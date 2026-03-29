Hoag Classic Tour Scores

Sunday
At Newport Beach CC
Newport Beach, Calif.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,756; Par: 71
Final Round
|Stewart Cink, $330,000
|66-62-66—194
|Ernie Els, $176,000
|66-65-67—198
|Zach Johnson, $176,000
|63-70-65—198
|Brian Gay, $108,533
|63-69-67—199
|Fredrik Jacobson, $108,533
|64-66-69—199
|Charlie Wi, $108,533
|66-67-66—199
|Steven Alker, $70,400
|64-66-70—200
|Retief Goosen, $70,400
|66-69-65—200
|Bernhard Langer, $70,400
|67-67-66—200
|Miguel Angel Jimenez, $52,800
|70-64-67—201
|Cameron Percy, $52,800
|66-66-69—201
|David Toms, $52,800
|66-66-69—201
|Thongchai Jaidee, $44,000
|65-71-66—202
|David Duval, $35,294
|65-69-69—203
|Soren Kjeldsen, $35,294
|68-68-67—203
|Jose Maria Olazabal, $35,294
|69-67-67—203
|Bo Van Pelt, $35,294
|65-67-71—203
|Mike Weir, $35,294
|66-69-68—203
|Mark Wilson, $35,294
|67-69-67—203
|Y.E. Yang, $35,294
|66-71-66—203
|Jason Caron, $25,667
|68-68-68—204
|John Daly, $25,667
|67-67-70—204
|Tim Petrovic, $25,667
|66-65-73—204
|K.J. Choi, $19,663
|68-67-70—205
|Darren Clarke, $19,663
|69-70-66—205
|Joe Durant, $19,663
|68-68-69—205
|Tommy Gainey, $19,663
|70-65-70—205
|Paul Goydos, $19,663
|62-74-69—205
|Richard Green, $19,663
|67-69-69—205
|Padraig Harrington, $19,663
|66-70-69—205
|Michael Jonzon, $0
|67-67-71—205
|Ben Crane, $13,891
|66-73-67—206
|Mathew Goggin, $13,891
|67-70-69—206
|Justin Leonard, $13,891
|70-69-67—206
|Dicky Pride, $13,891
|68-71-67—206
|Tag Ridings, $13,891
|67-71-68—206
|Vijay Singh, $13,891
|67-69-70—206
|Michael Wright, $13,891
|66-71-69—206
|Boo Weekley, $11,660
|69-68-70—207
|Stephen Ames, $10,120
|69-68-71—208
|Fred Couples, $10,120
|69-69-70—208
|Jeff Maggert, $10,120
|69-70-69—208
|Timothy O’Neal, $10,120
|69-70-69—208
|Heath Slocum, $10,120
|73-68-67—208
|Kevin Sutherland, $10,120
|70-72-66—208
|Woody Austin, $7,260
|68-69-72—209
|Steve Flesch, $7,260
|68-71-70—209
|Matt Gogel, $7,260
|71-69-69—209
|Ricardo Gonzalez, $7,260
|69-70-70—209
|Scott Parel, $7,260
|70-69-70—209
|Ken Tanigawa, $7,260
|70-70-69—209
|Kirk Triplett, $7,260
|68-72-69—209
|Billy Mayfair, $5,280
|70-72-68—210
|Shaun Micheel, $5,280
|69-69-72—210
|Vaughn Taylor, $5,280
|71-71-68—210
|Bob Estes, $4,510
|71-71-69—211
|Tom Pernice, $4,510
|70-72-69—211
|Vanslow Phillips, $0
|68-72-71—211
|Paul Stankowski, $4,510
|69-70-72—211
|Shane Bertsch, $3,520
|71-68-73—212
|Chad Campbell, $3,520
|71-73-68—212
|David Frost, $3,520
|69-71-72—212
|Steve Jones, $3,520
|70-72-70—212
|Rocco Mediate, $3,520
|72-72-68—212
|Alex Cejka, $2,640
|67-74-72—213
|Tom Lehman, $2,640
|68-76-69—213
|Corey Pavin, $2,640
|71-70-72—213
|Steve Allan, $2,002
|71-70-73—214
|Billy Andrade, $2,002
|67-73-74—214
|Ken Duke, $2,002
|67-73-74—214
|Lee Janzen, $2,002
|68-73-73—214
|Mark Hensby, $1,672
|70-70-75—215
|Doug Barron, $1,496
|72-71-73—216
|Fred Funk, $1,496
|69-73-74—216
|Chris DiMarco, $1,364
|74-71-72—217
|Stuart Appleby, $1,276
|71-75-72—218
|John Senden, $1,188
|74-73-72—219
|Jay Haas, $1,100
|76-72-73—221
