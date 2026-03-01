NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Duke (27-2) did not play. Next: at North Carolina State, Monday.
No. 2 Arizona (27-2) did not play. Next: vs. No. 4 Iowa State, Monday.
No. 3 Michigan (27-2) did not play. Next: at Iowa, Thursday.
No. 4 Iowa State (24-5) did not play. Next: at No. 2 Arizona, Monday.
No. 5 Houston (24-5) did not play. Next: vs. Baylor, Wednesday.
No. 6 UConn (27-3) did not play. Next: at Marquette, Saturday.
No. 7 Florida (23-6) did not play. Next: vs. Mississippi State, Tuesday.
No. 8 Purdue (22-7) lost to Ohio State 82-74. Next: at Northwestern, Wednesday.
No. 9 Gonzaga (28-3) did not play. Next: TBA.
No. 10 Illinois (22-7) did not play. Next: vs. Oregon, Tuesday.
No. 11 Virginia (25-4) did not play. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.
No. 12 Nebraska (25-4) did not play. Next: at UCLA, Tuesday.
No. 13 Michigan State (24-5) beat Indiana 77-64. Next: vs. Rutgers, Thursday.
No. 14 Kansas (21-8) did not play. Next: at Arizona State, Tuesday.
No. 15 St. John’s (23-6) did not play. Next: vs. Georgetown, Tuesday.
No. 16 Texas Tech (22-7) did not play. Next: vs. TCU, Tuesday.
No. 17 Alabama (22-7) did not play. Next: at Georgia, Tuesday.
No. 18 North Carolina (23-6) did not play. Next: vs. Clemson, Tuesday.
No. 19 BYU (20-9) did not play. Next: at Cincinnati, Tuesday.
No. 20 Arkansas (21-8) did not play. Next: vs. Texas, Wednesday.
No. 21 Miami (OH) (29-0) did not play. Next: vs. Toledo, Tuesday.
No. 22 Tennessee (20-9) did not play. Next: at South Carolina, Tuesday.
No. 23 Saint Louis (26-3) did not play. Next: vs. Loyola Chicago, Wednesday.
No. 24 Louisville (20-9) did not play. Next: vs. Syracuse, Tuesday.
No. 25 Vanderbilt (22-7) did not play. Next: at Ole Miss, Tuesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.