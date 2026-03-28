Hoag Classic Par Scores

The Associated Press

March 28, 2026, 7:08 PM

Saturday

At Newport Beach CC

Newport Beach, Calif.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,756; Par: 71

Second Round

Stewart Cink 66-62—128 -14
Steven Alker 64-66—130 -12
Fredrik Jacobson 64-66—130 -12
Ernie Els 66-65—131 -11
Tim Petrovic 66-65—131 -11
Brian Gay 63-69—132 -10
Cameron Percy 66-66—132 -10
David Toms 66-66—132 -10
Bo Van Pelt 65-67—132 -10
Zach Johnson 63-70—133 -9
Charlie Wi 66-67—133 -9
John Daly 67-67—134 -8
David Duval 65-69—134 -8
Miguel Angel Jimenez 70-64—134 -8
Michael Jonzon 67-67—134 -8
Bernhard Langer 67-67—134 -8
K.J. Choi 68-67—135 -7
Tommy Gainey 70-65—135 -7
Retief Goosen 66-69—135 -7
Mike Weir 66-69—135 -7
Jason Caron 68-68—136 -6
Joe Durant 68-68—136 -6
Paul Goydos 62-74—136 -6
Richard Green 67-69—136 -6
Padraig Harrington 66-70—136 -6
Thongchai Jaidee 65-71—136 -6
Soren Kjeldsen 68-68—136 -6
Jose Maria Olazabal 69-67—136 -6
Vijay Singh 67-69—136 -6
Mark Wilson 67-69—136 -6
Stephen Ames 69-68—137 -5
Woody Austin 68-69—137 -5
Mathew Goggin 67-70—137 -5
Boo Weekley 69-68—137 -5
Michael Wright 66-71—137 -5
Y.E. Yang 66-71—137 -5
Fred Couples 69-69—138 -4
Shaun Micheel 69-69—138 -4
Tag Ridings 67-71—138 -4
Shane Bertsch 71-68—139 -3
Darren Clarke 69-70—139 -3
Ben Crane 66-73—139 -3
Steve Flesch 68-71—139 -3
Ricardo Gonzalez 69-70—139 -3
Justin Leonard 70-69—139 -3
Jeff Maggert 69-70—139 -3
Timothy O’Neal 69-70—139 -3
Scott Parel 70-69—139 -3
Dicky Pride 68-71—139 -3
Paul Stankowski 69-70—139 -3
Billy Andrade 67-73—140 -2
Ken Duke 67-73—140 -2
David Frost 69-71—140 -2
Matt Gogel 71-69—140 -2
Mark Hensby 70-70—140 -2
Vanslow Phillips 68-72—140 -2
Ken Tanigawa 70-70—140 -2
Kirk Triplett 68-72—140 -2
Steve Allan 71-70—141 -1
Alex Cejka 67-74—141 -1
Lee Janzen 68-73—141 -1
Corey Pavin 71-70—141 -1
Heath Slocum 73-68—141 -1
Bob Estes 71-71—142 E
Fred Funk 69-73—142 E
Steve Jones 70-72—142 E
Billy Mayfair 70-72—142 E
Tom Pernice 70-72—142 E
Kevin Sutherland 70-72—142 E
Vaughn Taylor 71-71—142 E
Doug Barron 72-71—143 +1
Chad Campbell 71-73—144 +2
Tom Lehman 68-76—144 +2
Rocco Mediate 72-72—144 +2
Chris DiMarco 74-71—145 +3
Stuart Appleby 71-75—146 +4
John Senden 74-73—147 +5
Jay Haas 76-72—148 +6

