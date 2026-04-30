Live Radio
Home » Sports » Turkish Airlines Open Scores

Turkish Airlines Open Scores

The Associated Press

April 30, 2026, 12:36 PM

Thursday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

First Round

Mikael Lindberg, Sweden 31-35—66
Alejandro Del Rey, Spain 36-31—67
Ewen Ferguson, Scotland 35-32—67
Daniel Van Tonder, South Africa 33-34—67
Sam Bairstow, England 33-35—68
Adam Blomme, Sweden 36-32—68
Martin Couvra, France 35-33—68
Jens Dantorp, Sweden 32-36—68
Frederic Lacroix, France 34-34—68
Fred Biondi, Brazil 34-35—69
Lucas Bjerregaard, Denmark 33-36—69
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-33—69
Gregorio De Leo, Italy 34-35—69
Marcus Kinhult, Sweden 34-35—69
Matteo Manassero, Italy 34-35—69
Francesco Molinari, Italy 35-34—69
Rocco Repetto Taylor, Spain 36-33—69
Yuvraj Sandhu, India 32-37—69
Marcel Schneider, Germany 33-36—69
Maximilian Steinlechner, Austria 32-37—69
Ashun Wu, China 34-35—69
Matthew Jordan, England 35-35—70
Yuto Katsuragawa, Japan 37-33—70
Kazuma Kobori, New Zealand 36-34—70
Dylan Naidoo, South Africa 34-36—70
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-34—70
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-34—70
Eddie Pepperell, England 34-36—70
JC Ritchie, South Africa 34-36—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70
Shubhankar Sharma, India 34-36—70
Elvis Smylie, Australia 35-35—70
Jesper Svensson, Sweden 35-35—70
Hugo Townsend, Sweden 37-33—70
Quim Vidal, Spain 36-34—70
Yanhan Zhou, China 37-33—70
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-35—71
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-35—71
Davis Bryant, United States 35-36—71
Jorge Campillo, Spain 36-35—71
Todd Clements, England 36-35—71
MJ Daffue, South Africa 35-36—71
Wenyi Ding, China 37-34—71
Grant Forrest, Scotland 34-37—71
Andres Gallegos, Argentina 37-34—71
Ricardo Gouveia, Portugal 37-34—71
Angel Hidalgo, Spain 38-33—71
Sadom Kaewkanjana, Thailand 36-35—71
Jeong-Weon Ko, France 35-36—71
Oliver Lindell, Finland 35-36—71
Guido Migliozzi, Italy 34-37—71
Edoardo Molinari, Italy 34-37—71
David Puig, Spain 36-35—71
Richie Ramsay, Scotland 34-37—71
Brandon Robinson-Thompson, England 36-35—71
Antoine Rozner, France 37-34—71
Jack Senior, England 35-36—71
Andy Sullivan, England 35-36—71
Euan Walker, Scotland 36-35—71
Bernd Wiesberger, Austria 37-34—71
Robin Williams, South Africa 35-36—71
Daniel Young, Scotland 34-37—71
Marcus Armitage, England 37-35—72
Matthew Baldwin, England 38-34—72
Simon Forsstrom, Sweden 37-35—72
Dylan Frittelli, South Africa 37-35—72
Jordan Gumberg, United States 36-36—72
Daniel Hillier, New Zealand 35-37—72
Rikuya Hoshino, Japan 38-34—72
Kota Kaneko, Japan 35-37—72
Joakim Lagergren, Sweden 37-35—72
Thriston Lawrence, South Africa 36-36—72
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-37—72
David Micheluzzi, Australia 37-35—72
Daniel Rodrigues, Portugal 36-36—72
Jason Scrivener, Australia 34-38—72
Brandon Stone, South Africa 35-37—72
Tom Vaillant, France 37-35—72
Darius Van Driel, Netherlands 38-34—72
Johannes Veerman, United States 36-36—72
Jeff Winther, Denmark 35-37—72
Rafa Cabrera Bello, Spain 37-36—73
Aaron Cockerill, Canada 35-38—73
Manuel Elvira, Spain 35-38—73
Nacho Elvira, Spain 38-35—73
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 38-35—73
Joel Girrbach, Switzerland 35-38—73
Oihan Guillamoundeguy, France 36-37—73
Andreas Halvorsen, Norway 37-36—73
Michael Hollick, South Africa 34-39—73
Tobias Jonsson, Sweden 36-37—73
David Law, Scotland 36-37—73
Tom McKibbin, Northern Ireland 40-33—73
James Morrison, England 36-37—73
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-39—73
Sebastian Soderberg, Sweden 40-33—73
Mike Toorop, Netherlands 35-38—73
Leon Acikalin, Turkey 38-36—74
Cameron Adam, Scotland 37-37—74
Adri Arnaus, Spain 39-35—74
Joshua Berry, England 38-36—74
Jack Buchanan, Australia 39-35—74
Filippo Celli, Italy 38-36—74
Clement Charmasson, France 37-37—74
Ugo Coussaud, France 37-37—74
Quentin Debove, France 36-38—74
Hennie Du Plessis, South Africa 37-37—74
Julien Guerrier, France 37-37—74
Romain Langasque, France 35-39—74
Francesco Laporta, Italy 37-37—74
Pablo Larrazabal, Spain 38-36—74
Stefano Mazzoli, Italy 37-37—74
Connor McKinney, Australia 38-36—74
Felix Mory, France 38-36—74
Tapio Pulkkanen, Finland 38-36—74
Jovan Rebula, South Africa 37-37—74
Clement Sordet, France 35-39—74
Callum Tarren, England 38-36—74
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-38—74
Albin Bergstrom, Sweden 39-36—75
Sean Crocker, United States 35-40—75
Nathan Kimsey, England 38-37—75
Jacques Kruyswijk, South Africa 38-37—75
Hunter Logan, United States 35-40—75
Yannik Paul, Germany 35-40—75
Yurav Premlall, South Africa 36-39—75
Matthew Southgate, England 38-37—75
Paul Waring, England 36-39—75
Taner Yamac, Turkey 37-38—75
Fabrizio Zanotti, Paraguay 37-38—75
Joe Dean, England 37-39—76
Mutlu Guner, Turkey 39-37—76
Zander Lombard, South Africa 37-39—76
Renato Paratore, Italy 38-38—76
Anthony Quayle, Australia 39-37—76
Yordan Yanakiev, Bulgaria 40-36—76
Jack Yule, England 39-37—76
Ross Fisher, England 37-40—77
Andrew Johnston, England 37-40—77
Ryggs Johnston, United States 37-40—77
Maximilian Kieffer, Germany 40-37—77
Alexander Levy, France 38-39—77
David Ravetto, France 36-41—77
Freddy Schott, Germany 35-42—77
Ibrahim Tarik Aslan, Turkey 39-39—78
Dan Bradbury, England 39-39—78
Ryan Peake, Australia 35-43—78
Richard Sterne, South Africa 37-41—78
Richard Teder, Estonia 39-39—78
Ryan Van Velzen, South Africa 42-36—78
Pavan Sagoo, England 40-39—79
Connor Syme, Scotland 40-39—79
Scott Jamieson, Scotland 41-39—80
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 40-41—81
Max Kramer, Germany 42-43—85
David Horsey, England WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up