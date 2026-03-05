NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (31-0) did not play. Next: vs. TBA, Saturday.
No. 2 UCLA (28-1) did not play. Next: vs. Washington, Friday.
No. 3 South Carolina (29-2) did not play. Next: vs. No. 17 Kentucky, Friday.
No. 4 Texas (28-3) did not play. Next: vs. Alabama, Friday.
No. 5 Vanderbilt (27-3) did not play. Next: vs. No. 24 Ole Miss, Friday.
No. 6 LSU (26-4) did not play. Next: vs. No. 7 Oklahoma, Friday.
No. 7 Oklahoma (24-6) beat Florida 82-64. Next: at No. 6 LSU, Friday.
No. 8 Michigan (24-5) did not play. Next: vs. Oregon, Friday.
No. 9 Iowa (24-5) did not play. Next: vs. Illinois, Friday.
No. 10 TCU (27-4) did not play. Next: vs. BYU, Friday.
No. 11 Ohio State (25-6) beat Indiana 83-59. Next: at No. 19 Minnesota, Friday.
No. 12 Louisville (25-6) did not play. Next: vs. Syracuse, Friday.
No. 13 Duke (21-8) did not play. Next: vs. Clemson, Friday.
No. 14 Maryland (23-8) lost to Oregon 73-68. Next: TBA.
No. 15 West Virginia (24-6) did not play. Next: vs. Arizona State, Friday.
No. 16 North Carolina (25-6) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Friday.
No. 17 Kentucky (23-9) beat No. 22 Georgia 76-61. Next: at No. 3 South Carolina, Friday.
No. 18 Michigan State (22-8) lost to Illinois 71-69. Next: TBA.
No. 19 Minnesota (22-7) did not play. Next: vs. No. 11 Ohio State, Friday.
No. 20 Baylor (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 21 Texas Tech (25-7) lost to Kansas State 58-51. Next: TBA.
No. 22 Georgia (22-9) lost to No. 17 Kentucky 76-61. Next: TBA.
No. 23 Princeton (23-3) did not play. Next: vs. Yale, Saturday.
No. 24 Ole Miss (22-10) beat Auburn 73-57. Next: at No. 5 Vanderbilt, Friday.
No. 25 Fairfield (25-4) did not play. Next: vs. Sacred Heart, Friday.
