NCAA Women’s Basketball Tournament Glance

All Times EDT
FIRST FOUR
Wednesday, March 18
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Nebraska 75, Richmond 56
At Moody Center
Austin, Texas
Missouri St. 85, Stephen F. Austin 75
Thursday, March 19
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
Southern U. 65, Samford 53
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Virginia 57, Arizona St. 55
FORT WORTH 3
First Round
Friday, March 20
At Moody Center
Austin, Texas
Texas 87, Missouri St. 45
Oregon 70, Virginia Tech 60
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
NC State 76, Tennessee 61
Michigan 83, Holy Cross 48
Saturday, March 21
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
Kentucky 71, James Madison 56
West Virginia 82, Miami (Ohio) 54
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Alabama 68, Rhode Island 55
Louisville 72, Vermont 52
Second Round
Sunday, March 22
At Moody Center
Austin, Texas
Texas 100, Oregon 58
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
Michigan 92, NC State 63
Monday, March 23
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
Kentucky 74, West Virginia 73
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Louisville 69, Alabama 68
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Saturday, March 28
Texas 76, Kentucky 54
Michigan 71, Louisville 52
Regional Championship
Monday, March 30
Texas vs. Michigan, 7 p.m.
SACRAMENTO 2
First Round
Saturday, March 21
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA 96, Cal Baptist 43
Oklahoma St. 82, Princeton 68
Friday, March 20
At Williams Arena
Minneapolis
Mississippi 81, Gonzaga 66
Minnesota 75, Green Bay 58
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Baylor 67, Nebraska 62
Duke 81, Coll. of Charleston 64
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
Texas Tech 57, Villanova 52
LSU 116, Jacksonville 58
Second Round
Monday, March 23
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA 87, Oklahoma St. 68
Sunday, March 22
At Williams Arena
Minneapolis
Minnesota 65, Mississippi 63
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Duke 69, Baylor 46
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
LSU 101, Texas Tech 47
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Friday, March 27
UCLA 80, Minnesota 56
Duke 87, LSU 85
Regional Championship
Sunday, March 29
UCLA 70, Duke 58
SACRAMENTO 4
First Round
Saturday, March 21
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina 103, Southern U. 34
Southern Cal 71, Clemson 67, OT
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Virginia 82, Georgia 73, OT
Iowa 58, Fairleigh Dickinson 48
Friday, March 20
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Michigan St. 65, Colorado St. 62
Oklahoma 89, Idaho 59
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
Washington 72, S. Dakota St. 54
TCU 86, UC San Diego Tritons 40
Second Round
Monday, March 23
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina 101, Southern Cal 61
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Virginia 83, Iowa 75, 2OT
Sunday, March 22
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Oklahoma 77, Michigan St. 71
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
TCU 62, Washington 59, OT
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Saturday, March 28
South Carolina 94, Oklahoma 68
TCU 79, Virginia 69
Regional Championship
Monday, March 30
South Carolina vs. TCU, 9 p.m.
FORT WORTH 1
First Round
Saturday, March 21
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn 90, UTSA 52
Syracuse 72, Iowa St. 63
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Notre Dame 79, Fairfield 60
Ohio St. 75, Howard 54
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Illinois 66, Colorado 57
Vanderbilt 102, High Point 61
Friday, March 20
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
Maryland 99, Murray St. 67
North Carolina 82, W. Illinois 51
Second Round
Monday, March 23
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn 98, Syracuse 45
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Notre Dame 83, Ohio St. 73
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Vanderbilt 75, Illinois 57
Sunday, March 22
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
North Carolina 74, Maryland 66
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Friday, March 27
UConn 63, North Carolina 42
Notre Dame 67, Vanderbilt 64
Regional Championship
Sunday, March 29
UConn 70, Notre Dame 52
FINAL FOUR
At Mortgage Matchup Center
Phoenix
National Semifinals
Friday, April 3
UConn vs. South Carolina-TCU winner, TBA
UCLA vs. Texas-Michigan winner, TBA
National Championship
Sunday, April 5
Semifinal winners, 3:30 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.