NCAA Division I Hockey Glance

All Times EDT
ALBANY REGIONAL
At MVP Arena
Albany, N.Y.
First Round
Friday, March 27
Michigan (29-7-1) vs. Bentley Falcons (23-11-5), 5:30 p.m.
Minn. Duluth (23-14-1) vs. Penn St. (21-13-2), 9 p.m.
Championship
Sunday, March 29
Michigan-Bentley Falcons winner vs. Minn. Duluth-Penn St. winner, TBA
LOVELAND REGIONAL
At Blue Arena
Loveland, Colo.
First Round
Friday, March 27
W. Michigan (26-10-1) vs. Minnesota State Mavericks (22-10-7), 2:30 p.m.
Denver (25-11-3) vs. Cornell (22-10-1), 6 p.m.
Championship
Sunday, March 29
W. Michigan-Minnesota State Mavericks winner vs. Denver-Cornell winner, TBA
WORCESTER REGIONAL
At DCU Center
Worcester, Mass.
First Round
Thursday, March 26
Michigan St. (25-8-2) vs. UConn (20-12-5), 1:30 p.m.
Dartmouth (23-7-4) vs. Wisconsin (21-12-2), 5 p.m.
Championship
Saturday, March 28
Michigan St.-UConn winner vs. Dartmouth-Wisconsin winner, TBA
SIOUX REGIONAL
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Thursday, March 26
Providence (23-10-2) vs. Quinnipiac (26-9-3), 5 p.m.
North Dakota (27-9-1) vs. Merrimack Warriors (21-15-2), 8:30 p.m.
Championship
Saturday, March 28
Providence-Quinnipiac winner vs. North Dakota-Merrimack Warriors winner, TBA
FROZEN FOUR
At T-Mobile Arena
Las Vegas
National Semifinals
Thursday, April 9
Albany Regional winner vs. Loveland Regional winner, TBA
Sioux Falls Regional winner vs. Worcester Regional winner, TBA
National Championship
Saturday, April 11
Semifinal winners, 5:30 p.m.
