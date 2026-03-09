NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (34-0) beat Villanova 90-51. Next: TBA.
No. 2 UCLA (31-1) did not play. Next: TBA.
No. 3 Texas (31-3) did not play. Next: TBA.
No. 4 South Carolina (31-3) did not play. Next: TBA.
No. 5 LSU (27-5) did not play. Next: TBA.
No. 6 Vanderbilt (27-4) did not play. Next: TBA.
No. 7 Iowa (26-6) did not play. Next: TBA.
No. 8 Duke (24-8) did not play. Next: TBA.
No. 9 Michigan (25-6) did not play. Next: TBA.
No. 10 Oklahoma (24-7) did not play. Next: TBA.
No. 11 Ohio State (26-7) did not play. Next: TBA.
No. 12 West Virginia (27-6) did not play. Next: TBA.
No. 13 Louisville (27-7) did not play. Next: TBA.
No. 14 TCU (29-5) did not play. Next: TBA.
No. 15 North Carolina (26-7) did not play. Next: TBA.
No. 16 Kentucky (23-10) did not play. Next: TBA.
No. 17 Maryland (23-8) did not play. Next: TBA.
No. 18 Minnesota (22-8) did not play. Next: TBA.
No. 19 Ole Miss (23-11) did not play. Next: TBA.
No. 20 Michigan State (22-8) did not play. Next: TBA.
No. 21 Baylor (24-8) did not play. Next: TBA.
No. 22 Notre Dame (22-10) did not play. Next: TBA.
No. 23 Princeton (24-3) did not play. Next: vs. Brown, Friday.
No. 24 Georgia (22-9) did not play. Next: TBA.
No. 25 Texas Tech (25-7) did not play. Next: TBA.
