Ford Championship presented by Wild Horse Pass Par Scores

The Associated Press

March 29, 2026, 10:44 PM

Sunday

At The Cattail

Chandler, Ariz.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

Final Round

Hyo Joo Kim, $337,500 61-69-61-69—260 -28
Nelly Korda, $206,791 63-65-67-67—262 -26
Minami Katsu, $150,012 65-66-69-65—265 -23
Lydia Ko, $116,046 60-71-69-68—268 -20
In Gee Chun, $93,404 68-64-69-68—269 -19
Frida Kinhult, $65,477 64-68-71-67—270 -18
Mimi Rhodes, $65,477 67-70-63-70—270 -18
Ina Yoon, $65,477 67-66-67-70—270 -18
Esther Henseleit, $44,579 65-71-70-65—271 -17
Chisato Iwai, $44,579 68-65-67-71—271 -17
Dewi Weber, $44,579 66-69-70-66—271 -17
Rose Zhang, $44,579 68-67-70-66—271 -17
Cassie Porter, $37,134 70-67-68-67—272 -16
Nastasia Nadaud, $34,871 66-71-68-68—273 -15
Peiyun Chien, $26,946 65-72-68-69—274 -14
Manon De Roey, $26,946 65-70-68-71—274 -14
Lindy Duncan, $26,946 70-66-66-72—274 -14
Somi Lee, $26,946 66-70-70-68—274 -14
Ilhee Lee, $26,946 69-70-68-67—274 -14
Julia Lopez Ramirez, $26,946 69-70-67-68—274 -14
Anna Nordqvist, $26,946 67-69-68-70—274 -14
Sophia Schubert, $26,946 66-68-71-69—274 -14
Yana Wilson, $26,946 67-69-71-67—274 -14
Jing Yan, $26,946 68-69-68-69—274 -14
Jenny Bae, $20,436 66-65-72-72—275 -13
Gaby Lopez, $20,436 69-68-73-65—275 -13
Ryann O’Toole, $20,436 68-70-73-64—275 -13
Chiara Tamburlini, $20,436 69-68-67-71—275 -13
Na Rin An, $17,435 66-70-70-70—276 -12
Jin Hee Im, $17,435 69-66-75-66—276 -12
Hae-Ran Ryu, $17,435 66-73-66-71—276 -12
Asterisk Talley, $0 69-65-68-74—276 -12
Weiwei Zhang, $17,435 64-71-70-71—276 -12
Laney Frye, $13,671 67-68-71-71—277 -11
Ayaka Furue, $13,671 67-66-69-75—277 -11
Nasa Hataoka, $13,671 68-69-69-71—277 -11
Albane Valenzuela, $13,671 69-68-70-70—277 -11
Lottie Woad, $13,671 68-71-70-68—277 -11
Angel Yin, $13,671 70-69-68-70—277 -11
Ruoning Yin, $13,671 69-68-73-67—277 -11
Yuri Yoshida, $13,671 67-69-69-72—277 -11
Hye Jin Choi, $9,878 68-70-70-70—278 -10
Chella Choi, $9,878 70-69-68-71—278 -10
Melanie Green, $9,878 69-67-73-69—278 -10
Jennifer Kupcho, $9,878 70-69-69-70—278 -10
Yan Liu, $9,878 70-68-72-68—278 -10
Madelene Sagstrom, $9,878 70-68-73-67—278 -10
Rio Takeda, $9,878 66-72-70-70—278 -10
Carla Tejedo, $9,878 68-68-74-68—278 -10
Akie Iwai, $7,963 66-71-68-74—279 -9
Megan Khang, $7,963 67-71-71-70—279 -9
Jeeno Thitikul, $7,963 69-69-72-69—279 -9
Celine Boutier, $6,793 72-67-68-73—280 -8
Brooke Henderson, $6,793 69-67-75-69—280 -8
Jeong Eun Lee5, $6,793 67-68-71-74—280 -8
Emma McMyler, $6,793 66-73-71-70—280 -8
Benedetta Moresco, $6,793 72-66-74-68—280 -8
Jenny Shin, $6,793 67-68-76-69—280 -8
Yani Tseng, $6,793 67-70-73-70—280 -8
Karis Davidson, $5,571 69-66-71-75—281 -7
Ruixin Liu, $5,571 66-72-75-68—281 -7
Natasha Andrea Oon, $5,571 67-68-75-71—281 -7
Erica Shepherd, $5,571 69-70-73-69—281 -7
Amy Yang, $5,571 68-69-70-74—281 -7
Saki Baba, $5,038 68-68-78-68—282 -6
Lauren Coughlin, $5,038 70-68-72-72—282 -6
Perrine Delacour, $5,038 70-67-72-73—282 -6
MinJi Kang, $5,038 69-70-74-69—282 -6
Kokona Sakurai, $4,754 66-72-71-74—283 -5
Briana Chacon, $4,515 69-70-72-73—284 -4
Austin Ernst, $4,515 72-67-79-66—284 -4
Isi Gabsa, $4,515 69-70-77-68—284 -4
Linnea Strom, $4,515 71-68-75-70—284 -4
Robyn Choi, $4,358 68-69-74-74—285 -3
Polly Mack, $4,302 71-68-74-73—286 -2
Maja Stark, $4,250 68-68-80-71—287 -1

