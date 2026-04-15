MLB
Wednesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Boston
|-128
|at MINNESOTA
|+108
|at DETROIT
|-127
|Kansas City
|+107
|at N.Y YANKEES
|-187
|LA Angels
|+155
|Tampa Bay
|-117
|at CHICAGO WHITE SOX
|-102
|Texas
|-120
|at ATHLETICS
|+100
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PHILADELPHIA
|-140
|Chicago Cubs
|+118
|at PITTSBURGH
|-180
|Washington
|+149
|San Francisco
|-110
|at CINCINNATI
|-109
|at ATLANTA
|-172
|Miami
|+143
|at LA DODGERS
|-218
|N.Y Mets
|+179
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|-142
|Arizona
|+119
|Cleveland
|-110
|at ST. LOUIS
|-109
|Toronto
|-128
|at MILWAUKEE
|+108
|at HOUSTON
|-190
|Colorado
|+157
|Seattle
|-113
|at SAN DIEGO
|-106
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BUFFALO
|-110
|Dallas
|-109
|at TAMPA BAY
|-143
|N.Y Rangers
|+120
|Detroit
|-159
|at FLORIDA
|+134
|at OTTAWA
|-187
|Toronto
|+154
|San Jose
|-126
|at CHICAGO
|+105
|at VEGAS
|-303
|Seattle
|+242
Consensus odds provided by Sportradar
