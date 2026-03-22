Fortinet Founders Cup Scores

Sunday
At Sharon Heights Golf & Country Club
Menlo Park, Calif.
Purse: $3 million
Yardage: 6,542; Par: 72
Final Round
|Hyo Joo Kim, $450,000
|63-70-66-73—272
|Nelly Korda, $282,976
|70-68-66-69—273
|Jin Hee Im, $182,039
|66-72-70-69—277
|Sei Young Kim, $182,039
|74-70-66-67—277
|Nasa Hataoka, $83,772
|69-74-66-69—278
|Minjee Lee, $83,772
|68-70-73-67—278
|Gaby Lopez, $83,772
|67-70-68-73—278
|Cassie Porter, $83,772
|69-71-72-66—278
|Hae-Ran Ryu, $83,772
|71-69-70-68—278
|Carla Tejedo, $83,772
|70-69-69-70—278
|Miyu Yamashita, $83,772
|72-67-72-67—278
|Robyn Choi, $52,519
|71-68-69-71—279
|A Lim Kim, $52,519
|70-72-71-66—279
|Aditi Ashok, $42,760
|72-66-73-69—280
|Hye Jin Choi, $42,760
|68-70-69-73—280
|Perrine Delacour, $42,760
|71-69-70-70—280
|Jeeno Thitikul, $42,760
|72-66-69-73—280
|Lottie Woad, $42,760
|72-69-70-69—280
|Pajaree Anannarukarn, $32,593
|70-71-71-69—281
|Jodi Ewart Shadoff, $32,593
|71-71-67-72—281
|Erika Hara, $32,593
|69-71-67-74—281
|Chisato Iwai, $32,593
|73-71-66-71—281
|Auston Kim, $32,593
|72-69-68-72—281
|Ruixin Liu, $32,593
|69-70-66-76—281
|Yu Liu, $32,593
|74-68-72-67—281
|Angel Yin, $32,593
|70-73-68-70—281
|In Gee Chun, $23,463
|69-71-68-74—282
|Gemma Dryburgh, $23,463
|66-73-71-72—282
|Akie Iwai, $23,463
|76-66-73-67—282
|Soo Bin Joo, $23,463
|69-72-68-73—282
|Nastasia Nadaud, $23,463
|68-72-71-71—282
|Yuna Nishimura, $23,463
|70-72-68-72—282
|Ryann O’Toole, $23,463
|69-70-72-71—282
|Mao Saigo, $23,463
|68-76-69-69—282
|Rio Takeda, $23,463
|71-71-71-69—282
|Helen Briem, $17,197
|75-67-69-72—283
|Ayaka Furue, $17,197
|73-69-69-72—283
|Esther Henseleit, $17,197
|69-74-73-67—283
|MinJi Kang, $17,197
|71-70-70-72—283
|Jeong Eun Lee5, $17,197
|71-72-70-70—283
|Pornanong Phatlum, $17,197
|69-70-69-75—283
|Lindy Duncan, $14,253
|69-71-73-71—284
|Yani Tseng, $14,253
|71-72-71-70—284
|Ina Yoon, $14,253
|68-76-69-71—284
|Peiyun Chien, $12,239
|71-72-75-67—285
|Karis Davidson, $12,239
|70-68-69-78—285
|Wei-Ling Hsu, $12,239
|71-72-70-72—285
|Grace Kim, $12,239
|73-70-71-71—285
|Jeongeun Lee6, $12,239
|71-71-69-74—285
|Arpichaya Yubol, $10,844
|70-74-72-70—286
|Andrea Lee, $10,381
|69-71-73-74—287
|Dongeun Lee, $10,381
|65-75-72-75—287
|Natasha Andrea Oon, $9,605
|72-70-71-75—288
|Lilia Vu, $9,605
|69-75-69-75—288
|Rose Zhang, $9,605
|71-73-72-72—288
|Saki Baba, $8,237
|72-71-72-74—289
|Celine Borge, $8,237
|74-69-71-75—289
|Celine Boutier, $8,237
|73-70-74-72—289
|Gurleen Kaur, $8,237
|70-73-72-74—289
|Lydia Ko, $8,237
|71-73-73-72—289
|Lucy Li, $8,237
|72-72-72-73—289
|Lauren Coughlin, $7,359
|72-70-72-76—290
|Linnea Strom, $7,359
|74-68-71-77—290
|Aline Krauter, $7,128
|70-74-75-81—300
|Leah John, $6,971
|71-72-86-79—308
