NCAA Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
UMBC 84, New Hampshire 69
Mass.-Lowell 81, Albany (NY) 76
Vermont 77, Bryant 57
NJIT 60, Maine 58
Semifinals
Tuesday, March 10
UMBC vs. Mass.-Lowell, 6 p.m.
Vermont vs. NJIT, 7 p.m.
Championship
Saturday, March 14
UMBC-Mass.-Lowell-winner vs. Vermont-NJIT-winner, 11 a.m.
Atlantic 10 Conference
At PPG Paints Arena
Pittsburgh, Pa.
First Round
Wednesday, March 11
La Salle vs. St. Bonaventure, 11:30 a.m.
Richmond vs. Loyola Chicago, 2 p.m.
Second Round
Thursday, March 12
Fordham vs. George Washington, 11:30 a.m.
George Mason vs. La Salle-St. Bonaventure-winner, 2 p.m.
Duquesne vs. Rhode Island, 5 p.m.
Davidson vs. Richmond-Loyola Chicago-winner, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
Saint Louis vs. Fordham-George Washington-winner, 11:30 a.m.
Dayton vs. TBD, 2 p.m.
VCU vs. Duquesne-Rhode Island-winner, 5 p.m.
Saint Joseph’s vs. TBD, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 1 p.m.
TBD vs. TBD, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 1 p.m.
Atlantic Coast Conference
At Spectrum Center
Charlotte, N.C.
First Round
Tuesday, March 10
Stanford vs. Pittsburgh, 2 p.m.
SMU vs. Syracuse, 4:30 p.m.
Virginia Tech vs. Wake Forest, 7 p.m.
Second Round
Wednesday, March 11
NC State vs. Stanford-Pittsburgh-winner, Noon
Louisville vs. SMU-Syracuse-winner, 2:30 p.m.
Florida St. vs. California, 7 p.m.
Clemson vs. Virginia Tech-Wake Forest-winner, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Virginia vs. TBD, Noon
Miami vs. TBD, 2:30 p.m.
Duke vs. Florida St.-California-winner, 7 p.m.
North Carolina vs. TBD, 9:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. TBD, 7 p.m.
TBD vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 8:30 p.m.
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Bellarmine Knights 82, Jacksonville 79
Florida Gulf Coast 69, North Alabama 58
Stetson 92, E. Kentucky 76
West Georgia Wolves 93, North Florida 85
Quarterfinals
Friday, March 6
Cent. Arkansas 86, Bellarmine Knights 73
Florida Gulf Coast 77, Lipscomb 53
Austin Peay 69, Stetson 60
Queens University Royals 71, West Georgia Wolves 63
Semifinals
Saturday, March 7
Cent. Arkansas 73, Florida Gulf Coast 63
Queens University Royals 90, Austin Peay 83
Championship
Sunday, March 8
Cent. Arkansas vs. Queens University Royals, 2 p.m.
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Tuesday, March 10
Arizona St. vs. Baylor, 12:30 p.m.
Cincinnati vs. Utah, 3 p.m.
BYU vs. Kansas St., 7 p.m.
Colorado vs. Oklahoma St., 9:30 p.m.
Second Round
Wednesday, March 11
Iowa St. vs. Arizona St.-Baylor-winner, 12:30 p.m.
UCF vs. Cincinnati-Utah-winner, 3 p.m.
West Virginia vs. BYU-Kansas St.-winner, 7 p.m.
TCU vs. Colorado-Oklahoma St.-winner, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Texas Tech vs. TBD, 12:30 p.m.
Arizona vs. TBD, 3 p.m.
Houston vs. TBD, 7 p.m.
Kansas vs. TBD, 9:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. TBD, 7 p.m.
TBD vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 6 p.m.
Big East Conference
At Madison Square Garden
New York, N.Y.
First Round
Wednesday, March 11
Butler vs. Providence, 4 p.m.
Marquette vs. Xavier, 6:30 p.m.
DePaul vs. Georgetown, 9 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
St. John’s vs. Butler-Providence-winner, Noon
Seton Hall vs. Creighton, 2:30 p.m.
UConn vs. Marquette-Xavier-winner, 7 p.m.
Villanova vs. DePaul-Georgetown-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. Seton Hall-Creighton-winner, 5:30 p.m.
TBD vs. TBD, 8 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 6:30 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Idaho St. 73, N. Arizona 65
Idaho 68, Sacramento St. 45
Quarterfinals
Sunday, March 8
Portland St. vs. Idaho St., 7:30 p.m.
Montana St. vs. Idaho, 10 p.m.
Monday, March 9
Montana vs. N. Colorado, 7:30 p.m.
E. Washington vs. Weber St., 10 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
Portland St.-Idaho St.-winner vs. Montana-N. Colorado-winner, 9 p.m.
Montana St.-Idaho-winner vs. E. Washington-Weber St.-winner, 11:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 11:30 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
Gardner-Webb 65, SC-Upstate 64
Quarterfinals
Friday, March 6
High Point 81, Gardner-Webb 59
Winthrop 86, Charleston Southern 81
UNC-Asheville 85, Longwood 82
Presbyterian 91, Radford 85
Semifinals
Saturday, March 7
High Point 75, UNC-Asheville 71
Winthrop 73, Presbyterian 71
Championship
Sunday, March 8
High Point vs. Winthrop, Noon
Big West Conference
At Lee’s Family Forum
Henderson, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
UC San Diego Tritons vs. Cal Poly, 9 p.m.
UC Davis vs. UC Santa Barbara, 11:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
CS Northridge vs. UC San Diego Tritons-Cal Poly-winner, 9 p.m.
Cal St.-Fullerton vs. UC Davis-UC Santa Barbara-winner, 11:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
UC Irvine vs. TBD, 9 p.m.
Hawaii vs. TBD, 11:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 10 p.m.
Coastal Athletic Conference
At CareFirst Arena
Washington, D.C.
First Round
Friday, March 6
Northeastern 88, NC A&T 72
Second Round
Saturday, March 7
Campbell 96, Stony Brook 89
Drexel 84, Northeastern 77
Towson 74, Hampton 68
William & Mary 72, Elon 62
Quarterfinals
Sunday, March 8
UNC-Wilmington vs. Campbell, Noon
Monmouth (NJ) vs. Drexel, 2:30 p.m.
Coll. of Charleston vs. Towson, 6 p.m.
Hofstra vs. William & Mary, 8:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
UNC-Wilmington-Campbell-winner vs. Monmouth (NJ)-Drexel-winner, 6 p.m.
Coll. of Charleston-Towson-winner vs. Hofstra-William & Mary-winner, 8:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 7 p.m.
Conference USA Conference
At Von Braun Center
Huntsville, Ala.
First Round
Tuesday, March 10
FIU vs. Missouri St., 6:30 p.m.
Jacksonville St. vs. New Mexico St., 9 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Liberty vs. FIU-Missouri St.-winner, 6:30 p.m.
Sam Houston St. vs. Jacksonville St.-New Mexico St.-winner, 9 p.m.
Thursday, March 12
Louisiana Tech vs. Middle Tennessee, 6:30 p.m.
W. Kentucky vs. Kennesaw St., 9 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. Louisiana Tech-Middle Tennessee-winner, 12:30 p.m.
TBD vs. W. Kentucky-Kennesaw St.-winner, 3 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 8:30 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93
Second Round
Tuesday, March 3
Green Bay 64, Fort Wayne 56
Wednesday, March 4
Robert Morris 68, Youngstown St. 53
Detroit 84, Milwaukee 63
Wright St. 90, Cleveland St. 61
N. Kentucky 85, Oakland 84
Quarterfinals
Sunday, March 8
Green Bay vs. N. Kentucky, 3:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Wright St. vs. Green Bay-N. Kentucky-winner, 7 p.m.
Robert Morris vs. Detroit, 9:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
TBD vs. Robert Morris-Detroit-winner, 7 p.m.
Ivy League Conference
At Newman Arena
Ithaca, N.Y.
Semifinals
Saturday, March 14
Yale vs. Cornell, 11 a.m.
Harvard vs. Penn, 2 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Yale-Cornell-winner vs. Harvard-Penn-winner, Noon
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Sacred Heart 91, Iona 80
Fairfield 71, Manhattan 60
Quarterfinals
Friday, March 6
Merrimack Warriors 70, Sacred Heart 48
Fairfield 74, St. Peter’s 55
Saturday, March 7
Marist 77, Quinnipiac 75
Siena 63, Mount St. Mary’s 58
Semifinals
Sunday, March 8
Merrimack Warriors vs. Marist, 6 p.m.
Siena vs. Fairfield, 8:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Merrimack Warriors-Marist-winner vs. Siena-Fairfield-winner, 9 p.m.
Mid-American Conference
At Rocket Arena
Cleveland, Ohio
First Round
Thursday, March 12
Miami (Ohio) vs. UMass, 11 a.m.
Toledo vs. Bowling Green, 1:30 p.m.
Akron vs. Buffalo, 4 p.m.
Kent St. vs. Ohio, 6:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Miami (Ohio)-UMass-winner vs. Toledo-Bowling Green-winner, 5 p.m.
Akron-Buffalo-winner vs. Kent St.-Ohio-winner, 7:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 8 p.m.
Mid-Eastern Athletic Conference
At Norfolk Scope Arena
Norfolk, Va.
First Round
Wednesday, March 11
Morgan St. vs. Delaware St., 6 p.m.
Thursday, March 12
Norfolk St. vs. SC State, 6 p.m.
NC Central vs. Md.-Eastern Shore, 8:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Howard vs. Norfolk St.-SC State-winner, 6 p.m.
Morgan St.-Delaware St.-winner vs. NC Central-Md.-Eastern Shore-winner, 8:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 1 p.m.
Missouri Valley Conference
At Enterprise Center
St. Louis, Mo.
First Round
Thursday, March 5
Drake 67, S. Illinois 63
Valparaiso 63, Indiana St. 62
N. Iowa 68, Evanvilee 59
Quarterfinals
Friday, March 6
Drake 100, Belmont 79
UIC 92, Murray St. 79
Bradley 90, Valparaiso 84
N. Iowa 74, Illinois St. 52
Semifinals
Saturday, March 7
UIC 72, Drake 51
N. Iowa 73, Bradley 69
Championship
Sunday, March 8
UIC vs. N. Iowa, Noon
Mountain West Conference
At Thomas & Mack Center
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
UNLV vs. Wyoming, 3 p.m.
Nevada vs. Air Force, 5:30 p.m.
Colorado St. vs. Fresno St., 9 p.m.
Boise St. vs. San Jose St., 11:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Utah St. vs. UNLV-Wyoming-winner, 3 p.m.
Grand Canyon vs. Nevada-Air Force-winner, 5:30 p.m.
San Diego St. vs. Colorado St.-Fresno St.-winner, 9 p.m.
New Mexico vs. Boise St.-San Jose St.-winner, 11:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. TBD, 9:30 p.m.
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 12 a.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 6 p.m.
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Stonehill Skyhawks 81, Le Moyne Dolphins 71
LIU Sharks 79, Chicago St. 75
Mercyhurst Lakers 70, Fairleigh Dickinson 61
Wagner 70, CCSU 60
Semifinals
Saturday, March 7
Mercyhurst Lakers 56, Stonehill Skyhawks 51
LIU Sharks 64, Wagner 56
Championship
Tuesday, March 10
LIU Sharks vs. Mercyhurst Lakers, 7 p.m.
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
E. Illinois 77, SIU-Edwardsville 71
Lindenwood Lions 72, UALR 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
UT Martin 66, E. Illinois 63
SE Missouri 68, Lindenwood Lions 66
Semifinals
Friday, March 6
Tennessee St. 68, UT Martin 55
Morehead St. 66, SE Missouri 61
Championship
Saturday, March 7
Tennessee St. 93, Morehead St. 67
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Holy Cross 82, Lafayette 77
Bucknell 65, Army 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Colgate 90, Loyola (Md.) 77
Lehigh 69, Holy Cross 66
Boston U. 75, American 73
Navy 74, Bucknell 69
Semifinals
Sunday, March 8
Lehigh vs. Colgate, Noon
Navy vs. Boston U., 2 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Navy-Boston U.-winner vs. Lehigh-Colgate-winner, 7 p.m.
Southeastern Conference
At Bridgestone Arena
Nashville, Tenn.
First Round
Wednesday, March 11
Kentucky vs. LSU, 12:30 p.m.
Auburn vs. Mississippi St., 3 p.m.
Texas vs. Mississippi, 7 p.m.
Oklahoma vs. South Carolina, 9:30 p.m.
Second Round
Thursday, March 12
Missouri vs. Kentucky-LSU-winner, 12:30 p.m.
Tennessee vs. Auburn-Mississippi St.-winner, 3 p.m.
Georgia vs. Texas-Mississippi-winner, 7 p.m.
Texas A&M vs. Oklahoma-South Carolina-winner, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 13
Florida vs. TBD, 1 p.m.
Vanderbilt vs. TBD, 3:30 p.m.
Alabama vs. TBD, 7 p.m.
Arkansas vs. TBD, 9:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 14
TBD vs. TBD, 1 p.m.
TBD vs. TBD, 3:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 1 p.m.
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Friday, March 6
The Citadel 88, Chattanooga 85
UNC-Greensboro 84, VMI 70
Quarterfinals
Saturday, March 7
ETSU 83, The Citadel 76
UNC-Greensboro 75, Wofford 72
Furman 86, Samford 81
W. Carolina 77, Mercer 73
Semifinals
Sunday, March 8
ETSU vs. W. Carolina, 4 p.m.
Furman vs. UNC-Greensboro, 6:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
ETSU-W. Carolina-winner vs. Furman-UNC-Greensboro-winner, 7 p.m.
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Sunday, March 8
New Orleans vs. Houston Christian Huskies, 6 p.m.
Nicholls vs. Northwestern St., 8:30 p.m.
Quarterfinals
Monday, March 9
Texas A&M-Corpus Christi Islanders vs. New Orleans-Houston Christian Huskies-winner, 6 p.m.
Texas Rio Grande Valley vs. Nicholls-Northwestern St.-winner, 8:30 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
Stephen F. Austin vs. TBD, 7 p.m.
McNeese St. vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 5 p.m.
Southwestern Athletic Conference
At Gateway Center Arena
College Park, Ga.
First Round
Monday, March 9
Alabama St. vs. Alcorn St., 2 p.m.
Grambling St. vs. MVSU, 8:30 p.m.
Second Round
Tuesday, March 10
Prairie View vs. Alabama St.-Alcorn St.-winner, 2 p.m.
Jackson St. vs. Grambling St.-MVSU-winner, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Bethune-Cookman vs. TBD, 2 p.m.
Florida A&M vs. TBD, 8:30 p.m.
Thursday, March 12
Texas Southern vs. Alabama A&M, 2 p.m.
Southern U. vs. Ark.-Pine Bluff, 8:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. Texas Southern-Alabama A&M-winner, 2 p.m.
TBD vs. Southern U.-Ark.-Pine Bluff-winner, 8:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 7:30 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Oral Roberts 84, UMKC 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
N. Dakota St. 76, Oral Roberts 65
St. Thomas Tommies 80, S. Dakota St. 67
Friday, March 6
Omaha 76, South Dakota 62
North Dakota 83, Denver 67
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St. 74, Omaha 50
North Dakota 67, St. Thomas Tommies 66
Championship
Sunday, March 8
N. Dakota St. vs. North Dakota, 9 p.m.
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75
Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80
Second Round
Wednesday, March 4
James Madison 87, Louisiana-Lafayette 72
Georgia Southern 88, Old Dominion 84
Third Round
Thursday, March 5
Southern Miss. 86, James Madison 80
Georgia Southern 80, Arkansas St. 77
Fourth Round
Friday, March 6
Southern Miss. 81, Texas St. 77
Georgia Southern 94, South Alabama 85
Quarterfinals
Saturday, March 7
Southern Miss. 86, Appalachian St. 73
Georgia Southern 96, Coastal Carolina 72
Semifinals
Sunday, March 8
Troy vs. Southern Miss., 6 p.m.
Marshall vs. Georgia Southern, 8:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Troy-Southern Miss.-winner vs. Marshall-Georgia Southern-winner, 7 p.m.
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Portland 77, Pepperdine 68
San Diego 66, Loyola Marymount 62
Second Round
Friday, March 6
Portland 74, Washington St. 68
Seattle 58, San Diego 56
Third Round
Saturday, March 7
San Francisco 82, Portland 65
Pacific 61, Seattle 58
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. vs. San Francisco, 8:30 p.m.
Santa Clara vs. Pacific, 11 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Gonzaga vs. Oregon St.-San Francisco-winner, 9 p.m.
Saint Mary’s (Cal.) vs. Santa Clara-Pacific-winner, 11:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 9 p.m.
Western Athletic Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
Abilene Christian vs. Tarleton State Texans, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 12
Texas-Arlington vs. S. Utah, 9 p.m.
Utah Tech Trailblazers vs. Abilene Christian-Tarleton State Texans-winner, 11:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Utah Valley St. vs. Texas-Arlington-S. Utah-winner, 9 p.m.
Cal Baptist vs. TBD, 11:30 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Semifinal winners, 12 a.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.