NASCAR Cup Series DuraMAX Texas Grand Prix Powered by RelaDyne Results

Sunday
At Circuit of the Americas
Austin, Texas.
Lap length: 3.41 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Tyler Reddick, Toyota, 95 laps, 61 points.
2. (13) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 95, 45.
3. (8) Christopher Bell, Toyota, 95, 34.
4. (9) Ty Gibbs, Toyota, 95, 48.
5. (6) Michael McDowell, Chevrolet, 95, 40.
6. (15) Kyle Larson, Chevrolet, 95, 31.
7. (5) Chase Elliott, Chevrolet, 95, 33.
8. (4) Ryan Blaney, Ford, 95, 33.
9. (7) AJ Allmendinger, Chevrolet, 95, 43.
10. (19) Denny Hamlin, Toyota, 95, 28.
11. (24) Bubba Wallace, Toyota, 95, 31.
12. (30) Kyle Busch, Chevrolet, 95, 25.
13. (10) William Byron, Chevrolet, 95, 26.
14. (25) Connor Zilisch, Chevrolet, 95, 23.
15. (20) Joey Logano, Ford, 95, 22.
16. (21) Ty Dillon, Chevrolet, 95, 21.
17. (31) John H. Nemechek, Toyota, 95, 20.
18. (29) Ryan Preece, Ford, 95, 19.
19. (33) Austin Dillon, Chevrolet, 95, 18.
20. (26) Brad Keselowski, Ford, 95, 17.
21. (17) Todd Gilliland, Ford, 95, 23.
22. (35) Noah Gragson, Ford, 95, 15.
23. (32) Riley Herbst, Toyota, 95, 14.
24. (14) Chris Buescher, Ford, 95, 20.
25. (23) Daniel Suárez, Chevrolet, 95, 20.
26. (22) Josh Berry, Ford, 95, 11.
27. (27) Jesse Love, Chevrolet, 95, 0.
28. (34) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 95, 9.
29. (18) Cole Custer, Chevrolet, 95, 11.
30. (37) Cody Ware, Chevrolet, 95, 7.
31. (12) Carson Hocevar, Chevrolet, 95, 8.
32. (28) Austin Cindric, Ford, 95, 5.
33. (11) Zane Smith, Ford, 95, 4.
34. (36) Erik Jones, Toyota, 93, 3.
35. (2) Ross Chastain, Chevrolet, 93, 13.
36. (16) Alex Bowman, Chevrolet, 89, 5.
37. (3) Chase Briscoe, Toyota, garage, 62, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 76.481 mph.
Time of Race: 2 hours, 58 minutes, 53 seconds.
Margin of Victory: 3.944 seconds.
Caution Flags: 3 for 10 laps.
Lead Changes: 14 among 9 drivers.
Lap Leaders: T.Reddick 0; C.Briscoe 1-8; R.Blaney 9-17; R.Chastain 18-21; S.Van Gisbergen 22; R.Blaney 23; T.Reddick 24-41; R.Blaney 42; T.Gibbs 43-47; A.Allmendinger 48; T.Reddick 49-68; S.Van Gisbergen 69; W.Byron 70; M.McDowell 71-75; T.Reddick 76-95
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Reddick, 3 times for 58 laps; R.Blaney, 3 times for 11 laps; C.Briscoe, 1 time for 8 laps; T.Gibbs, 1 time for 5 laps; M.McDowell, 1 time for 5 laps; R.Chastain, 1 time for 4 laps; S.Van Gisbergen, 2 times for 2 laps; A.Allmendinger, 1 time for 1 lap; W.Byron, 1 time for 1 lap.
Wins: T.Reddick, 3.
Top 16 in Points: 1. T.Reddick, 186; 2. B.Wallace, 116; 3. C.Elliott, 114; 4. R.Blaney, 100; 5. S.Van Gisbergen, 90; 6. J.Logano, 90; 7. D.Suárez, 87; 8. A.Allmendinger, 86; 9. M.McDowell, 83; 10. C.Hocevar, 82; 11. C.Buescher, 81; 12. B.Keselowski, 78; 13. W.Byron, 76; 14. Z.Smith, 75; 15. K.Larson, 73; 16. R.Preece, 68.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
