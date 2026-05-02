NASCAR Craftsman Truck SpeedyCash.com 250 Results

Friday At Texas Motor Speedway Fort Worth, Texas. Lap length: 1.50 miles (Start position in parentheses) 1. (11) Carson Hocevar,…

Friday

At Texas Motor Speedway

Fort Worth, Texas.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (11) Carson Hocevar, Chevrolet, 172 laps, 0 points.

2. (6) Kyle Busch, Chevrolet, 172, 0.

3. (10) Kaden Honeycutt, Toyota, 172, 50.

4. (18) Brandon Jones, Toyota, 172, 0.

5. (1) Ben Rhodes, Ford, 172, 42.

6. (34) Layne Riggs, Ford, 172, 34.

7. (14) Daniel Hemric, Chevrolet, 172, 30.

8. (12) Christian Eckes, Chevrolet, 172, 29.

9. (20) Ty Majeski, Ford, 172, 30.

10. (8) Chandler Smith, Ford, 172, 35.

11. (19) Parker Kligerman, RAM, 172, 26.

12. (23) Ross Chastain, Chevrolet, 172, 0.

13. (17) Brenden Queen, RAM, 172, 24.

14. (3) Giovanni Ruggiero, Toyota, 172, 39.

15. (13) Tyler Ankrum, Chevrolet, 172, 28.

16. (22) Dawson Sutton, Chevrolet, 172, 28.

17. (21) William Sawalich, Toyota, 171, 0.

18. (27) Toni Breidinger, Ford, 171, 19.

19. (7) Stewart Friesen, Toyota, 171, 23.

20. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, 170, 17.

21. (28) Mini Tyrrell, RAM, 170, 21.

22. (31) Josh Reaume, Ford, 169, 15.

23. (32) Frankie Muniz, Ford, 168, 14.

24. (33) Caleb Costner, Chevrolet, 168, 13.

25. (25) Corey LaJoie, RAM, 165, 12.

26. (29) Clayton Green, Ford, 165, 11.

27. (24) Justin Haley, RAM, accident, 164, 10.

28. (5) Tanner Gray, Toyota, accident, 164, 12.

29. (2) Jake Garcia, Ford, accident, 163, 8.

30. (15) Andres Perez De Lara, Chevrolet, accident, 163, 8.

31. (26) Kris Wright, Chevrolet, 163, 6.

32. (9) Grant Enfinger, Chevrolet, accident, 156, 13.

33. (16) Conner Jones, Chevrolet, accident, 155, 4.

34. (35) Cory Roper, Toyota, suspension, 123, 3.

35. (4) Cole Butcher, Ford, accident, 51, 2.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 112.91 mph.

Time of Race: 2 hours, 17 minutes, 5 seconds.

Margin of Victory: 0.730 seconds.

Caution Flags: 8 for 39 laps.

Lead Changes: 14 among 9 drivers.

Lap Leaders: B.Rhodes 0-41; C.Hocevar 42; B.Jones 43-58; C.Hocevar 59-75; D.Sutton 76-77; M.Tyrrell 78; C.Hocevar 79-121; L.Riggs 122-127; T.Gray 128-129; D.Sutton 130-132; G.Ruggiero 133-148; K.Honeycutt 149-151; C.Hocevar 152-164; G.Ruggiero 165-170; C.Hocevar 171-172

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Hocevar, 5 times for 76 laps; B.Rhodes, 1 time for 41 laps; G.Ruggiero, 2 times for 22 laps; B.Jones, 1 time for 16 laps; L.Riggs, 1 time for 6 laps; D.Sutton, 2 times for 5 laps; K.Honeycutt, 1 time for 3 laps; T.Gray, 1 time for 2 laps; M.Tyrrell, 1 time for 1 lap.

Wins: C.Heim, 2; C.Smith, 1; L.Riggs, 1.

Top 16 in Points: 1. K.Honeycutt, 257; 2. C.Smith, 243; 3. L.Riggs, 238; 4. G.Ruggiero, 226; 5. B.Rhodes, 223; 6. C.Eckes, 220; 7. T.Majeski, 212; 8. C.Heim, 204; 9. T.Ankrum, 165; 10. S.Friesen, 163; 11. J.Garcia, 154; 12. J.Haley, 154; 13. D.Hemric, 146; 14. B.Queen, 144; 15. T.Gray, 135; 16. G.Enfinger, 132.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.