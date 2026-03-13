All Times EDT
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Peoria
|51
|34
|16
|1
|0
|69
|143
|100
|Roanoke
|51
|28
|19
|2
|2
|60
|154
|140
|Evansville
|50
|26
|17
|1
|6
|59
|125
|119
|Pensacola
|50
|25
|18
|5
|2
|57
|138
|145
|Huntsville
|49
|25
|18
|5
|1
|56
|146
|126
|Birmingham
|51
|24
|21
|1
|5
|54
|146
|153
|Knoxville
|50
|24
|22
|1
|3
|52
|128
|144
|Quad City
|50
|22
|23
|4
|1
|49
|135
|149
|Macon
|48
|21
|21
|3
|3
|48
|107
|124
|Fayetteville
|48
|20
|23
|4
|1
|45
|115
|137
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Thursday’s Games
Roanoke 4, Fayetteville 2
Friday’s Games
Evansville 5, Knoxville 0
Roanoke 6, Birmingham 5
Quad City at Fayetteville, 7 p.m.
Macon at Pensacola, 8:05 p.m.
Saturday’s Games
Quad City at Fayetteville, 6 p.m.
Huntsville at Knoxville, 7:30 p.m.
Roanoke at Birmingham, 8 p.m.
Macon at Pensacola, 8:05 p.m.
Sunday’s Games
Huntsville at Evansville, 4 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
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