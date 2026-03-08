NBA Sunday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at CLEVELAND 1 (224½) Boston New York 3½ (227½) at LA LAKERS Detroit 1½…
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|1
|(224½)
|Boston
|New York
|3½
|(227½)
|at LA LAKERS
|Detroit
|1½
|(228½)
|at MIAMI
|at TORONTO
|9½
|(229½)
|Dallas
|at NEW ORLEANS
|9½
|(243½)
|Washington
|at SAN ANTONIO
|5½
|(222½)
|Houston
|Orlando
|3½
|(221½)
|at MILWAUKEE
|Chicago
|3½
|(235½)
|at SACRAMENTO
|at PORTLAND
|8½
|(236½)
|Indiana
|Charlotte
|4½
|(218½)
|at PHOENIX
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Northern Iowa
|2½
|at UIC
|at UNC WILMINGTON
|6½
|Campbell
|at RUTGERS
|7½
|Penn State
|Colgate
|1½
|at LEHIGH
|at HIGH POINT
|6½
|Winthrop
|at CENTRAL ARKANSAS
|3½
|Queens
|Memphis
|1½
|at TULANE
|at NAVY
|7½
|Boston University
|at SOUTH FLORIDA
|16½
|Charlotte
|at MONMOUTH
|2½
|Drexel
|Illinois
|15½
|at MARYLAND
|at RICE
|11½
|UTSA
|at UAB
|10½
|East Carolina
|at TULSA
|11½
|Temple
|Northern Kentucky
|2½
|at GREEN BAY
|at MICHIGAN
|10½
|Michigan State
|at NEBRASKA
|6½
|Iowa
|at NEW ORLEANS
|4½
|Houston Christian
|at FURMAN
|6½
|UNC Greensboro
|at PORTLAND STATE
|6½
|Idaho State
|at NICHOLLS STATE
|2½
|Northwestern State
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at COLORADO
|-169
|Minnesota
|+140
|at PITTSBURGH
|-125
|Boston
|+105
|at DALLAS
|-256
|Chicago
|+207
|Tampa Bay
|-125
|at BUFFALO
|+105
|at NEW JERSEY
|-115
|Detroit
|-105
|at ANAHEIM
|-175
|St. Louis
|+145
|at VEGAS
|-116
|Edmonton
|-104
