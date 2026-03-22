Fortinet Founders Cup Scores

The Associated Press

March 22, 2026, 11:05 PM

Sunday

At Sharon Heights Golf & Country Club

Menlo Park, Calif.

Purse: $3 million

Yardage: 6,542; Par: 72

Final Round

Hyo Joo Kim, $450,000 63-70-66-73—272
Nelly Korda, $282,976 70-68-66-69—273
Jin Hee Im, $182,039 66-72-70-69—277
Sei Young Kim, $182,039 74-70-66-67—277
Nasa Hataoka, $83,772 69-74-66-69—278
Minjee Lee, $83,772 68-70-73-67—278
Gaby Lopez, $83,772 67-70-68-73—278
Cassie Porter, $83,772 69-71-72-66—278
Hae-Ran Ryu, $83,772 71-69-70-68—278
Carla Tejedo, $83,772 70-69-69-70—278
Miyu Yamashita, $83,772 72-67-72-67—278
Robyn Choi, $52,519 71-68-69-71—279
A Lim Kim, $52,519 70-72-71-66—279
Aditi Ashok, $42,760 72-66-73-69—280
Hye Jin Choi, $42,760 68-70-69-73—280
Perrine Delacour, $42,760 71-69-70-70—280
Jeeno Thitikul, $42,760 72-66-69-73—280
Lottie Woad, $42,760 72-69-70-69—280
Pajaree Anannarukarn, $32,593 70-71-71-69—281
Jodi Ewart Shadoff, $32,593 71-71-67-72—281
Erika Hara, $32,593 69-71-67-74—281
Chisato Iwai, $32,593 73-71-66-71—281
Auston Kim, $32,593 72-69-68-72—281
Ruixin Liu, $32,593 69-70-66-76—281
Yu Liu, $32,593 74-68-72-67—281
Angel Yin, $32,593 70-73-68-70—281
In Gee Chun, $23,463 69-71-68-74—282
Gemma Dryburgh, $23,463 66-73-71-72—282
Akie Iwai, $23,463 76-66-73-67—282
Soo Bin Joo, $23,463 69-72-68-73—282
Nastasia Nadaud, $23,463 68-72-71-71—282
Yuna Nishimura, $23,463 70-72-68-72—282
Ryann O’Toole, $23,463 69-70-72-71—282
Mao Saigo, $23,463 68-76-69-69—282
Rio Takeda, $23,463 71-71-71-69—282
Helen Briem, $17,197 75-67-69-72—283
Ayaka Furue, $17,197 73-69-69-72—283
Esther Henseleit, $17,197 69-74-73-67—283
MinJi Kang, $17,197 71-70-70-72—283
Jeong Eun Lee5, $17,197 71-72-70-70—283
Pornanong Phatlum, $17,197 69-70-69-75—283
Lindy Duncan, $14,253 69-71-73-71—284
Yani Tseng, $14,253 71-72-71-70—284
Ina Yoon, $14,253 68-76-69-71—284
Peiyun Chien, $12,239 71-72-75-67—285
Karis Davidson, $12,239 70-68-69-78—285
Wei-Ling Hsu, $12,239 71-72-70-72—285
Grace Kim, $12,239 73-70-71-71—285
Jeongeun Lee6, $12,239 71-71-69-74—285
Arpichaya Yubol, $10,844 70-74-72-70—286
Andrea Lee, $10,381 69-71-73-74—287
Dongeun Lee, $10,381 65-75-72-75—287
Natasha Andrea Oon, $9,605 72-70-71-75—288
Lilia Vu, $9,605 69-75-69-75—288
Rose Zhang, $9,605 71-73-72-72—288
Saki Baba, $8,237 72-71-72-74—289
Celine Borge, $8,237 74-69-71-75—289
Celine Boutier, $8,237 73-70-74-72—289
Gurleen Kaur, $8,237 70-73-72-74—289
Lydia Ko, $8,237 71-73-73-72—289
Lucy Li, $8,237 72-72-72-73—289
Lauren Coughlin, $7,359 72-70-72-76—290
Linnea Strom, $7,359 74-68-71-77—290
Aline Krauter, $7,128 70-74-75-81—300
Leah John, $6,971 71-72-86-79—308

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

