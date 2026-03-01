HSBC Women’s World Championship Par Scores

Sunday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $3 million
Yardage: 6,793; Par: 72
Final Round
|Hannah Green, $450,000
|71-66-68-69—274
|-14
|Auston Kim, $279,144
|66-69-73-67—275
|-13
|Minjee Lee, $161,745
|72-64-69-72—277
|-11
|Pauline Roussin, $161,745
|71-68-70-68—277
|-11
|Angel Yin, $161,745
|74-64-68-71—277
|-11
|Hae-Ran Ryu, $103,160
|68-68-70-72—278
|-10
|Lindy Duncan, $86,349
|68-70-72-70—280
|-8
|Akie Iwai, $71,831
|75-68-70-68—281
|-7
|Rio Takeda, $71,831
|71-69-70-71—281
|-7
|Linn Grant, $49,478
|68-69-71-74—282
|-6
|Esther Henseleit, $49,478
|71-68-74-69—282
|-6
|Charley Hull, $49,478
|72-67-74-69—282
|-6
|Andrea Lee, $49,478
|70-69-70-73—282
|-6
|Julia Lopez Ramirez, $49,478
|73-66-70-73—282
|-6
|Mimi Rhodes, $49,478
|68-69-73-72—282
|-6
|Lottie Woad, $49,478
|73-70-69-70—282
|-6
|Miyu Yamashita, $49,478
|68-71-73-70—282
|-6
|You Min Hwang, $36,475
|69-71-71-72—283
|-5
|Ariya Jutanugarn, $36,475
|69-67-71-76—283
|-5
|Cassie Porter, $36,475
|74-70-71-68—283
|-5
|Hye Jin Choi, $30,949
|71-69-74-70—284
|-4
|Ayaka Furue, $30,949
|71-69-69-75—284
|-4
|Chisato Iwai, $30,949
|73-69-75-67—284
|-4
|Sei Young Kim, $30,949
|71-68-75-70—284
|-4
|Hyo Joo Kim, $30,949
|71-68-75-70—284
|-4
|Mao Saigo, $30,949
|72-69-73-70—284
|-4
|Allisen Corpuz, $25,484
|74-69-69-73—285
|-3
|Lydia Ko, $25,484
|70-72-71-72—285
|-3
|Yan Liu, $25,484
|67-74-72-72—285
|-3
|Gaby Lopez, $25,484
|75-68-70-72—285
|-3
|Minami Katsu, $22,160
|74-68-73-71—286
|-2
|Nanna Koerstz Madsen, $22,160
|69-68-76-73—286
|-2
|Jeeno Thitikul, $22,160
|73-70-70-73—286
|-2
|Saki Baba, $18,416
|72-69-72-74—287
|-1
|Brooke Henderson, $18,416
|70-72-71-74—287
|-1
|Wei-Ling Hsu, $18,416
|73-73-68-73—287
|-1
|Gurleen Kaur, $18,416
|71-72-72-72—287
|-1
|Yujie Liu, $0
|75-72-71-69—287
|-1
|Brooke Matthews, $18,416
|69-74-72-72—287
|-1
|Jenny Shin, $18,416
|72-74-69-72—287
|-1
|Carlota Ciganda, $14,391
|74-73-70-71—288
|E
|Grace Kim, $14,391
|73-74-73-68—288
|E
|Leona Maguire, $14,391
|72-68-73-75—288
|E
|Chanettee Wannasaen, $14,391
|73-69-78-68—288
|E
|Ruoning Yin, $14,391
|72-72-72-72—288
|E
|Ina Yoon, $14,391
|73-72-71-72—288
|E
|Karis Davidson, $11,614
|73-69-70-77—289
|+1
|Gemma Dryburgh, $11,614
|72-73-70-74—289
|+1
|Megan Khang, $11,614
|73-70-75-71—289
|+1
|Jin Young Ko, $11,614
|69-74-76-70—289
|+1
|Yuri Yoshida, $11,614
|76-71-68-74—289
|+1
|Celine Boutier, $10,087
|69-77-70-74—290
|+2
|Nataliya Guseva, $10,087
|73-72-71-74—290
|+2
|A Lim Kim, $10,087
|73-70-74-73—290
|+2
|Manon De Roey, $9,323
|77-73-71-70—291
|+3
|Lucy Li, $9,323
|75-72-76-68—291
|+3
|Jin Hee Im, $8,863
|71-74-70-77—292
|+4
|Pajaree Anannarukarn, $8,406
|77-69-73-74—293
|+5
|Mi Hyang Lee, $8,406
|74-70-77-72—293
|+5
|Jenny Bae, $7,604
|75-70-75-74—294
|+6
|Xingtong Chen, $0
|70-74-79-71—294
|+6
|Robyn Choi, $7,604
|73-72-76-73—294
|+6
|Jennifer Kupcho, $7,604
|74-69-72-79—294
|+6
|Benedetta Moresco, $7,604
|77-74-70-73—294
|+6
|Somi Lee, $7,107
|75-72-75-73—295
|+7
|Yealimi Noh, $7,107
|76-75-73-71—295
|+7
|Yuka Saso, $6,800
|74-75-74-73—296
|+8
|Lilia Vu, $6,800
|75-72-74-75—296
|+8
|Shannon Tan, $6,573
|75-75-72-75—297
|+9
|Paula Reto, $6,418
|77-70-77-76—300
|+12
|Stephanie Kyriacou, $6,266
|74-78-77-82—311
|+23
|Ingrid Lindblad, $6,114
|78-75-82-77—312
|+24
