)
3:30 p.m.
FS1 — International Friendly: England vs. Uruguay, London
TENNIS
1 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami – WTA/ATP – Live; ATP Semifinal 1; WTA Doubles Semifinal 1
7 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP Semifinal 2; WTA Doubles Semifinal 2
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — Birmingham at Louisville
