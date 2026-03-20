NASCAR Craftsman Truck Buckle Up South Carolina 200 Results

Friday
At Darlington Raceway
Darlington, S.C.
Lap length: 1.37 miles
(Start position in parentheses)
1. (5) Corey Heim, Toyota, 157 laps, 70 points.
2. (9) Ross Chastain, Chevrolet, 157, 0.
3. (16) Christian Eckes, Chevrolet, 157, 50.
4. (1) Kaden Honeycutt, Toyota, 157, 52.
5. (10) Connor Mosack, Chevrolet, 157, 32.
6. (6) Christopher Bell, Toyota, 157, 0.
7. (11) Grant Enfinger, Chevrolet, 157, 30.
8. (4) Giovanni Ruggiero, Toyota, 157, 29.
9. (14) Daniel Hemric, Chevrolet, 157, 29.
10. (27) William Sawalich, Toyota, 157, 0.
11. (22) AJ Allmendinger, RAM, 157, 0.
12. (8) Layne Riggs, Ford, 157, 35.
13. (3) Tanner Gray, Toyota, 157, 26.
14. (26) Timmy Hill, Toyota, 157, 23.
15. (25) Justin Haley, RAM, 157, 22.
16. (19) Conner Jones, Chevrolet, 157, 21.
17. (12) Chandler Smith, Ford, 157, 20.
18. (36) Frankie Muniz, Ford, 157, 19.
19. (24) Dawson Sutton, Chevrolet, 157, 18.
20. (29) Brenden Queen, RAM, 157, 17.
21. (20) Corey LaJoie, RAM, 157, 0.
22. (2) Carson Hocevar, Chevrolet, 157, 0.
23. (23) Jake Garcia, Ford, 157, 16.
24. (18) Tyler Ankrum, Chevrolet, 157, 18.
25. (13) Stewart Friesen, Toyota, 157, 12.
26. (34) Justin S Carroll, Toyota, 157, 11.
27. (35) Caleb Costner, Chevrolet, 155, 10.
28. (17) Cole Butcher, Ford, 153, 9.
29. (33) Clayton Green, Ford, 148, 8.
30. (32) Spencer Boyd, Chevrolet, 147, 7.
31. (7) Ty Majeski, Ford, dvp, 123, 19.
32. (21) Andres Perez De Lara, Chevrolet, accident, 122, 5.
33. (28) Kris Wright, Chevrolet, suspension, 111, 4.
34. (30) Mini Tyrrell, RAM, garage, 93, 3.
35. (31) Josh Reaume, Ford, suspension, 51, 2.
36. (15) Ben Rhodes, Ford, accident, 2, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 97.012 mph.
Time of Race: 2 hours, 12 minutes, 39 seconds.
Margin of Victory: .145 seconds.
Caution Flags: 9 for 47 laps.
Lead Changes: 14 among 8 drivers.
Lap Leaders: K.Honeycutt 0-8; C.Heim 9-12; C.Bell 13-18; C.Heim 19-41; C.Eckes 42-48; K.Honeycutt 49-65; R.Chastain 66-74; K.Honeycutt 75-107; T.Hill 108-110; R.Chastain 111-123; C.Jones 124-126; K.Honeycutt 127; C.Hocevar 128-143; R.Chastain 144-156; C.Heim 157
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Honeycutt, 4 times for 59 laps; R.Chastain, 3 times for 35 laps; C.Heim, 3 times for 28 laps; C.Hocevar, 1 time for 16 laps; C.Eckes, 1 time for 7 laps; C.Bell, 1 time for 6 laps; T.Hill, 1 time for 3 laps; C.Jones, 1 time for 3 laps.
Wins: C.Smith, 1; L.Riggs, 1; C.Heim, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Smith, 172; 2. K.Honeycutt, 139; 3. L.Riggs, 131; 4. G.Ruggiero, 127; 5. T.Majeski, 121; 6. C.Eckes, 119; 7. B.Rhodes, 119; 8. C.Heim, 114; 9. A.Perez De Lara, 90; 10. J.Haley, 89; 11. B.Queen, 83; 12. T.Ankrum, 82; 13. S.Friesen, 82; 14. D.Hemric, 75; 15. J.Garcia, 74; 16. T.Gray, 74.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
