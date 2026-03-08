NHRA Gatornationals Results

Sunday At Gainesville Raceway
Gainesville, Fla. Results
Top Fuel
1. Josh Hart; 2. Doug Kalitta; 3. Antron Brown; 4. Maddi Gordon; 5. Tripp Tatum; 6. Tony Stewart; 7. Tony Schumacher; 8. Leah Pruett; 9. Shawn Langdon; 10. Justin Ashley; 11. Billy Torrence; 12. Shawn Reed; 13. Dan Mercier; 14. Gary Pritchett; 15. Clay Millican; 16. Jasmine Salinas.
Funny Car
1. Chad Green; 2. Alexis DeJoria; 3. Jordan Vandergriff; 4. J.R. Todd; 5. Matt Hagan; 6. Spencer Hyde; 7. Daniel Wilkerson; 8. John Smith; 9. Jack Beckman; 10. Hunter Green; 11. Julie Nataas; 12. Ron Capps; 13. Dave Richards; 14. Terry Haddock; 15. Paul Lee; 16. Cruz Pedregon.
Pro Stock
1. Matt Hartford; 2. Greg Anderson; 3. Erica Enders; 4. Dallas Glenn; 5. Aaron Stanfield; 6. Cody Coughlin; 7. Matt Latino; 8. Cody Anderson; 9. Deric Kramer; 10. Troy Coughlin; 11. Chris McGaha; 12. Jeg Coughlin; 13. Stephen Bell; 14. Kenny Delco; 15. Eric Latino; 16. Greg Stanfield.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
1. Richard Gadson; 2. John Hall; 3. Clayton Howey; 4. Steve Johnson; 5. Gaige Herrera; 6. Angie Smith; 7. Chase Van Sant; 8. Matt Smith; 9. Jianna Evaristo; 10. Brayden Davis; 11. Ryan Oehler; 12. Geno Scali; 13. Kelly Clontz; 14. Chris Bostick; 15. Marc Ingwersen; 16. Kimberly Morrell.
Final results
Top Fuel — Josh Hart, 3.733 seconds, 337.83 mph def. Doug Kalitta, 3.877 seconds, 319.60 mph.
Funny Car — Chad Green, Ford Mustang, 3.959, 329.91 def. Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 5.003, 167.59.
Pro Stock — Matt Hartford, Chevy Camaro, 6.530, 210.41 def. Greg Anderson, Camaro, 6.562, 209.72.
Pro Stock Motorcycle — Richard Gadson, Suzuki, 6.753, 200.05 def. John Hall, Beull, 6.799, 198.38.
Top Alcohol Dragster — Jamie Noonan, 5.249, 273.22 def. Anthony Troyer, 5.259, 276.92.
Top Alcohol Funny Car — Sean Bellemeur, Chevy Camaro, 5.439, 268.28 def. Chris Foster, Camaro, 5.484, 267.06.
Competition Eliminator — Peter D`Agnolo, Chevy Cobalt, 8.415, 158.86 def. Matthew Alvey, Cobalt, 8.581, 157.61.
Super Stock — Dan Fletcher, Chevy Camaro, 9.558, 129.13 def. Kent Hanley, Chevy Cavalier, 9.274, 138.58.
Stock Eliminator — Jeff Adkinson, Chevy Camaro, 9.138, 138.91 def. Jim Marshall, Chevy Malibu Wagon, 11.243, 113.72.
Super Comp — Kelly Kundratic, Dragster, 8.879, 173.23 def. Tim Millwood, Dodge Daytona, Foul – Red Light.
Super Gas — Jason Dewitt, Chevy Corvette, 9.875, 166.58 def. Steve Furr, Chevy Camaro, 9.872, 173.76.
Pro Modified — Derek Menholt, Chevy Camaro, 5.690, 251.02 def. Lyle Barnett, Camaro, Foul – Red Light.
Factory Stock Showdown — Ricky Hord, Chevy Camaro, 7.735, 178.28 def. David Janac, Ford Mustang, 7.792, 180.69.
Final round-by-round results TOP FUEL:
ROUND ONE — Tony Stewart, 3.713, 338.68 def. Clay Millican, 7.811, 80.19; Leah Pruett, 3.713, 333.41 def. Jasmine Salinas, 8.765, 77.77; Maddi Gordon, 3.762, 334.48 def. Shawn Langdon, 4.494, 190.81; Josh Hart, 3.751, 335.65 def. Dan Mercier, 5.107, 143.08; Antron Brown, 3.764, 331.20 def. Gary Pritchett, 5.778, 111.73; Doug Kalitta, 4.338, 237.96 def. Justin Ashley, 4.586, 221.27; Tony Schumacher, 4.182, 260.86 def. Shawn Reed, 4.684, 158.99; Tripp Tatum, 4.563, 234.33 def. Billy Torrence, 4.603, 197.39;
QUARTERFINALS — Gordon, 3.783, 331.53 def. Schumacher, 3.863, 298.87; Brown, 3.821, 327.82 def. Stewart, 3.813, 332.10; Kalitta, 3.764, 332.34 def. Pruett, 3.871, 318.47; Hart, 3.845, 334.57 def. Tatum, Foul – Red Light;
SEMIFINALS — Hart, 4.488, 289.51 def. Brown, 4.552, 246.93; Kalitta, 3.754, 333.91 def. Gordon, 4.630, 165.07;
FINAL — Hart, 3.733, 337.83 def. Kalitta, 3.877, 319.60.
FUNNY CAR:
ROUND ONE — Chad Green, Ford Mustang, 4.022, 316.60 def. Terry Haddock, Mustang, 6.650, 110.15; Spencer Hyde, Mustang, 4.632, 281.54 def. Paul Lee, Dodge Charger, 6.956, 92.91; J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.509, 268.49 def. Dave Richards, Mustang, 5.788, 133.24; John Smith, Charger, 4.511, 303.64 def. Ron Capps, GR Supra, 5.074, 158.82; Matt Hagan, Charger, 3.976, 326.63 def. Julie Nataas, GR Supra, 5.059, 155.58; Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 4.545, 298.40 def. Cruz Pedregon, Charger, Foul – Centerline; Daniel Wilkerson, Mustang, 4.027, 317.79 def. Hunter Green, Charger, 4.263, 294.95; Jordan Vandergriff, Camaro, 3.970, 327.35 def. Jack Beckman, Camaro, 3.987, 326.87;
QUARTERFINALS — DeJoria, 4.040, 324.59 def. Hyde, 4.066, 314.39; Todd, 4.033, 326.95 def. Wilkerson, 4.154, 267.43; Vandergriff, 3.993, 327.82 def. Smith, 6.767, 100.41; C. Green, 3.975, 326.08 def. Hagan, 3.967, 328.14;
SEMIFINALS — C. Green, 3.980, 324.83 def. Vandergriff, 4.068, 300.40; DeJoria, 4.040, 325.45 def. Todd, Foul – Red Light;
FINAL — C. Green, 3.959, 329.91 def. DeJoria, 5.003, 167.59.
PRO STOCK:
ROUND ONE — Erica Enders, Chevy Camaro, 6.587, 208.94 def. Eric Latino, Camaro, 6.633, 207.56; Aaron Stanfield, Camaro, 6.581, 208.01 def. Troy Coughlin, Camaro, 6.576, 208.75; Dallas Glenn, Camaro, 6.583, 209.39 def. Jeg Coughlin, Camaro, 6.606, 208.26; Greg Anderson, Camaro, 6.564, 209.17 def. Deric Kramer, Camaro, 6.568, 209.43; Matt Hartford, Camaro, 6.574, 209.82 def. Kenny Delco, Camaro, 6.619, 208.42; Cody Anderson, Camaro, 6.585, 209.33 def. Greg Stanfield, Camaro, 11.128, 79.59; Cody Coughlin, Camaro, 6.566, 210.24 def. Chris McGaha, Camaro, 6.602, 209.85; Matt Latino, Camaro, 6.583, 209.98 def. Stephen Bell, Camaro, 6.611, 209.04;
QUARTERFINALS — Glenn, 6.588, 208.55 def. M. Latino, 6.600, 208.52; Hartford, 6.567, 207.66 def. A. Stanfield, 6.581, 207.88; Enders, 6.563, 208.14 def. C. Coughlin, 6.585, 209.36; G. Anderson, 6.542, 209.23 def. C. Anderson, Foul – Red Light;
SEMIFINALS — Hartford, 6.576, 208.84 def. Glenn, 17.832, 45.48; G. Anderson, 6.571, 209.17 def. Enders, 6.602, 208.33;
FINAL — Hartford, 6.530, 210.41 def. G. Anderson, 6.562, 209.72.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
ROUND ONE — Steve Johnson, Suzuki, 6.830, 196.99 def. Jianna Evaristo, Buell, 6.799, 199.52; Chase Van Sant, Suzuki, 6.826, 198.23 def. Ryan Oehler, Buell, 6.832, 197.28; Angie Smith, Buell, 6.747, 200.47 def. Kimberly Morrell, Suzuki, 18.402, 40.79; Clayton Howey, Suzuki, 6.786, 200.00 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.854, 198.90; John Hall, 6.796, 199.11 def. Brayden Davis, Buell, 6.800, 198.85; Gaige Herrera, Suzuki, 6.755, 201.46 def. Marc Ingwersen, Buell, 8.746, 102.14; Richard Gadson, Suzuki, 6.769, 200.83 def. Geno Scali, Suzuki, 6.836, 198.44; Matt Smith, Buell, 6.739, 201.67 def. Chris Bostick, Suzuki, 6.873, 195.28;
QUARTERFINALS — Gadson, 6.757, 200.59 def. Van Sant, 6.808, 198.82; Johnson, 6.863, 196.36 def. A. Smith, 6.796, 198.52; Hall, 6.748, 200.68 def. Herrera, 6.758, 200.65; Howey, 6.822, 197.33 def. M. Smith, 6.836, 199.11;
SEMIFINALS — Gadson, 7.118, 150.06 def. Howey, Foul – Red Light; Hall, 6.836, 199.46 def. Johnson, 6.862, 194.27;
FINAL — Gadson, 6.753, 200.05 def. Hall, 6.799, 198.38.
Point standings
Top Fuel
1. Josh Hart, 122; 2. Doug Kalitta, 96; 3. Antron Brown, 76; 4. Maddi Gordon, 69; 5. Leah Pruett, 57; 6. Tony Stewart, 54; 7. Tripp Tatum, 53; 8. Tony Schumacher, 48; 9. Shawn Langdon, 44; 10. (tie) Justin Ashley, 32.
Shawn Reed, 32.
Funny Car
1. Chad Green, 115; 2. Alexis DeJoria, 93; 3. J.R. Todd, 82; 4. Jordan Vandergriff, 66; 5. Matt Hagan, 59; 6. Daniel Wilkerson, 56; 7. (tie) Spencer Hyde, 51; John Smith, 51; 9. Ron Capps, 41; 10. Paul Lee, 37.
Pro Stock
1. Matt Hartford, 125; 2. Greg Anderson, 92; 3. Dallas Glenn, 74; 4. Erica Enders, 72; 5. Cody Coughlin, 65; 6. Matt Latino, 57; 7. Aaron Stanfield, 54; 8. Cody Anderson, 52; 9. Greg Stanfield, 39; 10. Deric Kramer, 35.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, 124; 2. John Hall, 94; 3. Clayton Howey, 74; 4. Steve Johnson, 73; 5. Matt Smith, 64; 6. Angie Smith, 63; 7. Gaige Herrera, 59; 8. Chase Van Sant, 53; 9. (tie) Kelly Clontz, 32; Brayden Davis, 32; Jianna Evaristo; 32. Ryan Oehler, 32.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.