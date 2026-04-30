Turkish Airlines Open Scores

Thursday
At National GC – Irmak and Tuna
Antalya, Turkey
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,287; Par: 72
First Round
|Mikael Lindberg, Sweden
|31-35—66
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-31—67
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-32—67
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-34—67
|Sam Bairstow, England
|33-35—68
|Adam Blomme, Sweden
|36-32—68
|Martin Couvra, France
|35-33—68
|Jens Dantorp, Sweden
|32-36—68
|Frederic Lacroix, France
|34-34—68
|Fred Biondi, Brazil
|34-35—69
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|33-36—69
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-33—69
|Gregorio De Leo, Italy
|34-35—69
|Marcus Kinhult, Sweden
|34-35—69
|Matteo Manassero, Italy
|34-35—69
|Francesco Molinari, Italy
|35-34—69
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|36-33—69
|Yuvraj Sandhu, India
|32-37—69
|Marcel Schneider, Germany
|33-36—69
|Maximilian Steinlechner, Austria
|32-37—69
|Ashun Wu, China
|34-35—69
|Matthew Jordan, England
|35-35—70
|Yuto Katsuragawa, Japan
|37-33—70
|Kazuma Kobori, New Zealand
|36-34—70
|Dylan Naidoo, South Africa
|34-36—70
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-34—70
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-34—70
|Eddie Pepperell, England
|34-36—70
|JC Ritchie, South Africa
|34-36—70
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|36-34—70
|Shubhankar Sharma, India
|34-36—70
|Elvis Smylie, Australia
|35-35—70
|Jesper Svensson, Sweden
|35-35—70
|Hugo Townsend, Sweden
|37-33—70
|Quim Vidal, Spain
|36-34—70
|Yanhan Zhou, China
|37-33—70
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-35—71
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|36-35—71
|Davis Bryant, United States
|35-36—71
|Jorge Campillo, Spain
|36-35—71
|Todd Clements, England
|36-35—71
|MJ Daffue, South Africa
|35-36—71
|Wenyi Ding, China
|37-34—71
|Grant Forrest, Scotland
|34-37—71
|Andres Gallegos, Argentina
|37-34—71
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-34—71
|Angel Hidalgo, Spain
|38-33—71
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|36-35—71
|Jeong-Weon Ko, France
|35-36—71
|Oliver Lindell, Finland
|35-36—71
|Guido Migliozzi, Italy
|34-37—71
|Edoardo Molinari, Italy
|34-37—71
|David Puig, Spain
|36-35—71
|Richie Ramsay, Scotland
|34-37—71
|Brandon Robinson-Thompson, England
|36-35—71
|Antoine Rozner, France
|37-34—71
|Jack Senior, England
|35-36—71
|Andy Sullivan, England
|35-36—71
|Euan Walker, Scotland
|36-35—71
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-34—71
|Robin Williams, South Africa
|35-36—71
|Daniel Young, Scotland
|34-37—71
|Marcus Armitage, England
|37-35—72
|Matthew Baldwin, England
|38-34—72
|Simon Forsstrom, Sweden
|37-35—72
|Dylan Frittelli, South Africa
|37-35—72
|Jordan Gumberg, United States
|36-36—72
|Daniel Hillier, New Zealand
|35-37—72
|Rikuya Hoshino, Japan
|38-34—72
|Kota Kaneko, Japan
|35-37—72
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-35—72
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-36—72
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-37—72
|David Micheluzzi, Australia
|37-35—72
|Daniel Rodrigues, Portugal
|36-36—72
|Jason Scrivener, Australia
|34-38—72
|Brandon Stone, South Africa
|35-37—72
|Tom Vaillant, France
|37-35—72
|Darius Van Driel, Netherlands
|38-34—72
|Johannes Veerman, United States
|36-36—72
|Jeff Winther, Denmark
|35-37—72
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|37-36—73
|Aaron Cockerill, Canada
|35-38—73
|Manuel Elvira, Spain
|35-38—73
|Nacho Elvira, Spain
|38-35—73
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|38-35—73
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-38—73
|Oihan Guillamoundeguy, France
|36-37—73
|Andreas Halvorsen, Norway
|37-36—73
|Michael Hollick, South Africa
|34-39—73
|Tobias Jonsson, Sweden
|36-37—73
|David Law, Scotland
|36-37—73
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|40-33—73
|James Morrison, England
|36-37—73
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|34-39—73
|Sebastian Soderberg, Sweden
|40-33—73
|Mike Toorop, Netherlands
|35-38—73
|Leon Acikalin, Turkey
|38-36—74
|Cameron Adam, Scotland
|37-37—74
|Adri Arnaus, Spain
|39-35—74
|Joshua Berry, England
|38-36—74
|Jack Buchanan, Australia
|39-35—74
|Filippo Celli, Italy
|38-36—74
|Clement Charmasson, France
|37-37—74
|Ugo Coussaud, France
|37-37—74
|Quentin Debove, France
|36-38—74
|Hennie Du Plessis, South Africa
|37-37—74
|Julien Guerrier, France
|37-37—74
|Romain Langasque, France
|35-39—74
|Francesco Laporta, Italy
|37-37—74
|Pablo Larrazabal, Spain
|38-36—74
|Stefano Mazzoli, Italy
|37-37—74
|Connor McKinney, Australia
|38-36—74
|Felix Mory, France
|38-36—74
|Tapio Pulkkanen, Finland
|38-36—74
|Jovan Rebula, South Africa
|37-37—74
|Clement Sordet, France
|35-39—74
|Callum Tarren, England
|38-36—74
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-38—74
|Albin Bergstrom, Sweden
|39-36—75
|Sean Crocker, United States
|35-40—75
|Nathan Kimsey, England
|38-37—75
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|38-37—75
|Hunter Logan, United States
|35-40—75
|Yannik Paul, Germany
|35-40—75
|Yurav Premlall, South Africa
|36-39—75
|Matthew Southgate, England
|38-37—75
|Paul Waring, England
|36-39—75
|Taner Yamac, Turkey
|37-38—75
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|37-38—75
|Joe Dean, England
|37-39—76
|Mutlu Guner, Turkey
|39-37—76
|Zander Lombard, South Africa
|37-39—76
|Renato Paratore, Italy
|38-38—76
|Anthony Quayle, Australia
|39-37—76
|Yordan Yanakiev, Bulgaria
|40-36—76
|Jack Yule, England
|39-37—76
|Ross Fisher, England
|37-40—77
|Andrew Johnston, England
|37-40—77
|Ryggs Johnston, United States
|37-40—77
|Maximilian Kieffer, Germany
|40-37—77
|Alexander Levy, France
|38-39—77
|David Ravetto, France
|36-41—77
|Freddy Schott, Germany
|35-42—77
|Ibrahim Tarik Aslan, Turkey
|39-39—78
|Dan Bradbury, England
|39-39—78
|Ryan Peake, Australia
|35-43—78
|Richard Sterne, South Africa
|37-41—78
|Richard Teder, Estonia
|39-39—78
|Ryan Van Velzen, South Africa
|42-36—78
|Pavan Sagoo, England
|40-39—79
|Connor Syme, Scotland
|40-39—79
|Scott Jamieson, Scotland
|41-39—80
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|40-41—81
|Max Kramer, Germany
|42-43—85
|David Horsey, England
|WD
