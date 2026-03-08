Live Radio
NCAA Conference Tournament Glances

The Associated Press

March 8, 2026, 1:45 AM

Times EST (through March 7)

Times EDT (March 8)

America East Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Saturday, March 7

UMBC 84, New Hampshire 69

Mass.-Lowell 81, Albany (NY) 76

Vermont 77, Bryant 57

NJIT 60, Maine 58

Semifinals

Tuesday, March 10

UMBC vs. Mass.-Lowell, 6 p.m.

Vermont vs. NJIT, 7 p.m.

Championship

Saturday, March 14

UMBC-Mass.-Lowell-winner vs. Vermont-NJIT-winner, 11 a.m.

Atlantic 10 Conference

At PPG Paints Arena

Pittsburgh, Pa.

First Round

Wednesday, March 11

La Salle vs. St. Bonaventure, 11:30 a.m.

Richmond vs. Loyola Chicago, 2 p.m.

Second Round

Thursday, March 12

Fordham vs. George Washington, 11:30 a.m.

George Mason vs. La Salle-St. Bonaventure-winner, 2 p.m.

Duquesne vs. Rhode Island, 5 p.m.

Davidson vs. Richmond-Loyola Chicago-winner, 7:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

Saint Louis vs. Fordham-George Washington-winner, 11:30 a.m.

Dayton vs. TBD, 2 p.m.

VCU vs. Duquesne-Rhode Island-winner, 5 p.m.

Saint Joseph’s vs. TBD, 7:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

TBD vs. TBD, 1 p.m.

TBD vs. TBD, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 1 p.m.

Atlantic Coast Conference

At Spectrum Center

Charlotte, N.C.

First Round

Tuesday, March 10

Stanford vs. Pittsburgh, 2 p.m.

SMU vs. Syracuse, 4:30 p.m.

Virginia Tech vs. Wake Forest, 7 p.m.

Second Round

Wednesday, March 11

NC State vs. Stanford-Pittsburgh-winner, Noon

Louisville vs. SMU-Syracuse-winner, 2:30 p.m.

Florida St. vs. California, 7 p.m.

Clemson vs. Virginia Tech-Wake Forest-winner, 9:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

Virginia vs. TBD, Noon

Miami vs. TBD, 2:30 p.m.

Duke vs. Florida St.-California-winner, 7 p.m.

North Carolina vs. TBD, 9:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. TBD, 7 p.m.

TBD vs. TBD, 9:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 8:30 p.m.

Atlantic Sun Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Wednesday, March 4

Bellarmine Knights 82, Jacksonville 79

Florida Gulf Coast 69, North Alabama 58

Stetson 92, E. Kentucky 76

West Georgia Wolves 93, North Florida 85

Quarterfinals

Friday, March 6

Cent. Arkansas 86, Bellarmine Knights 73

Florida Gulf Coast 77, Lipscomb 53

Austin Peay 69, Stetson 60

Queens University Royals 71, West Georgia Wolves 63

Semifinals

Saturday, March 7

Cent. Arkansas 73, Florida Gulf Coast 63

Queens University Royals 90, Austin Peay 83

Championship

Sunday, March 8

Cent. Arkansas vs. Queens University Royals, 2 p.m.

Big 12 Conference

At T-Mobile Center

Kansas City, Mo.

First Round

Tuesday, March 10

Arizona St. vs. Baylor, 12:30 p.m.

Cincinnati vs. Utah, 3 p.m.

BYU vs. Kansas St., 7 p.m.

Colorado vs. Oklahoma St., 9:30 p.m.

Second Round

Wednesday, March 11

Iowa St. vs. Arizona St.-Baylor-winner, 12:30 p.m.

UCF vs. Cincinnati-Utah-winner, 3 p.m.

West Virginia vs. BYU-Kansas St.-winner, 7 p.m.

TCU vs. Colorado-Oklahoma St.-winner, 9:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

Texas Tech vs. TBD, 12:30 p.m.

Arizona vs. TBD, 3 p.m.

Houston vs. TBD, 7 p.m.

Kansas vs. TBD, 9:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. TBD, 7 p.m.

TBD vs. TBD, 9:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 6 p.m.

Big East Conference

At Madison Square Garden

New York, N.Y.

First Round

Wednesday, March 11

Butler vs. Providence, 4 p.m.

Marquette vs. Xavier, 6:30 p.m.

DePaul vs. Georgetown, 9 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

St. John’s vs. Butler-Providence-winner, Noon

Seton Hall vs. Creighton, 2:30 p.m.

UConn vs. Marquette-Xavier-winner, 7 p.m.

Villanova vs. DePaul-Georgetown-winner, 9:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. Seton Hall-Creighton-winner, 5:30 p.m.

TBD vs. TBD, 8 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 6:30 p.m.

Big Sky Conference

At Idaho Central Arena

Boise, Idaho

First Round

Saturday, March 7

Idaho St. 73, N. Arizona 65

Idaho 68, Sacramento St. 45

Quarterfinals

Sunday, March 8

Portland St. vs. Idaho St., 7:30 p.m.

Montana St. vs. Idaho, 10 p.m.

Monday, March 9

Montana vs. N. Colorado, 7:30 p.m.

E. Washington vs. Weber St., 10 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

Portland St.-Idaho St.-winner vs. Montana-N. Colorado-winner, 9 p.m.

Montana St.-Idaho-winner vs. E. Washington-Weber St.-winner, 11:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 11:30 p.m.

Big South Conference

At Freedom Hall Civic Center

Johnson City, Tenn.

First Round

Wednesday, March 4

Gardner-Webb 65, SC-Upstate 64

Quarterfinals

Friday, March 6

High Point 81, Gardner-Webb 59

Winthrop 86, Charleston Southern 81

UNC-Asheville 85, Longwood 82

Presbyterian 91, Radford 85

Semifinals

Saturday, March 7

High Point 75, UNC-Asheville 71

Winthrop 73, Presbyterian 71

Championship

Sunday, March 8

High Point vs. Winthrop, Noon

Big West Conference

At Lee’s Family Forum

Henderson, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

UC San Diego Tritons vs. Cal Poly, 9 p.m.

UC Davis vs. UC Santa Barbara, 11:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

CS Northridge vs. UC San Diego Tritons-Cal Poly-winner, 9 p.m.

Cal St.-Fullerton vs. UC Davis-UC Santa Barbara-winner, 11:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

UC Irvine vs. TBD, 9 p.m.

Hawaii vs. TBD, 11:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 10 p.m.

Coastal Athletic Conference

At CareFirst Arena

Washington, D.C.

First Round

Friday, March 6

Northeastern 88, NC A&T 72

Second Round

Saturday, March 7

Campbell 96, Stony Brook 89

Drexel 84, Northeastern 77

Towson 74, Hampton 68

William & Mary 72, Elon 62

Quarterfinals

Sunday, March 8

UNC-Wilmington vs. Campbell, Noon

Monmouth (NJ) vs. Drexel, 2:30 p.m.

Coll. of Charleston vs. Towson, 6 p.m.

Hofstra vs. William & Mary, 8:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

UNC-Wilmington-Campbell-winner vs. Monmouth (NJ)-Drexel-winner, 6 p.m.

Coll. of Charleston-Towson-winner vs. Hofstra-William & Mary-winner, 8:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 7 p.m.

Conference USA Conference

At Von Braun Center

Huntsville, Ala.

First Round

Tuesday, March 10

FIU vs. Missouri St., 6:30 p.m.

Jacksonville St. vs. New Mexico St., 9 p.m.

Quarterfinals

Wednesday, March 11

Liberty vs. FIU-Missouri St.-winner, 6:30 p.m.

Sam Houston St. vs. Jacksonville St.-New Mexico St.-winner, 9 p.m.

Thursday, March 12

Louisiana Tech vs. Middle Tennessee, 6:30 p.m.

W. Kentucky vs. Kennesaw St., 9 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. Louisiana Tech-Middle Tennessee-winner, 12:30 p.m.

TBD vs. W. Kentucky-Kennesaw St.-winner, 3 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 8:30 p.m.

Horizon League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Monday, March 2

Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93

Second Round

Tuesday, March 3

Green Bay 64, Fort Wayne 56

Wednesday, March 4

Robert Morris 68, Youngstown St. 53

Detroit 84, Milwaukee 63

Wright St. 90, Cleveland St. 61

N. Kentucky 85, Oakland 84

Quarterfinals

Sunday, March 8

Green Bay vs. N. Kentucky, 3:30 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Wright St. vs. Green Bay-N. Kentucky-winner, 7 p.m.

Robert Morris vs. Detroit, 9:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

TBD vs. Robert Morris-Detroit-winner, 7 p.m.

Ivy League Conference

At Newman Arena

Ithaca, N.Y.

Semifinals

Saturday, March 14

Yale vs. Cornell, 11 a.m.

Harvard vs. Penn, 2 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Yale-Cornell-winner vs. Harvard-Penn-winner, Noon

Metro Atlantic Athletic Conference

At Jim Whelan Boardwalk Hall

Atlantic City, N.J.

First Round

Thursday, March 5

Sacred Heart 91, Iona 80

Fairfield 71, Manhattan 60

Quarterfinals

Friday, March 6

Merrimack Warriors 70, Sacred Heart 48

Fairfield 74, St. Peter’s 55

Saturday, March 7

Marist 77, Quinnipiac 75

Siena 63, Mount St. Mary’s 58

Semifinals

Sunday, March 8

Merrimack Warriors vs. Marist, 6 p.m.

Siena vs. Fairfield, 8:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Merrimack Warriors-Marist-winner vs. Siena-Fairfield-winner, 9 p.m.

Mid-American Conference

At Rocket Arena

Cleveland, Ohio

First Round

Thursday, March 12

Miami (Ohio) vs. UMass, 11 a.m.

Toledo vs. Bowling Green, 1:30 p.m.

Akron vs. Buffalo, 4 p.m.

Kent St. vs. Ohio, 6:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Miami (Ohio)-UMass-winner vs. Toledo-Bowling Green-winner, 5 p.m.

Akron-Buffalo-winner vs. Kent St.-Ohio-winner, 7:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 8 p.m.

Mid-Eastern Athletic Conference

At Norfolk Scope Arena

Norfolk, Va.

First Round

Wednesday, March 11

Morgan St. vs. Delaware St., 6 p.m.

Thursday, March 12

Norfolk St. vs. SC State, 6 p.m.

NC Central vs. Md.-Eastern Shore, 8:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Howard vs. Norfolk St.-SC State-winner, 6 p.m.

Morgan St.-Delaware St.-winner vs. NC Central-Md.-Eastern Shore-winner, 8:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 1 p.m.

Missouri Valley Conference

At Enterprise Center

St. Louis, Mo.

First Round

Thursday, March 5

Drake 67, S. Illinois 63

Valparaiso 63, Indiana St. 62

N. Iowa 68, Evanvilee 59

Quarterfinals

Friday, March 6

Drake 100, Belmont 79

UIC 92, Murray St. 79

Bradley 90, Valparaiso 84

N. Iowa 74, Illinois St. 52

Semifinals

Saturday, March 7

UIC 72, Drake 51

N. Iowa 73, Bradley 69

Championship

Sunday, March 8

UIC vs. N. Iowa, Noon

Mountain West Conference

At Thomas & Mack Center

Las Vegas, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

UNLV vs. Wyoming, 3 p.m.

Nevada vs. Air Force, 5:30 p.m.

Colorado St. vs. Fresno St., 9 p.m.

Boise St. vs. San Jose St., 11:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

Utah St. vs. UNLV-Wyoming-winner, 3 p.m.

Grand Canyon vs. Nevada-Air Force-winner, 5:30 p.m.

San Diego St. vs. Colorado St.-Fresno St.-winner, 9 p.m.

New Mexico vs. Boise St.-San Jose St.-winner, 11:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. TBD, 9:30 p.m.

Saturday, March 14

TBD vs. TBD, 12 a.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 6 p.m.

Northeast Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Wednesday, March 4

Stonehill Skyhawks 81, Le Moyne Dolphins 71

LIU Sharks 79, Chicago St. 75

Mercyhurst Lakers 70, Fairleigh Dickinson 61

Wagner 70, CCSU 60

Semifinals

Saturday, March 7

Mercyhurst Lakers 56, Stonehill Skyhawks 51

LIU Sharks 64, Wagner 56

Championship

Tuesday, March 10

LIU Sharks vs. Mercyhurst Lakers, 7 p.m.

Ohio Valley Conference

At Ford Center

Evansville, Ind.

First Round

Wednesday, March 4

E. Illinois 77, SIU-Edwardsville 71

Lindenwood Lions 72, UALR 62

Quarterfinals

Thursday, March 5

UT Martin 66, E. Illinois 63

SE Missouri 68, Lindenwood Lions 66

Semifinals

Friday, March 6

Tennessee St. 68, UT Martin 55

Morehead St. 66, SE Missouri 61

Championship

Saturday, March 7

Tennessee St. 93, Morehead St. 67

Patriot League Conference

At Higher-Seeded Schools

First Round

Tuesday, March 3

Holy Cross 82, Lafayette 77

Bucknell 65, Army 55

Quarterfinals

Thursday, March 5

Colgate 90, Loyola (Md.) 77

Lehigh 69, Holy Cross 66

Boston U. 75, American 73

Navy 74, Bucknell 69

Semifinals

Sunday, March 8

Lehigh vs. Colgate, Noon

Navy vs. Boston U., 2 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Navy-Boston U.-winner vs. Lehigh-Colgate-winner, 7 p.m.

Southeastern Conference

At Bridgestone Arena

Nashville, Tenn.

First Round

Wednesday, March 11

Kentucky vs. LSU, 12:30 p.m.

Auburn vs. Mississippi St., 3 p.m.

Texas vs. Mississippi, 7 p.m.

Oklahoma vs. South Carolina, 9:30 p.m.

Second Round

Thursday, March 12

Missouri vs. Kentucky-LSU-winner, 12:30 p.m.

Tennessee vs. Auburn-Mississippi St.-winner, 3 p.m.

Georgia vs. Texas-Mississippi-winner, 7 p.m.

Texas A&M vs. Oklahoma-South Carolina-winner, 9:30 p.m.

Quarterfinals

Friday, March 13

Florida vs. TBD, 1 p.m.

Vanderbilt vs. TBD, 3:30 p.m.

Alabama vs. TBD, 7 p.m.

Arkansas vs. TBD, 9:30 p.m.

Semifinals

Saturday, March 14

TBD vs. TBD, 1 p.m.

TBD vs. TBD, 3:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 1 p.m.

Southern Conference

At Harrah’s Cherokee Center Asheville

Asheville, N.C.

First Round

Friday, March 6

The Citadel 88, Chattanooga 85

UNC-Greensboro 84, VMI 70

Quarterfinals

Saturday, March 7

ETSU 83, The Citadel 76

UNC-Greensboro 75, Wofford 72

Furman 86, Samford 81

W. Carolina 77, Mercer 73

Semifinals

Sunday, March 8

ETSU vs. W. Carolina, 4 p.m.

Furman vs. UNC-Greensboro, 6:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

ETSU-W. Carolina-winner vs. Furman-UNC-Greensboro-winner, 7 p.m.

Southland Conference

At Townsley Law Arena

Lake Charles, La.

First Round

Sunday, March 8

New Orleans vs. Houston Christian Huskies, 6 p.m.

Nicholls vs. Northwestern St., 8:30 p.m.

Quarterfinals

Monday, March 9

Texas A&M-Corpus Christi Islanders vs. New Orleans-Houston Christian Huskies-winner, 6 p.m.

Texas Rio Grande Valley vs. Nicholls-Northwestern St.-winner, 8:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, March 10

Stephen F. Austin vs. TBD, 7 p.m.

McNeese St. vs. TBD, 9:30 p.m.

Championship

Wednesday, March 11

Semifinal winners, 5 p.m.

Southwestern Athletic Conference

At Gateway Center Arena

College Park, Ga.

First Round

Monday, March 9

Alabama St. vs. Alcorn St., 2 p.m.

Grambling St. vs. MVSU, 8:30 p.m.

Second Round

Tuesday, March 10

Prairie View vs. Alabama St.-Alcorn St.-winner, 2 p.m.

Jackson St. vs. Grambling St.-MVSU-winner, 8:30 p.m.

Quarterfinals

Wednesday, March 11

Bethune-Cookman vs. TBD, 2 p.m.

Florida A&M vs. TBD, 8:30 p.m.

Thursday, March 12

Texas Southern vs. Alabama A&M, 2 p.m.

Southern U. vs. Ark.-Pine Bluff, 8:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

TBD vs. Texas Southern-Alabama A&M-winner, 2 p.m.

TBD vs. Southern U.-Ark.-Pine Bluff-winner, 8:30 p.m.

Championship

Saturday, March 14

Semifinal winners, 7:30 p.m.

Summit League Conference

At Denny Sanford Premier Center

Sioux Falls, S.D.

First Round

Wednesday, March 4

Oral Roberts 84, UMKC 62

Quarterfinals

Thursday, March 5

N. Dakota St. 76, Oral Roberts 65

St. Thomas Tommies 80, S. Dakota St. 67

Friday, March 6

Omaha 76, South Dakota 62

North Dakota 83, Denver 67

Semifinals

Saturday, March 7

N. Dakota St. 74, Omaha 50

North Dakota 67, St. Thomas Tommies 66

Championship

Sunday, March 8

N. Dakota St. vs. North Dakota, 9 p.m.

Sun Belt Conference

At Pensacola Bay Center

Pensacola, Fla.

First Round

Tuesday, March 3

Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75

Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80

Second Round

Wednesday, March 4

James Madison 87, Louisiana-Lafayette 72

Georgia Southern 88, Old Dominion 84

Third Round

Thursday, March 5

Southern Miss. 86, James Madison 80

Georgia Southern 80, Arkansas St. 77

Fourth Round

Friday, March 6

Southern Miss. 81, Texas St. 77

Georgia Southern 94, South Alabama 85

Quarterfinals

Saturday, March 7

Southern Miss. 86, Appalachian St. 73

Georgia Southern 96, Coastal Carolina 72

Semifinals

Sunday, March 8

Troy vs. Southern Miss., 6 p.m.

Marshall vs. Georgia Southern, 8:30 p.m.

Championship

Monday, March 9

Troy-Southern Miss.-winner vs. Marshall-Georgia Southern-winner, 7 p.m.

West Coast Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Thursday, March 5

Portland 77, Pepperdine 68

San Diego 66, Loyola Marymount 62

Second Round

Friday, March 6

Portland 74, Washington St. 68

Seattle 58, San Diego 56

Third Round

Saturday, March 7

San Francisco 82, Portland 65

Pacific 61, Seattle 58

Quarterfinals

Sunday, March 8

Oregon St. vs. San Francisco, 8:30 p.m.

Santa Clara vs. Pacific, 11 p.m.

Semifinals

Monday, March 9

Gonzaga vs. Oregon St.-San Francisco-winner, 9 p.m.

Saint Mary’s (Cal.) vs. Santa Clara-Pacific-winner, 11:30 p.m.

Championship

Tuesday, March 10

Semifinal winners, 9 p.m.

Western Athletic Conference

At Orleans Arena

Las Vegas, Nev.

First Round

Wednesday, March 11

Abilene Christian vs. Tarleton State Texans, 8:30 p.m.

Quarterfinals

Thursday, March 12

Texas-Arlington vs. S. Utah, 9 p.m.

Utah Tech Trailblazers vs. Abilene Christian-Tarleton State Texans-winner, 11:30 p.m.

Semifinals

Friday, March 13

Utah Valley St. vs. Texas-Arlington-S. Utah-winner, 9 p.m.

Cal Baptist vs. TBD, 11:30 p.m.

Championship

Sunday, March 15

Semifinal winners, 12 a.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

