Hero Indian Open Par Scores

The Associated Press

March 28, 2026, 8:27 AM

Saturday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,416; Par: 72

Third Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69-70—206 -10
MJ Daffue, South Africa 71-67-72—210 -6
Alex Fitzpatrick, England 70-68-72—210 -6
David Law, Scotland 71-70-70—211 -5
Freddy Schott, Germany 66-73-72—211 -5
Ewen Ferguson, Scotland 70-73-69—212 -4
Casey Jarvis, South Africa 73-64-75—212 -4
Andy Sullivan, England 72-71-69—212 -4
Euan Walker, Scotland 71-70-72—213 -3
Ugo Coussaud, France 71-69-74—214 -2
Calum Hill, Scotland 69-73-72—214 -2
Jack Senior, England 73-74-67—214 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 71-74-70—215 -1
Oliver Lindell, Finland 76-71-68—215 -1
Francesco Molinari, Italy 72-72-71—215 -1
James Morrison, England 70-76-69—215 -1
Jacob Skov Olesen, Denmark 71-70-74—215 -1
Manuel Elvira, Spain 71-72-73—216 E
Hugo Townsend, Sweden 77-67-72—216 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-75-72—217 +1
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-71-72—217 +1
Matthew Baldwin, England 72-69-76—217 +1
Om Prakash Chouhan, India 73-71-73—217 +1
Jens Dantorp, Sweden 71-74-72—217 +1
Dylan Frittelli, South Africa 71-73-73—217 +1
Junghwan Lee, South Korea 75-71-71—217 +1
Darius Van Driel, Netherlands 73-70-74—217 +1
Quim Vidal, Spain 70-71-76—217 +1
Nick Voke, New Zealand 74-67-76—217 +1
Cameron Adam, Scotland 73-73-72—218 +2
Jorge Campillo, Spain 70-74-74—218 +2
Martin Couvra, France 69-75-74—218 +2
Julien Guerrier, France 75-71-72—218 +2
Frederic Lacroix, France 76-71-71—218 +2
Matteo Manassero, Italy 72-72-74—218 +2
Joe Dean, England 72-74-73—219 +3
Nacho Elvira, Spain 77-69-73—219 +3
Kota Kaneko, Japan 71-77-71—219 +3
Stefano Mazzoli, Italy 74-70-75—219 +3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-70-74—219 +3
Ryan Peake, Australia 71-72-76—219 +3
Gregorio De Leo, Italy 69-79-72—220 +4
Jordan Gumberg, United States 71-77-72—220 +4
Matthew Jordan, England 70-75-75—220 +4
Yurav Premlall, South Africa 71-72-77—220 +4
Maximilian Steinlechner, Austria 77-71-72—220 +4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74-75—221 +5
Michael Hollick, South Africa 75-73-73—221 +5
Marcus Kinhult, Sweden 74-72-75—221 +5
Thriston Lawrence, South Africa 73-75-73—221 +5
Connor McKinney, Australia 74-74-73—221 +5
Tom Vaillant, France 74-70-77—221 +5
Daniel Young, Scotland 75-71-75—221 +5
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-79-74—222 +6
Anthony Quayle, Australia 72-75-75—222 +6
Manoj S, India 76-70-76—222 +6
Davis Bryant, United States 70-77-76—223 +7
Felix Mory, France 73-73-77—223 +7
Dan Bradbury, England 68-76-80—224 +8
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72-81—224 +8
Grant Forrest, Scotland 70-75-79—224 +8
Brandon Robinson-Thompson, England 73-74-77—224 +8
Adam Blomme, Sweden 74-72-79—225 +9
Kshitij Naveed Kaul, India 73-75-77—225 +9
Sebastian Soderberg, Sweden 74-73-78—225 +9
Quentin Debove, France 77-71-79—227 +11
Jack Buchanan, Australia 75-73-80—228 +12

