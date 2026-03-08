Live Radio
NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

March 8, 2026, 1:58 AM

Saturday

No. 1 Duke (29-2) beat No. 17 North Carolina 76-61. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 2 Arizona (29-2) beat Colorado 89-79. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 3 Michigan (28-2) did not play. Next: vs. No. 8 Michigan State, Sunday.

No. 4 UConn (27-4) lost to Marquette 68-62. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 5 Florida (25-6) beat Kentucky 84-77. Next: vs. TBA, Friday.

No. 6 Iowa State (25-6) beat Arizona State 86-65. Next: vs. TBA, Wednesday.

No. 7 Houston (26-5) beat Oklahoma State 82-75. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 8 Michigan State (25-5) did not play. Next: at No. 3 Michigan, Sunday.

No. 9 Nebraska (25-5) did not play. Next: vs. Iowa, Sunday.

No. 10 Texas Tech (22-9) lost to BYU 82-76. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 11 Illinois (23-7) did not play. Next: at Maryland, Sunday.

No. 12 Gonzaga (28-3) did not play. Next: vs. TBA, Monday.

No. 13 Virginia (27-4) beat Virginia Tech 76-72. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 14 Kansas (22-9) beat Kansas State 104-85. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 15 Purdue (23-8) lost to Wisconsin 97-93. Next: TBA.

No. 16 Alabama (23-8) beat Auburn 96-84. Next: vs. TBA, Friday.

No. 17 North Carolina (24-7) lost to No. 1 Duke 76-61. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 18 St. John’s (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 19 Miami (OH) (31-0) did not play. Next: vs. UMass, Thursday.

No. 20 Arkansas (23-8) beat Missouri 88-84, OT. Next: vs. TBA, Friday.

No. 21 Saint Mary’s (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Monday.

No. 22 Miami (FL) (24-7) lost to Louisville 92-89. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 23 Tennessee (21-10) lost to No. 24 Vanderbilt 86-82. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 24 Vanderbilt (24-7) beat No. 23 Tennessee 86-82. Next: vs. TBA, Friday.

No. 25 Saint Louis (27-4) lost to George Mason 86-57. Next: vs. TBA, Friday.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

