Sports Betting Line

The Associated Press

April 15, 2026, 11:41 AM

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Boston -128 at MINNESOTA +108
at DETROIT -127 Kansas City +107
at N.Y YANKEES -187 LA Angels +155
Tampa Bay -117 at CHICAGO WHITE SOX -102
Texas -120 at ATHLETICS +100

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -140 Chicago Cubs +118
at PITTSBURGH -180 Washington +149
San Francisco -110 at CINCINNATI -109
at ATLANTA -172 Miami +143
at LA DODGERS -218 N.Y Mets +179

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -142 Arizona +119
Cleveland -110 at ST. LOUIS -109
Toronto -128 at MILWAUKEE +108
at HOUSTON -190 Colorado +157
Seattle -113 at SAN DIEGO -106

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BUFFALO -110 Dallas -109
at TAMPA BAY -143 N.Y Rangers +120
Detroit -159 at FLORIDA +134
at OTTAWA -187 Toronto +154
San Jose -126 at CHICAGO +105
at VEGAS -303 Seattle +242

Consensus odds provided by Sportradar

