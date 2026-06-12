Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for June 15 – 21

The Associated Press

June 12, 2026, 10:06 AM

ADV13-14

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, June 15

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 7, Omaha, Neb.

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 8, Omaha, Neb.

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — N.Y. Mets at Cincinnati (7:10 p.m.)

10 p.m.

ESPN — Tampa Bay at L.A. Dodgers

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Cape Verde, Group H, Atlanta

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Egypt, Group G, Seattle

6 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Saudi Arabia vs. Uruguay, Group H, Miami Gardens, Fla.

9 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Iran vs. New Zealand, Group G, Inglewood, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Colts at Blaze

9:30 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Cascade at Talons

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Las Vegas at Dallas

10 p.m.

NBCSN — Los Angeles at Golden State

PEACOCK — Los Angeles at Golden State

_____

Tuesday, June 16

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 9, Omaha, Neb.

8 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 10, Omaha, Neb.

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

TBS — San Diego at St. Louis (7:45 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Baltimore at Seattle (9:40 p.m.) OR Pittsburgh at Athletics (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Finals: San Antonio at New York, Game 6 (if necessary)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.

6 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Iraq vs. Norway, Group I, Foxborough, Mass.

9 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Algeria, Group J, Kansas City, Mo.

Midnight

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Austria vs. Jordan, Group J, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Bandits

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Toronto at Indiana

_____

Wednesday, June 17

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 11, Omaha, Neb.

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 12, Omaha, Neb.

GOLF

6:30 a.m. (Thursday)

USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Cincinnati (12:40 p.m.) OR Miami at Philadelphia (1:05 p.m.)

3:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Tampa Bay at L.A. Dodgers (joined in progress) (3:10 p.m.) OR Miami at Philadelphia (joined in progress) (1:05 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Toronto at Boston (joined in progress) (6:45 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Chicago White Sox at N.Y. Yankees

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Baltimore at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 7 (if necessary)

SOFTBALL

6 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. DR Congo, Group K, Houston

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Croatia, Group L, Arlington, Texas

7 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Ghana vs. Panama, Group L, Toronto

9 p.m.

ESPN2 — USL League One: Fort Wayne FC at Forward Madison FC

10 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uzbekistan vs. Colombia, Group K, Mexico City

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — New York at Chicago

10 p.m.

USA — Las Vegas at Phoenix

_____

Thursday, June 18

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 13, Omaha, Neb.

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 14, Omaha, Neb.

GOLF

6:30 a.m.

USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, First Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

6:30 a.m. (Friday)

NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Toronto at Boston (1:35 p.m.) OR Cleveland at Milwaukee (2:10 p.m.)

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Philadelphia (6:40 p.m.) OR San Francisco at Atlanta (7:15 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czechia vs. South Africa, Group A, Atlanta

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina, Group B, Inglewood, Calif.

6 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Qatar, Group B, Vancouver, British Columbia

9 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Korea, Group A, Guadalajara, Mexico

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Talons at Volts

9 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Atlanta at Indiana

_____

Friday, June 19

AUTO RACING

3 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.

4 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.

7 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Race at San Diego, Naval base Coronado, San Diego

GOLF

6:30 a.m.

NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Second Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Atlanta (7:15 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (7:10 p.m.)

8:10 p.m.

APPLE TV — St. Louis at Kansas City

9:40 p.m.

APPLE TV — Minnesota at Arizona

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Boston at Seattle (10:10 p.m.) OR L.A. Angels at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — NBA Finals: New York at San Antonio, Game 7 (if necessary)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Australia, Group D, Seattle

6 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Morocco, Group C, Foxborough, Mass.

8:30 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Haiti, Group C, Philadelphia

11 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. Paraguay, Group D, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

9 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Washington at New York

10 p.m.

ION — Minnesota at Golden State

_____

Saturday, June 20

AUTO RACING

10 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Qualifying, Road America, Elkhart Lake, Wis.

11 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.

12:30 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 1, Road America, Elkhart Lake, Wis.

1 p.m.

NBCSN — Pro Motocross Championship: High Point National, High Point Raceway, Mt. Morris, Pa.

2 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Road America, Elkhart Lake, Wis.

5 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: United Rentals Driven to Serve 250, Naval base Coronado, San Diego

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 1, Omaha, Neb.

GOLF

10 a.m.

USA — PGA Tour: U.S. Open, Third Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

Noon

NBC — PGA Tour: U.S. Open, Third Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Third Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — PLL: Maryland at New York

MILB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — Triple-A: Scranton/Wilkes-Barre at Columbus

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at N.Y. Yankees (1:35 p.m.) OR Toronto at Chicago Cubs (2:20 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Atlanta (joined in progress) (4:10 p.m.) OR San Diego at Texas (joined in progress) (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Cleveland at Houston (7:15 p.m.) OR N.Y. Mets at Philadelphia (7:15 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Baltimore at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Boston at Seattle (10:10 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Netherlands vs. Sweden, Group F, Houston

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Germany vs. Ivory Coast, Group E, Toronto

8 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Curacao, Group E, Kansas City, Mo.

Midnight

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Japan, Group F, Monterrey, Mexico

SOFTBALL

Noon

ESPN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Indiana at Atlanta

3 p.m.

ABC — Seattle at Phoenix

8 p.m.

CBS — Chicago at Dallas

_____

Sunday, June 21

AUTO RACING

11 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Road America, Elkhart Lake, Wis.

Noon

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 2, Road America, Elkhart Lake, Wis.

2 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Xpel Grand Prix at Road America, Road America, Elkhart Lake, Wis.

3:30 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Anduril 250, Naval base Coronado, San Diego

COLLEGE BASEBALL

2:30 p.m.

ABC — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 2, Omaha, Neb.

ESPNU — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 2, Omaha, Neb. (Altcast Placeholder)

GOLF

9 a.m.

USA — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

11 a.m.

GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

Noon

NBC — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

2 p.m.

CBS — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Detroit (1:40 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (1:40 p.m.)

3 p.m.

NBCSN — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)

PEACOCK — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)

7 p.m.

NBC — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)

PEACOCK — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

8 p.m.

ESPN2 — MLR Playoffs: TBD, Championship

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta

3 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.

6 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.

9 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia

SOFTBALL

12:30 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Spark at Cascade

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits

WNBA BASKETBALL

4 p.m.

CBS — Golden State at Las Vegas

6 p.m.

NBATV — Washington at Minnesota

8 p.m.

ESPN — New York at Los Angeles

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up