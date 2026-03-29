Hoag Classic Tour Scores

The Associated Press

March 29, 2026, 8:57 PM

Sunday

At Newport Beach CC

Newport Beach, Calif.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,756; Par: 71

Final Round

Stewart Cink, $330,000 66-62-66—194
Ernie Els, $176,000 66-65-67—198
Zach Johnson, $176,000 63-70-65—198
Brian Gay, $108,533 63-69-67—199
Fredrik Jacobson, $108,533 64-66-69—199
Charlie Wi, $108,533 66-67-66—199
Steven Alker, $70,400 64-66-70—200
Retief Goosen, $70,400 66-69-65—200
Bernhard Langer, $70,400 67-67-66—200
Miguel Angel Jimenez, $52,800 70-64-67—201
Cameron Percy, $52,800 66-66-69—201
David Toms, $52,800 66-66-69—201
Thongchai Jaidee, $44,000 65-71-66—202
David Duval, $35,294 65-69-69—203
Soren Kjeldsen, $35,294 68-68-67—203
Jose Maria Olazabal, $35,294 69-67-67—203
Bo Van Pelt, $35,294 65-67-71—203
Mike Weir, $35,294 66-69-68—203
Mark Wilson, $35,294 67-69-67—203
Y.E. Yang, $35,294 66-71-66—203
Jason Caron, $25,667 68-68-68—204
John Daly, $25,667 67-67-70—204
Tim Petrovic, $25,667 66-65-73—204
K.J. Choi, $19,663 68-67-70—205
Darren Clarke, $19,663 69-70-66—205
Joe Durant, $19,663 68-68-69—205
Tommy Gainey, $19,663 70-65-70—205
Paul Goydos, $19,663 62-74-69—205
Richard Green, $19,663 67-69-69—205
Padraig Harrington, $19,663 66-70-69—205
Michael Jonzon, $0 67-67-71—205
Ben Crane, $13,891 66-73-67—206
Mathew Goggin, $13,891 67-70-69—206
Justin Leonard, $13,891 70-69-67—206
Dicky Pride, $13,891 68-71-67—206
Tag Ridings, $13,891 67-71-68—206
Vijay Singh, $13,891 67-69-70—206
Michael Wright, $13,891 66-71-69—206
Boo Weekley, $11,660 69-68-70—207
Stephen Ames, $10,120 69-68-71—208
Fred Couples, $10,120 69-69-70—208
Jeff Maggert, $10,120 69-70-69—208
Timothy O’Neal, $10,120 69-70-69—208
Heath Slocum, $10,120 73-68-67—208
Kevin Sutherland, $10,120 70-72-66—208
Woody Austin, $7,260 68-69-72—209
Steve Flesch, $7,260 68-71-70—209
Matt Gogel, $7,260 71-69-69—209
Ricardo Gonzalez, $7,260 69-70-70—209
Scott Parel, $7,260 70-69-70—209
Ken Tanigawa, $7,260 70-70-69—209
Kirk Triplett, $7,260 68-72-69—209
Billy Mayfair, $5,280 70-72-68—210
Shaun Micheel, $5,280 69-69-72—210
Vaughn Taylor, $5,280 71-71-68—210
Bob Estes, $4,510 71-71-69—211
Tom Pernice, $4,510 70-72-69—211
Vanslow Phillips, $0 68-72-71—211
Paul Stankowski, $4,510 69-70-72—211
Shane Bertsch, $3,520 71-68-73—212
Chad Campbell, $3,520 71-73-68—212
David Frost, $3,520 69-71-72—212
Steve Jones, $3,520 70-72-70—212
Rocco Mediate, $3,520 72-72-68—212
Alex Cejka, $2,640 67-74-72—213
Tom Lehman, $2,640 68-76-69—213
Corey Pavin, $2,640 71-70-72—213
Steve Allan, $2,002 71-70-73—214
Billy Andrade, $2,002 67-73-74—214
Ken Duke, $2,002 67-73-74—214
Lee Janzen, $2,002 68-73-73—214
Mark Hensby, $1,672 70-70-75—215
Doug Barron, $1,496 72-71-73—216
Fred Funk, $1,496 69-73-74—216
Chris DiMarco, $1,364 74-71-72—217
Stuart Appleby, $1,276 71-75-72—218
John Senden, $1,188 74-73-72—219
Jay Haas, $1,100 76-72-73—221

