Hoag Classic Par Scores

Saturday
At Newport Beach CC
Newport Beach, Calif.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,756; Par: 71
Second Round
|Stewart Cink
|66-62—128
|-14
|Steven Alker
|64-66—130
|-12
|Fredrik Jacobson
|64-66—130
|-12
|Ernie Els
|66-65—131
|-11
|Tim Petrovic
|66-65—131
|-11
|Brian Gay
|63-69—132
|-10
|Cameron Percy
|66-66—132
|-10
|David Toms
|66-66—132
|-10
|Bo Van Pelt
|65-67—132
|-10
|Zach Johnson
|63-70—133
|-9
|Charlie Wi
|66-67—133
|-9
|John Daly
|67-67—134
|-8
|David Duval
|65-69—134
|-8
|Miguel Angel Jimenez
|70-64—134
|-8
|Michael Jonzon
|67-67—134
|-8
|Bernhard Langer
|67-67—134
|-8
|K.J. Choi
|68-67—135
|-7
|Tommy Gainey
|70-65—135
|-7
|Retief Goosen
|66-69—135
|-7
|Mike Weir
|66-69—135
|-7
|Jason Caron
|68-68—136
|-6
|Joe Durant
|68-68—136
|-6
|Paul Goydos
|62-74—136
|-6
|Richard Green
|67-69—136
|-6
|Padraig Harrington
|66-70—136
|-6
|Thongchai Jaidee
|65-71—136
|-6
|Soren Kjeldsen
|68-68—136
|-6
|Jose Maria Olazabal
|69-67—136
|-6
|Vijay Singh
|67-69—136
|-6
|Mark Wilson
|67-69—136
|-6
|Stephen Ames
|69-68—137
|-5
|Woody Austin
|68-69—137
|-5
|Mathew Goggin
|67-70—137
|-5
|Boo Weekley
|69-68—137
|-5
|Michael Wright
|66-71—137
|-5
|Y.E. Yang
|66-71—137
|-5
|Fred Couples
|69-69—138
|-4
|Shaun Micheel
|69-69—138
|-4
|Tag Ridings
|67-71—138
|-4
|Shane Bertsch
|71-68—139
|-3
|Darren Clarke
|69-70—139
|-3
|Ben Crane
|66-73—139
|-3
|Steve Flesch
|68-71—139
|-3
|Ricardo Gonzalez
|69-70—139
|-3
|Justin Leonard
|70-69—139
|-3
|Jeff Maggert
|69-70—139
|-3
|Timothy O’Neal
|69-70—139
|-3
|Scott Parel
|70-69—139
|-3
|Dicky Pride
|68-71—139
|-3
|Paul Stankowski
|69-70—139
|-3
|Billy Andrade
|67-73—140
|-2
|Ken Duke
|67-73—140
|-2
|David Frost
|69-71—140
|-2
|Matt Gogel
|71-69—140
|-2
|Mark Hensby
|70-70—140
|-2
|Vanslow Phillips
|68-72—140
|-2
|Ken Tanigawa
|70-70—140
|-2
|Kirk Triplett
|68-72—140
|-2
|Steve Allan
|71-70—141
|-1
|Alex Cejka
|67-74—141
|-1
|Lee Janzen
|68-73—141
|-1
|Corey Pavin
|71-70—141
|-1
|Heath Slocum
|73-68—141
|-1
|Bob Estes
|71-71—142
|E
|Fred Funk
|69-73—142
|E
|Steve Jones
|70-72—142
|E
|Billy Mayfair
|70-72—142
|E
|Tom Pernice
|70-72—142
|E
|Kevin Sutherland
|70-72—142
|E
|Vaughn Taylor
|71-71—142
|E
|Doug Barron
|72-71—143
|+1
|Chad Campbell
|71-73—144
|+2
|Tom Lehman
|68-76—144
|+2
|Rocco Mediate
|72-72—144
|+2
|Chris DiMarco
|74-71—145
|+3
|Stuart Appleby
|71-75—146
|+4
|John Senden
|74-73—147
|+5
|Jay Haas
|76-72—148
|+6
