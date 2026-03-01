Live Radio
HSBC Women’s World Championship Par Scores

The Associated Press

March 1, 2026, 4:39 AM

Sunday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $3 million

Yardage: 6,793; Par: 72

Final Round

Hannah Green, $450,000 71-66-68-69—274 -14
Auston Kim, $279,144 66-69-73-67—275 -13
Minjee Lee, $161,745 72-64-69-72—277 -11
Pauline Roussin, $161,745 71-68-70-68—277 -11
Angel Yin, $161,745 74-64-68-71—277 -11
Hae-Ran Ryu, $103,160 68-68-70-72—278 -10
Lindy Duncan, $86,349 68-70-72-70—280 -8
Akie Iwai, $71,831 75-68-70-68—281 -7
Rio Takeda, $71,831 71-69-70-71—281 -7
Linn Grant, $49,478 68-69-71-74—282 -6
Esther Henseleit, $49,478 71-68-74-69—282 -6
Charley Hull, $49,478 72-67-74-69—282 -6
Andrea Lee, $49,478 70-69-70-73—282 -6
Julia Lopez Ramirez, $49,478 73-66-70-73—282 -6
Mimi Rhodes, $49,478 68-69-73-72—282 -6
Lottie Woad, $49,478 73-70-69-70—282 -6
Miyu Yamashita, $49,478 68-71-73-70—282 -6
You Min Hwang, $36,475 69-71-71-72—283 -5
Ariya Jutanugarn, $36,475 69-67-71-76—283 -5
Cassie Porter, $36,475 74-70-71-68—283 -5
Hye Jin Choi, $30,949 71-69-74-70—284 -4
Ayaka Furue, $30,949 71-69-69-75—284 -4
Chisato Iwai, $30,949 73-69-75-67—284 -4
Sei Young Kim, $30,949 71-68-75-70—284 -4
Hyo Joo Kim, $30,949 71-68-75-70—284 -4
Mao Saigo, $30,949 72-69-73-70—284 -4
Allisen Corpuz, $25,484 74-69-69-73—285 -3
Lydia Ko, $25,484 70-72-71-72—285 -3
Yan Liu, $25,484 67-74-72-72—285 -3
Gaby Lopez, $25,484 75-68-70-72—285 -3
Minami Katsu, $22,160 74-68-73-71—286 -2
Nanna Koerstz Madsen, $22,160 69-68-76-73—286 -2
Jeeno Thitikul, $22,160 73-70-70-73—286 -2
Saki Baba, $18,416 72-69-72-74—287 -1
Brooke Henderson, $18,416 70-72-71-74—287 -1
Wei-Ling Hsu, $18,416 73-73-68-73—287 -1
Gurleen Kaur, $18,416 71-72-72-72—287 -1
Yujie Liu, $0 75-72-71-69—287 -1
Brooke Matthews, $18,416 69-74-72-72—287 -1
Jenny Shin, $18,416 72-74-69-72—287 -1
Carlota Ciganda, $14,391 74-73-70-71—288 E
Grace Kim, $14,391 73-74-73-68—288 E
Leona Maguire, $14,391 72-68-73-75—288 E
Chanettee Wannasaen, $14,391 73-69-78-68—288 E
Ruoning Yin, $14,391 72-72-72-72—288 E
Ina Yoon, $14,391 73-72-71-72—288 E
Karis Davidson, $11,614 73-69-70-77—289 +1
Gemma Dryburgh, $11,614 72-73-70-74—289 +1
Megan Khang, $11,614 73-70-75-71—289 +1
Jin Young Ko, $11,614 69-74-76-70—289 +1
Yuri Yoshida, $11,614 76-71-68-74—289 +1
Celine Boutier, $10,087 69-77-70-74—290 +2
Nataliya Guseva, $10,087 73-72-71-74—290 +2
A Lim Kim, $10,087 73-70-74-73—290 +2
Manon De Roey, $9,323 77-73-71-70—291 +3
Lucy Li, $9,323 75-72-76-68—291 +3
Jin Hee Im, $8,863 71-74-70-77—292 +4
Pajaree Anannarukarn, $8,406 77-69-73-74—293 +5
Mi Hyang Lee, $8,406 74-70-77-72—293 +5
Jenny Bae, $7,604 75-70-75-74—294 +6
Xingtong Chen, $0 70-74-79-71—294 +6
Robyn Choi, $7,604 73-72-76-73—294 +6
Jennifer Kupcho, $7,604 74-69-72-79—294 +6
Benedetta Moresco, $7,604 77-74-70-73—294 +6
Somi Lee, $7,107 75-72-75-73—295 +7
Yealimi Noh, $7,107 76-75-73-71—295 +7
Yuka Saso, $6,800 74-75-74-73—296 +8
Lilia Vu, $6,800 75-72-74-75—296 +8
Shannon Tan, $6,573 75-75-72-75—297 +9
Paula Reto, $6,418 77-70-77-76—300 +12
Stephanie Kyriacou, $6,266 74-78-77-82—311 +23
Ingrid Lindblad, $6,114 78-75-82-77—312 +24

Sports
