Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

March 11, 2026, 11:36 AM

Duquesne vs. Rhode Island at PPG Paints Arena (Pittsburgh, PA) — USA, Fubo Sports

Atlanta at Pittsburgh — Gray Media, MLBN, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Pittsburgh at Vegas — Nevada Sports Net, SportsNet Pittsburgh, Vegas 34, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, Scripps 66

