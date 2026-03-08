Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

March 8, 2026, 12:56 AM

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND 1 (224½) Boston
New York (227½) at LA LAKERS
Detroit (228½) at MIAMI
at TORONTO (229½) Dallas
at NEW ORLEANS (243½) Washington
at SAN ANTONIO (222½) Houston
Orlando (221½) at MILWAUKEE
Chicago (235½) at SACRAMENTO
at PORTLAND (236½) Indiana
Charlotte (218½) at PHOENIX

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Northern Iowa at UIC
at UNC WILMINGTON Campbell
at RUTGERS Penn State
Colgate at LEHIGH
at HIGH POINT Winthrop
at CENTRAL ARKANSAS Queens
Memphis at TULANE
at NAVY Boston University
at SOUTH FLORIDA 16½ Charlotte
at MONMOUTH Drexel
Illinois 15½ at MARYLAND
at RICE 11½ UTSA
at UAB 10½ East Carolina
at TULSA 11½ Temple
Northern Kentucky at GREEN BAY
at MICHIGAN 10½ Michigan State
at NEBRASKA Iowa
at NEW ORLEANS Houston Christian
at FURMAN UNC Greensboro
at PORTLAND STATE Idaho State
at NICHOLLS STATE Northwestern State

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at COLORADO -169 Minnesota +140
at PITTSBURGH -125 Boston +105
at DALLAS -256 Chicago +207
Tampa Bay -125 at BUFFALO +105
at NEW JERSEY -115 Detroit -105
at ANAHEIM -175 St. Louis +145
at VEGAS -116 Edmonton -104

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

