Sports on TV for Friday, March 27

The Associated Press

March 26, 2026, 3:15 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, March 27

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

9:30 p.m.

FS2 — AFL: Brisbane at St. Kilda

AUTO RACING

2:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

10:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

2 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — Al Ahly Ly vs. APR

4:30 p.m.

NBATV — Johannesburg Giants vs. DAR City

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Miami at Clemson

ESPNU — Tennessee at Vanderbilt

SECN — Oklahoma at Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: St. John’s vs. Duke, Sweet Sixteen, Washington

7:35 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Alabama vs. Michigan, Sweet Sixteen, Chicago

TRUTV — NCAA Tournament: Alabama vs. Michigan, Sweet Sixteen, Chicago

9:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Michigan St. vs. UConn, Sweet Sixteen, Washington

10:10 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Tennessee vs. Iowa St., Sweet Sixteen, Chicago

TRUTV — NCAA Tournament: Tennessee vs. Iowa St., Sweet Sixteen, Chicago

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Notre Dame vs. Vanderbilt, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas

5 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: North Carolina vs. UConn, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas

7:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Minnesota vs. UCLA, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Duke vs. LSU, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Minnesota St. (Mankato) vs. W. Michigan, Regional Semifinal, Loveland, Colo.

5:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Bentley vs. Michigan, Regional Semifinal, Albany, N.Y.

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Penn St. vs. Minn. Duluth, Regional Semifinal, Albany, N.Y.

COLLEGE SOFTBALL

1:30 p.m.

ACCN — Stanford at Duke

5 p.m.

BTN — Maryland at Wisconsin

6 p.m.

SECN — Mississippi at Tennessee

7 p.m.

BTN — Oregon at Northwestern

ESPN2 — Florida at Arkansas

9 p.m.

FS1 — UCLA at Nebraska

FIGURE SKATING

1 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India

11 a.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Second Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Second Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

10 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, First Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif. (Taped)

4 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India

HORSE RACING

1:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

5 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — Athletics at Toronto (7:05 p.m.)

8:10 p.m.

APPLE TV — L.A. Angels at Houston

9:40 p.m.

APPLE TV — Cleveland at Seattle

10 p.m.

MLBN — Arizona at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBATV — Miami at Cleveland

10 p.m.

NBATV — Dallas at Portland

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Detroit at Buffalo

RUGBY (MEN’S)

4:55 a.m.

FS2 — NRL: Dolphins at Brisbane

SOCCER (MEN’S)

3:30 p.m.

FS1 — International Friendly: England vs. Uruguay, London

TENNIS

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami – WTA/ATP – Live; ATP Semifinal 1; WTA Doubles Semifinal 1

7 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP Semifinal 2; WTA Doubles Semifinal 2

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — Birmingham at Louisville

