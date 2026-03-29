ECHL Glance

The Associated Press

March 29, 2026, 7:00 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 64 42 16 3 3 90 202 149
Maine 62 38 16 6 2 84 197 147
Reading 64 34 21 7 2 77 183 179
Adirondack 63 34 21 7 1 76 180 176
Trois-Rivieres 63 29 27 3 4 65 173 183
Worcester 63 27 29 5 2 61 161 194
Norfolk 64 26 34 4 0 56 185 219
Greensboro 63 18 38 6 1 43 164 231

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 65 43 13 6 3 95 220 133
Atlanta 64 42 19 2 1 87 189 155
South Carolina 65 41 20 1 3 86 200 184
Savannah 64 30 30 3 1 64 190 188
Jacksonville 64 26 30 7 1 60 161 204
Greenville 61 24 29 7 1 56 160 184
Orlando 64 24 35 4 1 53 159 203

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 61 39 15 9 0 87 216 160
Toledo 63 37 15 6 5 85 215 169
Indy 63 30 25 8 1 69 161 167
Kalamazoo 63 31 26 3 3 68 204 218
Cincinnati 63 31 28 4 0 66 192 219
Bloomington 62 32 27 2 3 65 193 197
Iowa 64 21 37 4 2 48 167 227

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 63 50 10 2 1 103 227 135
Idaho 65 39 19 6 1 85 226 197
Allen 62 34 23 5 0 73 218 185
Tahoe 64 31 28 2 3 67 229 232
Wichita 62 25 27 5 4 60 171 191
Rapid City 63 27 31 4 1 59 197 219
Utah 64 24 31 8 1 57 204 230
Tulsa 63 22 36 5 0 49 161 230

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Saturday’s Games

Maine 3, Greensboro 2

Iowa 4, Cincinnati 3

Kalamazoo 6, Adirondack 1

Reading 3, Norfolk 0

Savannah 2, Florida 1

Atlanta 6, Jacksonville 2

Wheeling 2, Worcester 1

Bloomington 4, Toledo 3

Fort Wayne 5, Indy 2

Kansas City 3, Wichita 0

Tulsa 5, Trois-Rivieres 3

Idaho 4, South Carolina 3

Rapid City 5, Tahoe 4

Orlando at Greenville, ppd

Kansas City at Tulsa, ppd

Sunday’s Games

Kalamazoo 2, Adirondack 1

Maine 6, Greensboro 0

Reading 3, Norfolk 1

Jacksonville 3, Greenville 2

Wichita 3, Trois-Rivieres 2

Cincinnati 4, Iowa 3

Fort Wayne 2, Indy 1

Wheeling 4, Worcester 1

Allen at Utah, 5:10 p.m.

Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.

Rapid City at Tahoe, 6 p.m.

Savannah at Orlando, 6 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Savannah at Greenville, 7:05 p.m.

Wednesday’s Games

Adirondack at Maine, ppd

Toledo at Indy, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 7 p.m.

Wheeling at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Utah, 9:10 p.m.

Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.

