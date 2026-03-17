NCAA Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
UMBC 84, New Hampshire 69
Mass.-Lowell 81, Albany (NY) 76
Vermont 77, Bryant 57
NJIT 60, Maine 58
Semifinals
Tuesday, March 10
UMBC 91, Mass.-Lowell 69
Vermont 63, NJIT 54
Championship
Saturday, March 14
UMBC 74, Vermont 59
American Conference
At Legacy Arena at BJCC
Birmingham, Ala.
First Round
Wednesday, March 11
Tulane 81, Memphis 69
FAU 63, Temple 59
Second Round
Thursday, March 12
Charlotte 74, Tulane 60
North Texas 74, FAU 70
Quarterfinals
Friday, March 13
Charlotte 83, UAB 78
Tulsa 90, North Texas 84
Semifinals
Saturday, March 14
South Florida 86, Charlotte 64
Wichita St. 81, Tulsa 68
Championship
Sunday, March 15
South Florida 70, Wichita St. 55
Atlantic 10 Conference
At PPG Paints Arena
Pittsburgh, Pa.
First Round
Wednesday, March 11
St. Bonaventure 99, La Salle 80
Loyola Chicago 75, Richmond 67
Second Round
Thursday, March 12
George Washington 66, Fordham 62
St. Bonaventure 63, George Mason 57
Duquesne 67, Rhode Island 61
Davidson 64, Loyola Chicago 59
Quarterfinals
Friday, March 13
Saint Louis 88, George Washington 81
Dayton 68, St. Bonaventure 63
VCU 71, Duquesne 66
Saint Joseph’s 70, Davidson 58
Semifinals
Saturday, March 14
Dayton 70, Saint Louis 69
VCU 77, Saint Joseph’s 64
Championship
Sunday, March 15
VCU 70, Dayton 62
Atlantic Coast Conference
At Spectrum Center
Charlotte, N.C.
First Round
Tuesday, March 10
Pittsburgh 64, Stanford 63
SMU 86, Syracuse 69
Wake Forest 95, Virginia Tech 89
Second Round
Wednesday, March 11
NC State 98, Pittsburgh 88
Louisville 62, SMU 58
Florida St. 95, California 89
Clemson 71, Wake Forest 62
Quarterfinals
Thursday, March 12
Virginia 81, NC State 74
Miami 78, Louisville 73
Duke 80, Florida St. 79
Clemson 80, North Carolina 79
Semifinals
Friday, March 13
Virginia 84, Miami 62
Duke 73, Clemson 61
Championship
Saturday, March 14
Duke 74, Virginia 70
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Bellarmine Knights 82, Jacksonville 79
Florida Gulf Coast 69, North Alabama 58
Stetson 92, E. Kentucky 76
West Georgia Wolves 93, North Florida 85
Quarterfinals
Friday, March 6
Cent. Arkansas 86, Bellarmine Knights 73
Florida Gulf Coast 77, Lipscomb 53
Austin Peay 69, Stetson 60
Queens University Royals 71, West Georgia Wolves 63
Semifinals
Saturday, March 7
Cent. Arkansas 73, Florida Gulf Coast 63
Queens University Royals 90, Austin Peay 83
Championship
Sunday, March 8
Queens University Royals 98, Cent. Arkansas 93
Big 12 Conference
At T-Mobile Center
Kansas City, Mo.
First Round
Tuesday, March 10
Arizona St. 83, Baylor 79
Cincinnati 73, Utah 66
BYU 105, Kansas St. 91
Oklahoma St. 92, Colorado 83
Second Round
Wednesday, March 11
Iowa St. 91, Arizona St. 42
UCF 66, Cincinnati 65
BYU 68, West Virginia 48
TCU 95, Oklahoma St. 88
Quarterfinals
Thursday, March 12
Iowa St. 75, Texas Tech 53
Arizona 81, UCF 59
Houston 73, BYU 66
Kansas 78, TCU 73
Semifinals
Friday, March 13
Arizona 82, Iowa St. 80
Houston 69, Kansas 47
Championship
Saturday, March 14
Arizona 79, Houston 74
Big East Conference
At Madison Square Garden
New York, N.Y.
First Round
Wednesday, March 11
Providence 91, Butler 81
Xavier 89, Marquette 87
Georgetown 63, DePaul 56
Quarterfinals
Thursday, March 12
St. John’s 85, Providence 72
Seton Hall 72, Creighton 61
UConn 93, Xavier 68
Georgetown 78, Villanova 64
Semifinals
Friday, March 13
St. John’s 78, Seton Hall 68
UConn 67, Georgetown 51
Championship
Saturday, March 14
St. John’s 72, UConn 52
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Idaho St. 73, N. Arizona 65
Idaho 68, Sacramento St. 45
Quarterfinals
Sunday, March 8
Portland St. 85, Idaho St. 78
Idaho 78, Montana St. 74
Monday, March 9
Montana 95, N. Colorado 89
E. Washington 84, Weber St. 79
Semifinals
Tuesday, March 10
Montana 75, Portland St. 72
Idaho 81, E. Washington 68
Championship
Wednesday, March 11
Idaho 77, Montana 66
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
Gardner-Webb 65, SC-Upstate 64
Quarterfinals
Friday, March 6
High Point 81, Gardner-Webb 59
Winthrop 86, Charleston Southern 81
UNC-Asheville 85, Longwood 82
Presbyterian 91, Radford 85
Semifinals
Saturday, March 7
High Point 75, UNC-Asheville 71
Winthrop 73, Presbyterian 71
Championship
Sunday, March 8
High Point 91, Winthrop 76
Big Ten Conference
At United Center
Chicago, Ill.
First Round
Tuesday, March 10
Maryland 70, Oregon 60
Northwestern 76, Penn St. 66
Second Round
Wednesday, March 11
Iowa 75, Maryland 64
Washington 83, Southern Cal 79
Northwestern 74, Indiana 61
Rutgers 72, Minnesota 67
Third Round
Thursday, March 12
Ohio St. 72, Iowa 69
Wisconsin 85, Washington 82
Purdue 81, Northwestern 68
UCLA 72, Rutgers 59
Quarterfinals
Friday, March 13
Michigan 71, Ohio St. 67
Wisconsin 91, Illinois 88
Purdue 74, Nebraska 58
UCLA 88, Michigan St. 84
Semifinals
Saturday, March 14
Michigan 68, Wisconsin 65
Purdue 73, UCLA 66
Championship
Sunday, March 15
Purdue 80, Michigan 72
Big West Conference
At Lee’s Family Forum
Henderson, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
UC San Diego Tritons 72, Cal Poly 69
UC Davis 79, UC Santa Barbara 73
Quarterfinals
Thursday, March 12
CS Northridge 80, UC San Diego Tritons 70
Cal St.-Fullerton 82, UC Davis 70
Semifinals
Friday, March 13
UC Irvine 93, CS Northridge 78
Hawaii 78, Cal St.-Fullerton 63
Championship
Saturday, March 14
Hawaii 71, UC Irvine 64
Coastal Athletic Conference
At CareFirst Arena
Washington, D.C.
First Round
Friday, March 6
Northeastern 88, NC A&T 72
Second Round
Saturday, March 7
Campbell 96, Stony Brook 89
Drexel 84, Northeastern 77
Towson 74, Hampton 68
William & Mary 72, Elon 62
Quarterfinals
Sunday, March 8
Campbell 85, UNC-Wilmington 70
Monmouth (NJ) 65, Drexel 57
Towson 81, Coll. of Charleston 56
Hofstra 92, William & Mary 61
Semifinals
Monday, March 9
Monmouth (NJ) 74, Campbell 64
Hofstra 68, Towson 65
Championship
Tuesday, March 10
Hofstra 75, Monmouth (NJ) 69
Conference USA Conference
At Von Braun Center
Huntsville, Ala.
First Round
Tuesday, March 10
Missouri St. 75, FIU 72
New Mexico St. 68, Jacksonville St. 63
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Missouri St. 77, Liberty 69
Sam Houston St. 69, New Mexico St. 61
Thursday, March 12
Louisiana Tech 80, Middle Tennessee 69
Kennesaw St. 96, W. Kentucky 87
Semifinals
Friday, March 13
Louisiana Tech 69, Missouri St. 66
Kennesaw St. 79, Sam Houston St. 73
Championship
Saturday, March 14
Kennesaw St. 71, Louisiana Tech 60
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93
Second Round
Tuesday, March 3
Green Bay 64, Fort Wayne 56
Wednesday, March 4
Robert Morris 68, Youngstown St. 53
Detroit 84, Milwaukee 63
Wright St. 90, Cleveland St. 61
N. Kentucky 85, Oakland 84
Quarterfinals
Sunday, March 8
N. Kentucky 96, Green Bay 76
Semifinals
Monday, March 9
Wright St. 103, N. Kentucky 90
Detroit 70, Robert Morris 64
Championship
Tuesday, March 10
Wright St. 66, Detroit 63
Ivy League Conference
At Newman Arena
Ithaca, N.Y.
Semifinals
Saturday, March 14
Yale 88, Cornell 76
Penn 62, Harvard 60
Championship
Sunday, March 15
Penn 88, Yale 84
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Sacred Heart 91, Iona 80
Fairfield 71, Manhattan 60
Quarterfinals
Friday, March 6
Merrimack Warriors 70, Sacred Heart 48
Fairfield 74, St. Peter’s 55
Saturday, March 7
Marist 77, Quinnipiac 75
Siena 63, Mount St. Mary’s 58
Semifinals
Sunday, March 8
Merrimack Warriors 58, Marist 57
Siena 76, Fairfield 61
Championship
Tuesday, March 10
Siena 64, Merrimack Warriors 54
Mid-American Conference
At Rocket Arena
Cleveland, Ohio
First Round
Thursday, March 12
UMass 87, Miami (Ohio) 83
Toledo 77, Bowling Green 76
Akron 73, Buffalo 70
Kent St. 86, Ohio 75
Semifinals
Friday, March 13
Toledo 77, UMass 67
Akron 75, Kent St. 68
Championship
Saturday, March 14
Akron 79, Toledo 76
Mid-Eastern Athletic Conference
At Norfolk Scope Arena
Norfolk, Va.
First Round
Wednesday, March 11
Delaware St. 75, Morgan St. 70
Thursday, March 12
SC State 88, Norfolk St. 82
NC Central 83, Md.-Eastern Shore 76
Semifinals
Friday, March 13
Howard 78, SC State 61
NC Central 59, Delaware St. 53
Championship
Saturday, March 14
Howard 70, NC Central 63
Missouri Valley Conference
At Enterprise Center
St. Louis, Mo.
First Round
Thursday, March 5
Drake 67, S. Illinois 63
Valparaiso 63, Indiana St. 62
N. Iowa 68, Evanvilee 59
Quarterfinals
Friday, March 6
Drake 100, Belmont 79
UIC 92, Murray St. 79
Bradley 90, Valparaiso 84
N. Iowa 74, Illinois St. 52
Semifinals
Saturday, March 7
UIC 72, Drake 51
N. Iowa 73, Bradley 69
Championship
Sunday, March 8
N. Iowa 84, UIC 69
Mountain West Conference
At Thomas & Mack Center
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
UNLV 73, Wyoming 70
Nevada 80, Air Force 45
Colorado St. 67, Fresno St. 63
San Jose St. 84, Boise St. 74
Quarterfinals
Thursday, March 12
Utah St. 80, UNLV 60
Nevada 84, Grand Canyon 80
San Diego St. 71, Colorado St. 62
New Mexico 93, San Jose St. 77
Semifinals
Friday, March 13
Utah St. 79, Nevada 66
Saturday, March 14
San Diego St. 64, New Mexico 62
Championship
Saturday, March 14
Utah St. 73, San Diego St. 62
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Stonehill Skyhawks 81, Le Moyne Dolphins 71
LIU Sharks 79, Chicago St. 75
Mercyhurst Lakers 70, Fairleigh Dickinson 61
Wagner 70, CCSU 60
Semifinals
Saturday, March 7
Mercyhurst Lakers 56, Stonehill Skyhawks 51
LIU Sharks 64, Wagner 56
Championship
Tuesday, March 10
LIU Sharks 79, Mercyhurst Lakers 70
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
E. Illinois 77, SIU-Edwardsville 71
Lindenwood Lions 72, UALR 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
UT Martin 66, E. Illinois 63
SE Missouri 68, Lindenwood Lions 66
Semifinals
Friday, March 6
Tennessee St. 68, UT Martin 55
Morehead St. 66, SE Missouri 61
Championship
Saturday, March 7
Tennessee St. 93, Morehead St. 67
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Holy Cross 82, Lafayette 77
Bucknell 65, Army 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Colgate 90, Loyola (Md.) 77
Lehigh 69, Holy Cross 66
Boston U. 75, American 73
Navy 74, Bucknell 69
Semifinals
Sunday, March 8
Lehigh 76, Colgate 69
Boston U. 73, Navy 72
Championship
Wednesday, March 11
Lehigh 74, Boston U. 60
Southeastern Conference
At Bridgestone Arena
Nashville, Tenn.
First Round
Wednesday, March 11
Kentucky 87, LSU 82
Auburn 79, Mississippi St. 61
Mississippi 76, Texas 66
Oklahoma 86, South Carolina 74
Second Round
Thursday, March 12
Kentucky 78, Missouri 72
Tennessee 72, Auburn 62
Mississippi 76, Georgia 72
Oklahoma 83, Texas A&M 63
Quarterfinals
Friday, March 13
Florida 71, Kentucky 63
Vanderbilt 75, Tennessee 68
Mississippi 80, Alabama 79
Arkansas 82, Oklahoma 79
Semifinals
Saturday, March 14
Vanderbilt 91, Florida 74
Arkansas 93, Mississippi 90
Championship
Sunday, March 15
Arkansas 86, Vanderbilt 75
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Friday, March 6
The Citadel 88, Chattanooga 85
UNC-Greensboro 84, VMI 70
Quarterfinals
Saturday, March 7
ETSU 83, The Citadel 76
UNC-Greensboro 75, Wofford 72
Furman 86, Samford 81
W. Carolina 77, Mercer 73
Semifinals
Sunday, March 8
ETSU 69, W. Carolina 67
Furman 81, UNC-Greensboro 75
Championship
Monday, March 9
Furman 76, ETSU 61
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Sunday, March 8
New Orleans 73, Houston Christian Huskies 60
Nicholls 61, Northwestern St. 47
Quarterfinals
Monday, March 9
Texas A&M-Corpus Christi Islanders 74, New Orleans 61
Texas Rio Grande Valley 86, Nicholls 68
Semifinals
Tuesday, March 10
Stephen F. Austin 60, Texas A&M-Corpus Christi Islanders 58
McNeese St. 84, Texas Rio Grande Valley 80
Championship
Wednesday, March 11
McNeese St. 76, Stephen F. Austin 59
Southwestern Athletic Conference
At Gateway Center Arena
College Park, Ga.
First Round
Monday, March 9
Alcorn St. 77, Alabama St. 65
Grambling St. 77, MVSU 52
Second Round
Tuesday, March 10
Prairie View 65, Alcorn St. 56
Jackson St. 68, Grambling St. 65
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Prairie View 71, Bethune-Cookman 67
Florida A&M 70, Jackson St. 60
Thursday, March 12
Alabama A&M 85, Texas Southern 74
Southern U. 84, Ark.-Pine Bluff 81
Semifinals
Friday, March 13
Prairie View 74, Alabama A&M 55
Southern U. 73, Florida A&M 70
Championship
Saturday, March 14
Prairie View 72, Southern U. 66
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Oral Roberts 84, UMKC 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
N. Dakota St. 76, Oral Roberts 65
St. Thomas Tommies 80, S. Dakota St. 67
Friday, March 6
Omaha 76, South Dakota 62
North Dakota 83, Denver 67
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St. 74, Omaha 50
North Dakota 67, St. Thomas Tommies 66
Championship
Sunday, March 8
N. Dakota St. 70, North Dakota 62
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75
Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80
Second Round
Wednesday, March 4
James Madison 87, Louisiana-Lafayette 72
Georgia Southern 88, Old Dominion 84
Third Round
Thursday, March 5
Southern Miss. 86, James Madison 80
Georgia Southern 80, Arkansas St. 77
Fourth Round
Friday, March 6
Southern Miss. 81, Texas St. 77
Georgia Southern 94, South Alabama 85
Quarterfinals
Saturday, March 7
Southern Miss. 86, Appalachian St. 73
Georgia Southern 96, Coastal Carolina 72
Semifinals
Sunday, March 8
Troy 78, Southern Miss. 70
Georgia Southern 82, Marshall 78
Championship
Monday, March 9
Troy 77, Georgia Southern 61
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Portland 77, Pepperdine 68
San Diego 66, Loyola Marymount 62
Second Round
Friday, March 6
Portland 74, Washington St. 68
Seattle 58, San Diego 56
Third Round
Saturday, March 7
San Francisco 82, Portland 65
Pacific 61, Seattle 58
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. 78, San Francisco 77
Santa Clara 76, Pacific 68
Semifinals
Monday, March 9
Gonzaga 65, Oregon St. 56
Santa Clara 76, Saint Mary’s (Cal.) 71
Championship
Tuesday, March 10
Gonzaga 79, Santa Clara 68
Western Athletic Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Wednesday, March 11
Abilene Christian 84, Tarleton State Texans 78
Quarterfinals
Thursday, March 12
Texas-Arlington 69, S. Utah 63
Utah Tech Trailblazers 80, Abilene Christian 74
Semifinals
Friday, March 13
Utah Valley St. 67, Texas-Arlington 65
Cal Baptist 86, Utah Tech Trailblazers 72
Championship
Sunday, March 15
Cal Baptist 63, Utah Valley St. 61
