NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (33-0) beat Georgetown 84-39; beat Creighton 100-51.
No. 2 UCLA (31-1) beat Washington 78-60; beat No. 11 Ohio State 72-62; beat No. 9 Iowa 96-45.
No. 3 South Carolina (31-3) beat No. 17 Kentucky 87-64; beat No. 6 LSU 83-77; lost to No. 4 Texas 78-61.
No. 4 Texas (31-3) beat Alabama 83-60; beat No. 24 Ole Miss 85-68; beat No. 3 South Carolina 78-61.
No. 5 Vanderbilt (27-4) lost to No. 24 Ole Miss 89-78.
No. 6 LSU (27-5) beat No. 7 Oklahoma 112-78; lost to No. 3 South Carolina 83-77.
No. 7 Oklahoma (24-7) beat Florida 82-64; lost to No. 6 LSU 112-78.
No. 8 Michigan (25-6) beat Oregon 80-58; lost to No. 9 Iowa 59-42.
No. 9 Iowa (26-6) beat Illinois 64-58; beat No. 8 Michigan 59-42; lost to No. 2 UCLA 96-45.
No. 10 TCU (29-5) beat BYU 63-46; beat Kansas State 74-62; lost to No. 15 West Virginia 62-53.
No. 11 Ohio State (26-7) beat Indiana 83-59; beat No. 19 Minnesota 60-55; lost to No. 2 UCLA 72-62.
No. 12 Louisville (27-7) beat Syracuse 87-61; beat No. 16 North Carolina 65-57; lost to No. 13 Duke 70-65, OT.
No. 13 Duke (24-8) beat Clemson 60-46; beat Notre Dame 65-63; beat No. 12 Louisville 70-65, OT.
No. 14 Maryland (23-8) lost to Oregon 73-68.
No. 15 West Virginia (27-6) beat Arizona State 67-54; beat Colorado 48-47; beat No. 10 TCU 62-53.
No. 16 North Carolina (26-7) beat Virginia Tech 85-68; lost to No. 12 Louisville 65-57.
No. 17 Kentucky (23-10) beat Arkansas 94-64; beat No. 22 Georgia 76-61; lost to No. 3 South Carolina 87-64.
No. 18 Michigan State (22-8) lost to Illinois 71-69.
No. 19 Minnesota (22-8) lost to No. 11 Ohio State 60-55.
No. 20 Baylor (24-8) lost to Colorado 62-53.
No. 21 Texas Tech (25-7) lost to Kansas State 58-51.
No. 22 Georgia (22-9) lost to No. 17 Kentucky 76-61.
No. 23 Princeton (24-3) beat Yale 78-55.
No. 24 Ole Miss (23-11) beat Auburn 73-57; beat No. 5 Vanderbilt 89-78; lost to No. 4 Texas 85-68.
No. 25 Fairfield (27-4) beat Sacred Heart 69-53; beat Merrimack 65-48.
