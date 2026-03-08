Joburg Open Scores

Live Radio
March 8, 2026, 11:54 AM

Sunday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,279; Par: 70

Final Round

Dan Bradbury, England (500), $181,014 64-70-64-65—263
Casey Jarvis, South Africa (261), $92,104 67-67-64-66—264
Brandon Robinson-Thompson, England (261), $92,104 66-62-70-66—264
Hennie Du Plessis, South Africa (150), $53,240 66-68-62-70—266
David Ravetto, France (127), $45,147 66-67-68-66—267
Alex Fitzpatrick, England (84), $29,921 67-67-64-70—268
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (84), $29,921 67-67-66-68—268
Daniel Van Tonder, South Africa (84), $29,921 67-68-66-67—268
Louis Albertse, South Africa (0), $29,921 68-65-70-65—268
Patrick Reed, United States (57), $20,444 69-68-65-68—270
Justin Harding, South Africa (0), $20,444 69-67-66-68—270
Nathan Kimsey, England (48), $17,250 64-69-67-71—271
Ockie Strydom, South Africa (48), $17,250 67-68-67-69—271
Bernd Wiesberger, Austria (48), $17,250 71-66-67-67—271
Ross Fisher, England (42), $15,014 67-69-67-69—272
Jayden Trey Schaper, South Africa (42), $15,014 64-70-68-70—272
Maximilian Steinlechner, Austria (42), $15,014 64-70-70-68—272
Angel Ayora Fanegas, Spain (34), $12,115 64-71-71-67—273
Jorge Campillo, Spain (34), $12,115 68-70-67-68—273
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (34), $12,115 67-72-66-68—273
Ryggs Johnston, United States (34), $12,115 69-65-69-70—273
Jason Scrivener, Australia (34), $12,115 71-66-65-71—273
Marcel Siem, Germany (34), $12,115 69-67-67-70—273
Hugo Townsend, Sweden (34), $12,115 65-67-73-68—273
Luke Brown, South Africa (0), $12,115 66-67-69-71—273
Allen John, Germany (0), $12,115 70-68-67-68—273
Brandon Stone, South Africa (29), $10,435 68-68-69-69—274
Todd Clements, England (25), $8,997 68-66-71-70—275
Jordan Gumberg, United States (25), $8,997 67-67-70-71—275
Jacques Kruyswijk, South Africa (25), $8,997 68-69-69-69—275
Romain Langasque, France (25), $8,997 67-71-69-68—275
David Law, Scotland (25), $8,997 67-71-69-68—275
Joost Luiten, Netherlands (25), $8,997 67-69-67-72—275
Eddie Pepperell, England (25), $8,997 70-68-68-69—275
Jaco Prinsloo, South Africa (0), $8,997 67-68-71-69—275
Cameron Adam, Scotland (20), $6,708 67-69-67-73—276
Sean Crocker, United States (20), $6,708 66-65-72-73—276
Joel Girrbach, Switzerland (20), $6,708 69-69-69-69—276
Jacob Skov Olesen, Denmark (20), $6,708 65-72-65-74—276
Benjamin Schmidt, England (20), $6,708 68-69-67-72—276
Connor Syme, Scotland (20), $6,708 71-68-65-72—276
Jean Hugo, South Africa (0), $6,708 71-66-70-69—276
Wilco Nienaber, South Africa (0), $6,708 65-70-70-71—276
Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $6,708 65-72-67-72—276
Marcus Armitage, England (15), $5,005 67-68-68-74—277
Kota Kaneko, Japan (15), $5,005 70-67-67-73—277
Zander Lombard, South Africa (15), $5,005 69-68-66-74—277
Jamie Rutherford, England (15), $5,005 65-70-67-75—277
Ryan Van Velzen, South Africa (15), $5,005 67-69-68-73—277
Christiaan Burke, South Africa (0), $5,005 66-71-69-71—277
Ruan Korb, South Africa (0), $5,005 68-66-70-73—277
Julien Guerrier, France (12), $3,791 70-68-66-74—278
Richard Sterne, South Africa (12), $3,791 68-68-71-71—278
Estiaan Conradie, South Africa (0), $3,791 69-70-69-70—278
Jack Hawksby, England (0), $3,791 66-66-68-78—278
Stals Swart, South Africa (0), $3,791 70-69-69-70—278
Alejandro Del Rey, Spain (9), $3,194 70-69-70-70—279
Ewen Ferguson, Scotland (9), $3,194 67-72-68-72—279
James Morrison, England (9), $3,194 69-70-70-70—279
Shubhankar Sharma, India (9), $3,194 66-72-69-72—279
Neil Schietekat, South Africa (0), $3,194 70-68-68-73—279
Sam Bairstow, England (7), $2,662 69-70-71-70—280
Joe Dean, England (7), $2,662 70-67-67-76—280
Dylan Frittelli, South Africa (7), $2,662 70-69-71-70—280
Richie Ramsay, Scotland (7), $2,662 67-70-72-71—280
Darius Van Driel, Netherlands (7), $2,662 65-73-70-72—280
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (6), $2,289 71-68-72-70—281
JJ Senekal, South Africa (0), $2,289 68-71-67-75—281
Robin Williams, South Africa (6), $2,130 68-70-71-73—282
Angel Hidalgo, Spain (5), $1,810 69-70-70-74—283
Pieter Moolman, South Africa (0), $1,810 69-67-70-77—283
Jovan Rebula, South Africa (5), $1,594 69-70-69-77—285
Herman Loubser, South Africa (0), $1,591 70-69-69-78—286
Martin Vorster, South Africa (0), $1,588 68-71-72-77—288

